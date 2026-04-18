문단 내 성희롱 피해 폭로자 김현진 씨, 28세의 나이로 별세… 7년 법정 싸움 끝에 정의 실현

문단 내 성희롱 피해를 용기 내 폭로하고 7년간의 긴 법정 싸움을 이어온 김현진 씨가 28세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 이은의 변호사는 김 씨의 사망 소식을 전하며 짧지만 빛났던 삶을 애도했습니다. 김 씨는 과거 유명 시인으로부터 성희롱 피해를 입었으나 '허위 미투' 가해자로 몰려 극심한 2차 피해와 명예훼손에 시달렸습니다. 그럼에도 불구하고 법정 싸움을 이어가 결국 가해자에게 실형을 선고받으며 정의를 실현했으나, 길고 힘든 싸움 속에서 안타깝게 유명을 달리했습니다. 그녀의 용기와 헌신은 많은 여성들에게 귀감이 되었습니다.

한국 문학계에 큰 파장을 일으켰던 내부 성희롱 피해 폭로자 김현진 씨가 향년 28세의 나이로 세상을 떠났다는 비보가 전해졌습니다. 김 씨를 변호해 온 이은의 변호사는 지난 17일 오후 8시 40분경 자신의 페이스북 계정을 통해 김 씨의 갑작스러운 작별을 알리며 깊은 애도의 뜻을 표했습니다. 이 변호사는 김 씨가 짧지만 빛나고 뜨거웠던 삶을 살았다고 회고하며, 청소년 시절 박진성 시인으로부터 겪었던 성희롱 피해와 이후 견뎌야 했던 악질적인 2차 피해 에 대해 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 김 씨가 보여준 용기와 총명함이 수많은 여성들에게 용기를 주었고, 함께 연대하여 정의를 실현하는 데 기여했다고 강조했습니다. 김 씨는 지난 2016년 10월, 문단 내 성폭력 고발이 잇따르던 시기에 자신의 SNS 계정에 '용기내서 몇 자 적어봅니다. 작년 미성년자인 저는 저보다 나이가 20살 많은 시인에게 성희롱 을 당한 적이 있습니다'라는 글을 올리며 자신의 피해 사실을 용감하게 세상에 알렸습니다.

하지만 이 폭로 이후, 박진성 씨는 김 씨를 '허위 미투' 가해자로 몰아세우며 김 씨의 신상 정보를 온라인에 공개하고, 해당 사실을 보도한 언론사를 대상으로 손해배상 청구 소송을 제기하는 등 극심한 2차 가해를 이어갔습니다. 이로 인해 김 씨는 '무고'라는 낙인과 함께 고통스러운 시간을 보내야 했습니다. 김 씨는 이러한 2차 피해와 명예훼손에 맞서 박 씨를 '허위사실 공표에 의한 명예훼손 혐의'로 고소하며 7년간의 기나긴 법정 싸움을 시작했습니다. 마침내 2023년 11월, 오랜 법정 공방 끝에 법원은 박 씨에게 징역 1년 8개월의 실형을 선고하고 법정 구속하는 판결을 내렸습니다. 이는 김 씨의 용기 있는 폭로가 결국 정의를 실현했음을 보여주는 중요한 결과였습니다. 이미 2021년, 민사 1심 선고를 통해 김 씨의 성희롱 피해 폭로가 '허위로 보기 어렵다'는 점이 인정되어, 김 씨는 '박진성 무고 98년생 김현진'이라는 오명에서 벗어날 수 있었습니다. 이 과정에서 김 씨는 재판정을 굳건히 지켰으며, 다른 성폭력 피해자들도 '방청 연대' 등을 통해 김 씨의 곁을 든든하게 지켰습니다. 김 씨는 SNS 상에서 최근까지도 다른 성폭력 피해자들의 탄원서를 작성해주거나, 성폭력 피해와 관련된 글을 쓰고 공유하는 등 연대와 지지의 활동을 꾸준히 이어왔습니다. 이러한 김 씨의 헌신적인 활동을 지켜본 많은 시민들은 SNS를 통해 김 씨를 향한 깊은 애도의 물결을 보내고 있습니다. 김 씨의 빈소는 서울 서대문구 동신병원 장례식장에 마련되었으며, 발인은 18일입니다. 김 씨의 갑작스러운 사망은 많은 이들에게 큰 슬픔과 안타까움을 안겨주었으며, 그녀가 걸어간 용감한 발걸음은 많은 사람들에게 기억될 것입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김현진 성희롱 미투 2차 피해 사망

