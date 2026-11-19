문화체육관광부가 부산 라이브클럽 영업정지 사태를 계기로 인디음악 생태계 보호를 위한 협의체 구성과 법개정 논의를 추진 중이다. 관련 규제 개선으로 업계 안정화 기대.

문화체육관광부 최휘영 장관 이 19일 부산 남구 에 위치한 인디 공연장 라이브클럽 ' 오방가르드'를 직접 방문해 인디음악 인, 운영자, 유관 기관 담당자들과 현장 간담회를 가졌다. 이 자리에서 문체부는 라이브클럽 의 불안한 법적 지위를 개선하고 인디음악 육성 방안을 논의하기 위해 인디음악 계 협의체 구성에 나섰다.

오방가르드 영업정지 논란과 현황

2018년 문을 연 부산 지역의 대표 인디 공연장 오방가르드는 지난 8월 일부 관객이 공연 중 일어나 춤을 추었다는 이유로 일반음식점 영업규칙 위반 혐의로 2개월간 영업정지 처분을 받았다. 현행 식품위생법은 일반음식점 영업자가 음향시설을 갖추고 손님이 춤을 추는 것을 금지하고 있어, 법 개정 등 제도적 변화가 이루어지지 않은 상황에서 오방가르드는 관객 착석제로 재개장했다.

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업계 요구와 정부 입장 충돌

간담회에 참석한 업계 관계자들은 라이브클럽의 불안한 법적 지위로 인해 안정적인 운영이 어렵다며 무분별한 민원 방지대책과 제도적 기반 마련을 촉구했다. 이어 대중음악의 다양성을 위해 기초 문화시설인 라이브클럽의 적극적인 보호와 육성 또한 필요하다고 강조했으며, 이에 최휘영 장관은 '인디 음악에 반응하는 춤은 죄가 아니며 낡은 규제를 깨겠다'는 입장을 명확히 했다.

라이브클럽 기준 마련 및 협의체 구성

최휘영 장관은 비틀스가 리버풀의 작은 라이브클럽에서 시작했듯이 라이브클럽은 음악인이 처음 관객을 만나는 곳이자 일상에서 문화를 누릴 수 있는 소중한 공간이라고 평가했다. 그는 '음악산업법' 등 관련 법령에 '라이브클럽'의 기준을 마련하고 관련 규제를 합리적으로 개선하는 방안을 관계 부처와 논의할 계획이며, 향후 인디음악계 각계각층이 참여하는 협의체를 구성해 쟁점을 공론화할 것이라고 밝혔다.

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인디음악 생태계 조성 정책 추진

간담회에서는 '인디음악 생태계 조성' 등 2027년 정부 예산안에 반영된 신규사업을 포함한 인디음악 지원 정책도 함께 논의되었다. 최 장관은 대중음악의 지속 가능한 발전을 위해 인디음악을 육성하고 지역 음악 생태계를 살릴 필요가 있다며 다양한 제도적 정책적 지원을 통해 대중음악 생태계가 건강하게 유지될 수 있도록 노력할 계획이라고 덧붙였다.

공연 재개 일정과 향후 전망

오방가르드는 오는 31일 라이브 공연을 재개하며, 22일에는 인디 밴드 웬즈데이오프가 무대를 선보였다. 문체부는 이제까지의 논란을 계기로 업계와 음악인, 관객 모두가 안심하고 즐길 수 있도록 제도 개선과 지원 확대를 병행할 예정이며, 인디음악의 안정적 성장을 위한 구체적인 로드맵을 조속히 발표할 것으로 보인다.