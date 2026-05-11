무당층의 역설: 극단적 진영 논리에 밀려난 민생과 소외된 유권자들

지방선거를 앞두고 무당층 비율이 이례적으로 급증하는 가운데, 거대 양당이 중도층의 민생 요구는 외면한 채 강성 지지층만을 겨냥한 혐오 정치와 정쟁에 몰두하고 있다는 분석과 함께 유권자들의 정치 혐오 현상이 심화되고 있다.

현대 한국 정치의 가장 심각한 병폐 중 하나로 꼽히는 정치적 양극화가 이번 지방선거 를 앞두고 더욱 극명하게 드러나고 있다. 최근 실시된 여론조사 결과에 따르면, 어느 정당도 지지하지 않는 이른바 무당층 의 비율이 30% 안팎에 달하며 주요 정당의 지지율을 상회하는 기현상이 벌어지고 있다.

특히 서울과 같은 대도시 지역에서는 무당층의 비율이 32%에 이르는 등, 유권자들이 기존의 거대 양당 체제에서 완전히 등을 돌리고 있는 모습이다. 이러한 현상은 단순히 일시적인 망설임이 아니라, 정치가 국민의 삶을 개선하는 본연의 기능을 상실하고 서로에 대한 증오와 혐오만을 생산하는 기계로 전락했다는 깊은 회의감에서 비롯된 것으로 보인다. 대학원생 김모 씨가 토로한 것처럼, 당장 먹고사는 현실적인 문제는 뒷전으로 밀려나 있고 정치권은 오직 상대 진영을 무너뜨리기 위한 공격적인 언사만을 쏟아내고 있다는 점이 많은 유권자를 정치적 무관심과 투표 포기로 이끌고 있다.

과거의 선거 주기와 비교해 보더라도 현재의 무당층 비율은 매우 이례적인 수준이다. 2022년 지방선거 당시 무당층 비율이 16%였고, 2018년에도 21% 수준이었던 것과 비교하면 현재의 수치는 가히 충격적이다. 보통 대선 직후의 지방선거는 지지층의 결집 현상이 강하게 나타나지만, 지금은 오히려 양당 모두가 중도층을 흡수하기보다는 강성 지지층의 입맛에 맞는 자극적인 메시지를 내놓는 전략을 취하고 있다. 더불어민주당의 정청래 대표는 '내란 심판'이라는 강렬한 키워드를 통해 지지층의 분노를 결집시키고 있으며, 계엄 저항 인물을 선대위원장으로 위촉하는 등 투쟁적 정체성을 강화하는 데 주력하고 있다.

이는 지지층에게는 카타르시스를 줄 수 있을지 모르나, 평범한 일상을 살아가는 중도층 유권자들에게는 정치적 피로감과 거부감만을 안겨주는 결과를 초래하고 있다. 정치가 통합의 도구가 아니라 분열의 도구로 쓰이고 있다는 비판이 나오는 이유다. 반대편에 있는 국민의힘 역시 상황은 크게 다르지 않다. 장동혁 대표는 이재명 대표의 공소취소 저지라는 프레임에 모든 역량을 집중하며, 이를 독재로 가는 마지막 관문이라고 규정하는 등 강한 공세적 스탠스를 유지하고 있다.

중앙선대위 내에 전담 태스크포스를 설치할 정도로 집요하게 상대 후보의 사법 리스크를 부각하는 전략은 보수 지지층의 결집에는 효과적일 수 있으나, 정작 지역 사회의 발전이나 민생 경제 회복을 기대하는 유권자들의 갈증을 채워주지는 못하고 있다. 결국 양당 지도부는 각자의 지지 기반을 공고히 하는 데만 혈안이 되어, 정작 선거의 승패를 가를 핵심 열쇠인 중도 무당층의 마음을 얻으려는 노력은 뒷전으로 미뤄둔 셈이다. 이는 정치권이 국민의 눈높이가 아닌, 소수의 강성 팬덤이나 진영 논리에 매몰되어 있다는 증거이기도 하다.

더욱 심각한 점은 이러한 전략적 패착이 당 내부에서도 우려의 목소리로 나오고 있다는 사실이다. 민주당의 일부 재선 의원들은 강성 발언이 지나쳐 정작 중요한 정책 메시지가 묻히고 있다고 지적하며, 국민의힘 내부에서도 현장 유세에서 지나친 정쟁 위주의 발언이 오히려 역효과를 낼 수 있다는 경고가 나오고 있다. 특히 주광덕 남양주시장 후보가 지도부의 행보에 반발해 후보 등록 거부라는 초강수를 둔 것은, 중앙의 정치 공학과 지역 현장의 민심 사이에 얼마나 큰 괴리가 있는지를 적나라하게 보여주는 사례다.

유권자들은 더 이상 누구의 말이 맞느냐는 논쟁이 아니라, 내 삶을 어떻게 바꿀 것인가에 대한 구체적인 대안을 원하고 있다. 하지만 지금의 정치는 '내로남불' 식의 상호 비방전으로 점철되어 있으며, 이는 결국 합리적인 사고를 하는 시민들을 정치적 허무주의로 몰아넣고 있다. 결국 이번 지방선거의 승패는 누가 더 효율적으로 상대방을 악마화하느냐가 아니라, 누가 더 진정성 있게 무당층의 소외감을 달래고 그들의 삶에 다가갈 수 있느냐에 달려 있다.

정치는 갈등을 조정하고 합의를 끌어내는 예술이어야 하지만, 현재의 한국 정치는 갈등을 증폭시켜 이익을 얻는 비즈니스로 변질되었다. 30%에 육박하는 무당층은 단순한 미결정 층이 아니라, 현재의 정치 시스템에 대한 거부권을 행사하고 있는 '침묵하는 다수'이다. 이들이 다시 투표장으로 돌아오게 만들기 위해서는 극단적인 진영 논리를 버리고, 보편적인 상식과 민생 중심의 가치를 회복하는 것이 시급하다. 만약 이번에도 양당이 강성 지지층만을 바라보는 정치를 고집한다면, 무당층의 증가라는 현상은 앞으로도 계속될 것이며 이는 곧 한국 민주주의의 질적 저하와 정치적 냉소주의의 고착화로 이어질 위험이 크다





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무당층 지방선거 정치혐오 진영논리 중도표심

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