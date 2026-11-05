무주군민, 신장수~무주영동 송전선로 관통 반대 궐기대회 개최

전북 무주군민 300여명이 신장수~무주영동 송전선로 건설 백지화를 요구하며 궐기대회에 나섰다. 수도권 전력 수송을 위한 지방의 일방적 희생에 반대하는 주민들의 강력한 항의가 이어지고 있다.

전북 무주군 주민들과 지역 단체들이 수도권 전력 공급을 위해 추진 중인 초고압 송전선로 건설 사업에 강력히 반대하며 집단 행동에 나섰다. '송전탑 백지화 무주군 범군민대책위원회'는 5일 무주군청 앞에서 주민 약 300명이 참석한 가운데 대규모 궐기대회를 열었다. 참가자들은 '무주 관통 송전탑 저지' 및 '송전탑 결사반대'가 적힌 깃발과 팻말을 들고 송전선로 건설 계획의 백지화를 촉구했다.

신장수~무주영동 송전선로 건설 현황과 문제점

이번 갈등의 중심에는 한국전력이 추진 중인 345㎸급 '신장수~무주영동 송전선로 건설사업'이 있다. 이 사업은 전북 장수 신장수변전소에서 충북 영동 무주영동개폐소까지를 잇는 전력망 확충 프로젝트로, 2031년 준공을 목표로 하고 있다. 그러나 이 노선이 무주군의 넓은 산림 지역과 주민들의 생활권을 직접 통과하면서 지역 사회의 깊은 우려를 자아내고 있다.

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대책위원회는 이번 사업이 수도권 전력 수요를 충당하기 위한 일환이지만, 그 대가로 지방이 환경 훼손과 생활 피해라는 일방적인 희생만을 강요받고 있다고 비판했다. 이들은 전력 소비지와 생산지가 분리된 현재의 구조는 진정한 지역 균형 발전을 이끌 수 없다며, 전력을 소비하는 지역에서 생산 또한 함께 이루어져야 한다는 주장을 펼쳤다.

입지선정위원회 및 중첩률 적용 논란

앞으로의 논의 방향은 오는 11일 오후 5시에 열리는 제7차 입지선정위원회 회의에 달려 있다. 이 회의에서는 송전선로의 최종 후보 경과대역 선정이 주요 안건으로 다뤄질 예정이며, 무주 측 위원들은 중첩률 20% 적용을 공식적으로 요구하기로 했다.

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중첩률 적용은 기존 선로와 새로운 선로가 겹치는 비율을 낮춰 후보지 선택의 폭을 넓히는 것을 의미한다. 무주 측은 이를 통해 기존 인프라를 최대한 활용하거나 주민 피해가 적은 대안을 모색할 수 있는 공간을 확보하려 한다. 이는 특정 마을의 피해를 다른 지역으로 전가시키는 방식이 아니라, 무주군 전체의 피해를 최소화하는 방향으로 입지를 재검토하자는 요구와 일맥상통한다.

주민 동의를 위한 소통 및 향후 일정

대책위는 기존 선로를 활용하더라도 철탑의 규모나 위치가 변경될 수 있으므로, 부남면 등 해당 지역 주민들에게 충분한 설명을 진행하고 동의를 구해야 한다고 강조한다. 단순히 행정적인 절차를 밟는 것을 넘어, 피해 가능성이 높은 지역 사회의 목소리가 사업 결정 과정에 실질적으로 반영되도록 해야 한다는 입장이다.

당일 집회에는 황인홍 무주군수와 무주군의회 구성원, 마을 대표들뿐만 아니라 인접 지역인 진안군과 장수군 대책위 관계자들도 함께 참석했다. 참석자들은 송전선로 건설 백지화, 무주 관통 노선 철회, 불균형한 전력 정책 중단 등을 요구하는 결의문을 채택하고 거리 행진을 벌였다.

대책위 관계자는 이번 항의가 단순한 지역이기주의가 아닌 무주군민의 생존권과 미래와 직결된 사안이라고 밝혔다. 또한 11일 회의장 앞에서의 추가 집회 등 지속적인 대응 방안을 통해 주민들의 뜻이 입지 선정 과정에 반드시 반영되도록 할 것을 다짐했다.