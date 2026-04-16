목동2단지 재건축, 상위 지침 위반 설계안 논란...사업 지연 우려

서울 서남권 최대 재건축 사업인 목동2단지 재건축 사업에서 디에이그룹 컨소시엄의 설계안이 서울시 지구단위계획 등 상위 지침을 위반했다는 지적이 제기되면서 논란이 일고 있습니다. 고층 건물 배치와 공공보행통로 계획 변경 등이 문제로 지적되며, 국제 고도 제한 기준 적용 가능성까지 겹쳐 사업 지연 우려가 커지고 있습니다.

서울 서남권의 핵심 재건축 사업인 양천구 목동2단지 재건축 사업이 설계안 논란 에 휩싸였습니다. 총 사업비 2조 2,000억 원 규모의 이 사업에서, 디에이그룹 컨소시엄이 제출한 설계안이 서울시의 지구단위계획 및 정비계획 등 상위 지침을 위반할 소지가 있다는 지적이 제기되었습니다. 정비업계에 따르면, 하나자산신탁이 지난 13일 토지 등 소유자들에게 발송한 설계 제안서에서 이러한 문제가 드러났습니다. 현재 목동2단지 재건축 설계 입찰에는 디에이그룹 컨소시엄과 나우동인 컨소시엄이 경합 중입니다. 논란의 핵심은 디에이그룹 컨소시엄의 설계안이 목동서로변에 40층 이상의 고층 건물을 배치했다는 점입니다. 이는 목동서로변 중저층 구간은 15층 이하, 공공보행통로 인접 구간은 7층 이하로 제한하는 정비계획 기준보다 훨씬 높은 수치입니다. 건물 높이 규정 위반은 용적률과 함께 정비계획에서 가장 엄격하게 다루어지는 사항입니다.

또한, 공공보행통로 설치 구간에 2개 동을 계획한 것 역시 문제로 지적받고 있습니다. 이는 정비계획에서 보행통로의 시작 및 종료 지점을 유지해야 한다는 규정을 임의로 변경하는 것을 전제로 하고 있기 때문입니다. 업계에서는 이러한 설계안이 향후 인허가 과정에서 상당한 수정이 불가피할 것으로 보고 있습니다. 이러한 설계안이 나온 배경으로는 주동(건물 동) 수를 대폭 줄인 점이 거론됩니다. 익명의 한 건축사는 디에이그룹 컨소시엄의 설계안이 정비계획상 32개 동이었던 것을 10개 동으로 줄이면서, 건물 부피가 커지고 가구 수와 층수가 높아져 정비계획을 위반하게 되었다고 설명했습니다. 경쟁사인 나우동인 컨소시엄은 이미 하나자산신탁에 항의 공문을 발송했으며, 주민 전체 회의에서 설계자 선정 투표가 이루어지기 전까지 수정이 이루어지지 않을 경우 선정에 차질이 생길 것이라고 경고했습니다. 목동 주민들 입장에서는 사업 지연이 더욱 부담스러운 상황입니다. 작년 8월 국제민간항공기구(ICAO)의 새로운 고도 제한 국제기준이 발효됨에 따라, 2030년 11월부터는 김포공항 인근 목동 일대도 공항 활주로 반경 거리에 따라 고도 제한을 받을 가능성이 있습니다. 45m는 약 15층, 60m는 약 20층에 해당하는데, 이는 현재 15층 규모의 목동 재건축 단지들의 사업 추진을 어렵게 만들 수 있습니다. 정비업계 관계자는 설계자 선정 이후에도 시공사 선정, 계약 협상, 실시설계, 각종 영향평가 등 복잡한 심의 절차를 거쳐야 하므로 시간이 촉박하다고 강조했습니다





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목동 재건축 양천구 목동2단지 설계안 논란 정비계획 위반

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