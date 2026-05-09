문장이라는 펀치를 피하는 기술, 퇴고의 미학

시민기자의 글을 다듬는 편집자의 관점에서 퇴고 과정을 복싱에 비유하여 가독성 높은 글쓰기와 문단 나누기의 중요성을 심도 있게 분석한 에세이입니다.

복싱이라는 스포츠의 진정한 묘미는 단순히 상대방을 강하게 타격하는 쾌감에만 머무르지 않습니다. 어느 복싱 선수의 인터뷰를 보면, 상대의 주먹이 내 얼굴 앞까지 날아왔을 때 그것을 찰나의 순간에 피하며 느꼈던 그 짜릿한 회피의 맛이 가장 기억에 남는다고 말합니다.

주먹이 공기를 가르는 소리가 들리고 세상이 느리게 흐르는 듯한 착각 속에서 공격을 피해냈을 때의 그 쾌감은 경험해 본 사람만이 알 수 있는 영역일 것입니다. 그런데 놀랍게도 이러한 복싱의 회피 기술은 글을 고치고 다듬는 퇴고의 과정과 매우 닮아 있습니다. 편집자의 시선에서 볼 때, 잘 쓰이지 않은 문장들은 마치 나를 향해 무차별적으로 날아오는 펀치와 같습니다. 불필요한 수식어, 중복된 단어, 그리고 읽는 이의 숨을 턱턱 막히게 하는 비문들이 바로 그 공격의 실체입니다.

편집자는 원고라는 링 위에서 이 주먹들을 하나하나 피해내며 글을 정돈하는 선수와 같습니다. 우리가 흔히 범하는 글쓰기의 실수 중 하나는 같은 단어나 표현을 반복해서 사용하는 것입니다. 예를 들어, 한 문장 안에 '요즘'이라는 단어가 여러 번 등장하거나 '생각이 든다'라는 서술어가 겹쳐 쓰일 때, 글의 리듬은 깨지고 가독성은 급격히 떨어집니다. 이는 마치 같은 방향에서 계속해서 날아오는 잽과 같아서, 처음에는 무심히 맞고 지나갈 수 있지만 계속해서 누적되면 글 전체의 인상을 흐리게 만듭니다.

이러한 공격을 피하는 방법은 간단하지만 세심한 주의가 필요합니다. 중복되는 단어를 삭제하거나, 더 정확하고 간결한 동사로 대체하는 것입니다.

'하는 생각이 들었는데'를 '의심했다'로 바꾸는 순간, 문장은 훨씬 날카로워지고 전달하려는 메시지는 분명해집니다. 또한 '~하는 것이다'와 같이 늘어지는 종결 어미의 반복은 글을 지루하게 만드는 전형적인 공격 패턴입니다. 이를 과감하게 끊어내고 서술어를 다양화함으로써 독자가 지치지 않고 글을 따라올 수 있게 만드는 것이 퇴고의 핵심입니다. 문장의 수준을 넘어 문단의 구성으로 넘어가면 더 묵직한 펀치들을 마주하게 됩니다.

가장 대표적인 것이 바로 문단 나누기가 전혀 되어 있지 않은 통글의 형태입니다. 여백 없이 빽빽하게 채워진 글을 마주했을 때의 압박감은 마치 강력한 스트레이트 펀치를 정면으로 맞은 것처럼 숨이 막힙니다. 이런 글을 읽어야 하는 독자는 금방 피로감을 느끼고도 불구하고 글을 읽기를 포기하게 됩니다. 반대로 문단을 너무 자주 나누어 한두 줄마다 줄바꿈을 하는 글은 집중력을 분산시키는 느슨한 공격이 됩니다.

너무 많은 공백은 독자에게 언제든지 이 글에서 나가도 좋다는 탈출구를 제공하는 것과 같아 몰입감을 방해합니다. 따라서 편집자는 내용이 전환되는 시점이나 독자가 잠시 숨을 고르고 생각할 시간이 필요한 지점을 정확히 포착하여 엔터 키를 눌러야 합니다. 이는 요리로 치면 재료를 다듬는 기초 공정과 같아서, 이 과정이 선행되어야 비로소 본격적인 편집이라는 요리가 시작될 수 있습니다. 현대 사회의 독자들은 과거보다 훨씬 더 바쁘고, 동시에 훨씬 더 많은 콘텐츠의 홍수 속에 살고 있습니다.

자신에게 정말로 필요한 정보가 아니거나 읽기 불편한 글이라면, 독자는 단 1초의 망설임 없이 창을 닫아버립니다. 인내심 많은 독자를 기다리는 것은 편집자의 도박과도 같습니다. 결국 좋은 글이란 쓰는 이의 욕심을 덜어내고 읽는 이의 편안함을 채우는 배려의 산물입니다. 문장이 친절해야 하고 문단이 다정해야 독자의 체류 시간을 늘릴 수 있습니다.

글을 쓰는 사람이 처음부터 독자의 호흡을 고려하여 문단을 나누고 문장을 정돈하는 훈련을 한다면, 그 글은 훨씬 더 강력한 전달력을 갖게 될 것입니다. 인공지능이 순식간에 글을 생성하고 교정하는 시대가 되었지만, 여전히 인간 편집자가 필요한 이유는 바로 이 지점에 있습니다. 단순히 맞춤법을 맞추는 것을 넘어, 글쓴이의 의도와 독자의 호흡 사이에서 최적의 균형점을 찾아내는 일은 오직 인간의 공감 능력과 직관으로만 가능하기 때문입니다. 빽빽한 글의 숨통을 틔워주고, 느슨한 글의 긴장감을 조여주는 과정은 결국 사람과 사람을 잇는 소통의 다리를 놓는 작업입니다.

퇴고라는 고된 과정 끝에 비로소 매끄럽게 읽히는 완성된 글을 마주했을 때, 편집자는 복싱 선수가 느꼈던 그 짜릿한 회피의 쾌감을 느낍니다. 모든 공격을 피해내고 살아남은 문장들이 만들어내는 조화로움, 그것이 바로 우리가 글쓰기와 퇴고에 매달리는 이유일 것입니다





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퇴고 글쓰기전략 가독성 편집자 문단나누기

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