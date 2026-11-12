문병준 리벨리온 고문, 중동 거점 아프리카 삼각협력 방안 제시

국회아프리카포럼 제106차 아침 세미나에서 문병준 리벨리온 중동·북아프리카 전략 고문이 중동을 거점으로 한 아프리카 삼각협력 방안을 제시했다. 농업·식품 가공 등 작은 프로젝트부터 시작하고 현지 신뢰를 쌓아야 한다는 주장이다.

국회아프리카포럼 (회장 이헌승)이 2026년 11월 12일 서울 영등포구 국회의원회관 제8간담회의실에서 '제106차 아침 세미나'를 열고, 문병준 리벨리온 중동·북아프리카 전략 고문이 아프리카 진출 방안으로 중동을 거점으로 한 삼각협력 의 필요성을 강조했다. 문 고문은 전 외교장관 특사와 사우디아라비아 대사대리를 지내며 36년 동안 중동 현장을 지켜온 외교 전문가로 소개됐다.

문 고문은 이날 강연에서 '중동을 거쳐 아프리카로 가는 삼각협력 방안을 논의해볼 필요가 있다'고 말했다. 이번 강연은 2026년 11월 12일 열린 국회아프리카포럼 아침 세미나의 주요 순서였다.

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삼각협력의 구조와 현실화 방안

문 고문이 제시한 삼각협력은 한국과 중동, 아프리카가 각자의 강점을 결합해 상호 이익을 창출하는 모델이다. 한국의 농업·가공 기술, 걸프의 자본과 물류망, 아프리카의 토지와 인력을 묶는 형태로 설명했다.

문 고문은 과거에도 삼각협력 논의가 나왔지만 현실적으로 이뤄지지 못한 점을 아쉬운 점으로 꼽았다. 이를 해결하기 위해 완벽한 구상보다 동아프리카 농업·식품 가공 분야 등 작지만 실질적인 프로젝트부터 시작할 것을 제안했다.

문 고문은 최근 한국이 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 수주에 성공한 사례를 언급했다. 그는 중동과 쌓은 신뢰를 바탕으로 아프리카 제3국 원전이나 대형 인프라 시장에 공동 진출하는 방안도 제시했다.

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걸프 국가의 아프리카 전략과 한국의 과제

지난 5월 중동 사태 국면에서 외교장관 특사로 쿠웨이트, 바레인, 이라크를 방문했던 문 고문은 사우디, UAE, 카타르 등 걸프의 산유 부국들이 아프리카에 막대한 자금을 투입하는 배경을 짚었다.

문 고문은 걸프 국가들에게 아프리카가 단순한 자선 사업 대상이 아니라 식량 안보와 생존을 위한 필수 전략 지역이라고 분석했다. 농지와 항만, 물류망을 선점하기 위해 무슬림 네트워크와 교육·문화적 고리를 바탕으로 깊숙이 진출하고 있다는 설명이다.

반면 문 고문은 한국이 아직도 아프리카를 단순 원조 대상으로만 보는 경향이 있다고 지적했다. 중동에 접근했던 방식처럼 한국도 아프리카를 상대로 우리에게 이것이 필요하다는 점을 먼저 밝히고, 상대가 무엇을 원하는지 묻는 자세를 가져야 한다고 제언했다.

문 고문은 걸프 인사들에게 들은 지적이라며 한국은 사회·문화적 측면은 잘 보지 않고 경제적 측면만 우선 본다는 말을 전했다. 또 2∼3년 주기의 잦은 담당자 교체 때문에 현지 결정권자와 장기적 신뢰를 쌓기 어려웠다고 외교적 한계를 짚었다.

사람 중심 관계와 비공식 소통의 중요성

문 고문은 최근 외교장관 특사로 중동을 찾았을 때 상대방으로부터 어려울 때 찾아와 준 진정한 친구라는 말을 듣고 신뢰를 받았던 경험을 소개했다. 중동 근무 경험에 비추어 비즈니스의 핵심은 사람과 사람 사이의 관계와 교류라고 강조했다.

특히 이란 전쟁으로 걸프 국가들이 어려운 시기인 만큼 관계의 중요성이 더 크다고 말했다. 그는 업무협약(MOU)은 구속력 없는 합의서가 아니라 협상의 시작이라고 규정했다.

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현지 정부 고위 관계자나 기업 최고경영자(CEO)를 만날 때도 공식 미팅 외에 식사 자리와 차 한잔을 나누는 비공식 소통에서 실질적인 결과가 나온다고 조언했다.

지리적 인접성과 에너지 안보 시각

문 고문은 사우디 제다에서 수단 포트수단까지의 거리가 약 300km로 서울에서 부산까지의 거리보다 가깝다며 지리적 인접성을 설명했다.

에너지 안보도 호르무즈 해협뿐 아니라 홍해와 소말리아, 에티오피아, 케냐 등이 포함된 '아프리카의 뿔 지역'까지 함께 봐야 한다고 말했다. 아랍연맹 회원국이면서 아프리카 국가인 이집트, 모로코, 알제리 등 '겹치는 10개국'이 있는 만큼, 아프리카 대륙 전체가 아니라 핵심 거점 국가를 골라 교류를 집중해야 한다는 의견도 냈다.

그는 아프리카를 원조 대상으로만 바라보는 시각에서 벗어나 식량 안보와 청년 인구 동력을 갖춘 동등한 파트너로 봐야 한다고 거듭 주문했다. 아프리카 정세 불안의 근원이 중동 역내 강국들과 연결돼 있다는 점도 함께 살펴야 한다고 말했다.

세미나 참석자와 아프리카 협력 논의

이날 세미나에는 국회아프리카포럼 이헌승 회장과 김건 사무총장을 비롯해 김주영, 조배숙, 백선희 의원이 참석했다. 김영채 한·아프리카재단 이사장과 이지희 외교부 아프리카1과장도 자리를 함께했다.

홍진욱 서강대 유로메나연구소 연구위원(전 이집트 대사), 박동혁 국제이주기구(IOM) 기니·라이베리아 사무소 총괄, 김민진 현대차 책임매니저도 참석했다. 정부, 국회, 학계, 국제기구, 기업 인사가 모여 아프리카 협력의 여러 층위를 함께 논의한 자리였다.