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

아름다운 섬에서 '깊은 슬픔을 간직한 섬'으로 다가온 제주민주노총 화섬식품노조 SK머티리얼즈퍼포먼스지회 김미소 조합원이 제주4·3항쟁 기행 소감문을 공개했다. 세종충남지부는 3월 26~28일 2박3일간 4·3평화기념관, 다랑쉬굴, 무등이왓 등을 방문했다. 김 씨는 '제주가 아름다운 섬에서 깊은 슬픔을 간직한 섬으로 다가왔다'며 '의무교육에서 충분히 다뤄지지 않아 아쉽다'고...

Read more »

주말까지 최고 28도, 4월의 초여름…다음주는 덜 덥다이번 주말까지 낮 기온이 20도 후반까지 오르는 ‘초여름’ 날씨가 지속할 전망이다. 다만 주말을 앞둔 17~18일 남부지방 중심으로 비 소식이 있는데, 제주도에선 호우특보 수준의 비가 내릴 수 있다. 16일 기상청은 정례 예보 브리핑에서 “고기압의 영향으로 이번 주말에

Read more »

소리를 그리다…김 크리스틴 선의 '메아리'한국계 미국인 사운드아티스트 김 크리스틴 선(46)이 미국 수어(ASL·American Sign Language)로 말했다. 올 여름 전시 준비를 위해 방한한 김 크리스틴 선을 지난달 31일 서울 삼청로 갤러리현대에서 만났다. 미국 미니애폴리스 워커 아트센터에선 지난달 28일 ‘김 크리스틴 선: 날마다 밤마다’를 개막했다. - 휘트니 미술관,김 크리스틴 선,아트 바젤 홍콩,갤러리 현대

Read more »

특검, 윤석열 ‘한덕수 재판 위증’ 혐의에 징역 2년 구형내란 사건을 수사한 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 2년을 구형했다. 선고는 다음 달 28일 오전 10시 이뤄진다. 서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 16일 윤 전 대통령 위증 혐의 사

Read more »

SK쉴더스, 한혜진과 ADT캡스 홈 보안 서비스 유튜브 콘텐츠 공개SK쉴더스는 방송인 한혜진과 협업하여 ADT캡스 홈 보안 서비스 관련 유튜브 콘텐츠를 28일 공개했다. 이 콘텐츠에서는 한혜진이 홍천 별장에 ADT캡스 보안 서비스를 설치하고 체험하는 과정이 담겨 있으며, AI CCTV 기반의 다양한 기능이 소개되고 있다. 발표를 기념하여 5월 31일까지 주택 거주 고객을 위한 할인 이벤트도 진행 중이다.

Read more »

성폭력 피해 고발 김현진 씨, 28세 안타까운 별세문단 내 성폭력 피해를 용감하게 폭로하며 싸워온 김현진 씨가 28세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 김 씨는 시인 박진성 씨로부터 성희롱 피해를 입었다고 폭로했으나, 가해자로부터 ‘무고범’으로 몰리며 오랜 법정 다툼과 사회적 낙인을 견뎌야 했습니다. 7년간의 투쟁 끝에 가해자는 실형을 선고받았지만, 김 씨는 안타깝게도 그 결과를 직접 보지 못하고 별세했습니다.

Read more »