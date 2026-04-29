목포 원도심의 매력, 일타강사가 소개하는 지역색 여행기

20년 넘게 여행기자로 활동한 일타강사가 전남 목포의 독특한 말투와 분위기를 생생하게 전달하는 여행기. 목포의 유달산 자락 골목길, 노포 음식, 어시장 생활 등 일상 속의 매력을 소개하며, 지역 고유의 말투인 '귄있다', '게미지다', '포로시' 등을 설명한다. 목포는 과거의 시간을 체험할 수 있는 관광지로, 국립공원이나 세계유산이 없는에도 불구하고 관광객이 끊이지 않는 이유는 지역 고유의 분위기와 음식 문화 덕분이다. 저자는 목포의 매력을 극대화하는 여행법을 소개하며, 일타강사도 오랜 세월을 들여 배운 비법을 공유한다.

국내여행 일타강사 가 소개하는 목포 원도심의 매력과 지역색을 담은 여행기. 20년 넘게 여행기자로 활동하며 지방의 다양한 말투와 문화를 체험한 저자는 특히 전남 목포의 독특한 말투와 분위기에 매료되었다고 전한다.

목포의 유달산 자락 골목길, 노포 음식, 어시장 생활 등 일상 속의 매력을 생생하게 전달하며, 지역 고유의 말투인 '귄있다', '게미지다', '포로시' 등을 소개한다. 이 중 '포로시'는 가장 따라하기 어려운 발음으로, '포도시'로 발음하는 사람도 많다고 한다. 목포는 과거의 시간을 체험할 수 있는 관광지로, 국립공원이나 세계유산이 없는에도 불구하고 관광객이 끊이지 않는 이유는 지역 고유의 분위기와 음식 문화 덕분이다. 저자는 목포의 매력을 극대화하는 여행법을 소개하며, 일타강사도 오랜 세월을 들여 배운 비법을 공유한다.

목포 만호동 근대화거리에 있는 환영사도 정겨운 분위기를 자아낸다. 이 여행기는 지역색을 살린 여행의 중요성과 목포의 독특한 매력을 강조하며, 독자들에게 새로운 여행지를 제안한다





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