무지개 깃발과 트랙터의 만남, 제27회 서울퀴어문화축제가 보여준 연대의 힘

제27회 서울퀴어문화축제에 참여한 필자가 경험한 성소수자와 농민 단체 간의 특별한 연대와 돌봄의 문화를 다루며, 서로 다른 소수자들이 어떻게 서로의 존엄성을 지켜주는지 서술합니다.

지난 13일 서울 종각역 일대에서 펼쳐진 제27회 서울퀴어문화축제 는 단순한 성소수자들의 자긍심 고취 행사를 넘어, 우리 사회의 다양한 소수자들이 어떻게 서로의 손을 잡고 연대할 수 있는지를 보여준 거대한 화합의 장이었다.

필자는 이번 축제에 생애 처음으로 참여했는데, 함께 동행한 아홉 살 딸아이의 모습은 필자에게 깊은 깨달음을 주었다. 아이는 남태령 아스팔트 동지회의 무지개 밀짚모자를 쓰고 작은 무지개 깃발을 든 채, 거리에서 흘러나오는 음악에 맞춰 천진난만하게 몸을 흔들었다. 특히 하이힐과 미니스커트를 착용한 남성을 보며 호기심을 가졌던 아이에게 성 정체성의 다양성에 대해 설명해주자, 아이는 아무런 편견 없이 고개를 끄덕이며 이를 수용했다.

아이들의 이런 유연함과 있는 그대로를 받아들이는 태도는 퀴어라는 존재를 어떻게 이해하고 받아들여야 할지 오랫동안 고민하며 갈등했던 어른인 필자의 모습을 되돌아보게 만들었다. 축제 현장에는 극우 단체들의 혐오 시위가 일부 있었으나, 다행히 다른 사회적 이슈들로 인해 그 규모가 크지 않았으며, 대다수의 참가자는 이를 웃어넘기며 축제의 즐거움에 집중하는 성숙한 모습을 보였다. 이번 퍼레이드에서 특히 인상적이었던 점은 거리 문화의 변화였다.

필자는 과거 윤석열 퇴진 광장에서 청년들을 인터뷰하며 케이팝 음악에 맞춰 행진하는 문화가 사실은 퀴어 퍼레이드의 전통에서 유래했다는 이야기를 들은 적이 있다. 당시에는 반신반의했으나, 실제로 앰프에서 쏟아지는 강렬한 비트에 맞춰 춤추며 걷는 참가자들을 보며 그 연결고리를 체감할 수 있었다. 화려한 비키니와 공주 드레스부터 일상적인 체육복 차림까지, 각자의 모습 그대로를 드러낸 사람들은 서로에게 한없이 다정했다. 특히 아이를 동반한 필자에게 보여준 참가자들의 배려는 감동적이었다.

아이에게 예의 바르게 인사를 건네고, 행진 도중 잠시 아이의 손을 놓쳤을 때 모두가 일제히 길을 터주며 아이를 찾을 수 있도록 도와준 경험은 이 공동체가 지향하는 돌봄과 환대의 가치를 여실히 보여주었다. 이러한 다정하고 성숙한 시위 문화가 결국 더 큰 사회적 연대로 이어져 지난 퇴진 광장의 뜨거운 분위기를 형성했을 것이라는 확신이 들었다. 이번 축제를 더욱 특별하게 만든 주역은 바로 남태령 아스팔트 동지회였다.

이 조직은 2024년 12월 21일, 남태령 고개에서 트랙터 진입이 막혀 고립되었던 농민들을 지키기 위해 청년 여성들과 성소수자들이 조건 없이 달려가 함께 싸웠던 남태령 대첩의 정신을 계승하여 출범했다. 사회적 최약자인 농민과 또 다른 약자인 소수자들이 만나 서로를 돌보고 지켜낸 이 사건은 차별받는 이들 간의 강력한 연대라는 새로운 가능성을 제시했다. 이에 보답하고자 농민 단체들은 지난해부터 퀴어 퍼레이드에 부스를 설치하며 참여하기 시작했다.

전국농민회총연맹과 전국여성농민회총연합, 그리고 남태령 아스팔트 동지회가 공동으로 운영한 부스에서는 무지개 호미 배지와 무지개 띠가 둘러진 밀짚모자가 큰 인기를 끌었다. 동지에서 만나 진정한 동지가 되었다는 문구는 이들이 공유하는 가치가 단순히 정치적 이해관계를 넘어 인간 존엄성에 기반하고 있음을 상징했다. 오후 4시, 종각역을 출발한 남태령 아스팔트 동지회의 3호 트럭은 그 자체로 하나의 움직이는 전시관이었다. 무, 배추, 파와 같은 농산물 모형과 밀이삭으로 정성스럽게 꾸며진 트럭 위에는 차별도, 혐오도, 밥풀도 남김없이라는 재치 있으면서도 날카로운 구호가 적혀 있었다.

스티로폼으로 제작된 트랙터 모형과 함께 차별금지법 제정, 팔레스타인 해방, 장애인과 퀴어가 함께 사는 민주주의라는 문구가 적힌 만장들이 물결쳤다. 이들의 행진은 단순히 축제를 즐기는 것에 그치지 않고 사회적 고통이 있는 곳으로 향했다. 97일간 고공농성을 벌였던 한화 본사 앞, 336일간의 투쟁에도 여전히 복직되지 못한 이들이 있는 세종호텔, 그리고 퀴어 차별 논란이 끊이지 않는 국가인권위원회 앞을 지날 때마다 트럭은 멈춰 서서 강력한 구호를 외쳤다. 이는 성소수자의 권리뿐만 아니라 노동권과 인권이라는 보편적 가치가 모두 연결되어 있음을 보여주는 상징적인 행보였다.

남태령 아스팔트 동지회를 운영하는 김후주 씨는 누군가의 존엄을 지키는 사회가 결국 모두의 존엄을 지키는 사회라고 강조했다. 무지개 깃발과 트랙터가 함께 달리는 세상, 즉 먹을 권리와 사랑할 권리가 동시에 존중받는 세상을 향한 그들의 외침은 현장에 있던 많은 이들의 가슴을 울렸다. 1970년 뉴욕에서 시작된 퀴어 퍼레이드는 본래 차별받는 이들이 단 하루만이라도 자신을 온전히 드러내고 서로를 보듬는 날이었다. 하지만 이제 서울의 퀴어 퍼레이드는 그 경계를 넘어 서로 다른 아픔을 가진 이들이 만나 서로의 존재를 긍정하는 거대한 연대의 장으로 진화하고 있었다.

행사를 마친 후 아이가 가장 좋아했던 스티커 속의 문구, 즉 사랑하기, 연대하기, 축제하듯 살기라는 말은 우리가 앞으로 지향해야 할 삶의 태도가 무엇인지를 명확하게 알려주었다. 편견의 시선을 거두고 바라본 그곳에는 혐오보다 훨씬 강력한 다정함과 연대의 힘이 흐르고 있었다





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