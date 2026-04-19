목 디스크 진단 후에도 멈출 수 없는 운동, 삶의 리듬을 지키는 유연한 선택

11개월째 꾸준히 해온 복싱 중 목 디스크 진단을 받은 시민의 이야기. 건강과 일상의 리듬 사이에서 갈등하며, 운동 방식을 조절해 건강하게 운동을 지속하는 유연한 대처 방안을 모색합니다.

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건강 관리를 위해 11개월째 복싱 체육관을 꾸준히 다니고 있습니다. 복싱장에는 다양한 헬스 기구도 갖춰져 있어, 복싱 외에도 여러 운동을 병행하며 전반적인 체력을 기를 수 있습니다. 젊은 시절에는 건강을 소홀히 여겼지만, 나이가 들면서 건강의 중요성을 절실히 느끼게 되었습니다. 회식이나 질병으로 인한 불가피한 결석을 제외하고는 거의 매일 복싱장에 출근 도장을 찍었고, 어느새 퇴근 후 복싱장으로 향하는 것이 자연스러운 일상이 되었습니다.

얼마 전, 몸에 이상 증상을 느껴 병원을 찾았다가 '목 디스크'라는 예상치 못한 진단을 받았습니다. 의사의 설명을 담담하게 듣는 척했지만, 머릿속은 온통 통증이나 치료 방법보다는 운동에 대한 생각으로 가득 찼습니다. 과연 운동을 잠시 쉬어야 하는 것은 아닐까 하는 걱정이 앞섰습니다. 2~3개월 전부터 손이 미세하게 저리고 어깨가 결리는 증상이 나타나기 시작했습니다. 이를 복싱을 열심히 하면서 생긴 일시적인 근육통이라고 여기고 넘겼습니다. 특히 샌드백을 강하게 타격하거나 스파링 중에 상체를 격렬하게 숙이거나 과도하게 몸을 움직인 날에는 손끝이 더욱 찌릿한 느낌을 받았습니다. 증상이 나타날 때마다 다음 날 운동 강도를 낮추는 방식으로 지금까지 버텨왔지만, 시간이 지나도 증상이 호전되지 않아 결국 병원을 찾게 된 것입니다.

진료실에 앉자마자 제가 복싱을 하고 있다고 말을 꺼냈지만, 의사는 엑스레이 사진을 꼼꼼히 살핀 후 차분하게 진단을 내렸습니다. '목 디스크네요. 일자목이라 하중 부담이 커서 그래요. 평소에 자세를 바르게 하시고, 스마트폰을 보거나 일할 때 고개를 너무 많이 숙이지 마세요. 주사 맞고 약 드시면 됩니다. 복싱의 영향도 있을 수 있겠죠?' 진단 후 바로 치료실로 이동해 목 네 군데에 주사를 맞았고, 손바닥에도 주사를 맞았습니다. 특히 손바닥 주사는 이전에는 경험해보지 못한 형언할 수 없는 극심한 고통이었습니다. 물리치료까지 받고 처방받은 약을 가지고 집으로 향했습니다. 정확한 병명을 확인하고 치료를 받으니 오히려 마음은 한결 편안해졌습니다. 처음에는 단순 근육통이라고 생각했지만, 나중에 찾아보니 손 저림 증상은 목 디스크를 의심해야 하는 대표적인 신호였습니다. 한 정형외과 전문의는 건강 정보 매체와의 인터뷰에서 근육통은 주로 뻐근한 통증으로 나타나는 반면, 목 디스크는 팔이나 손으로 이어지는 저림이나 찌릿한 감각 이상을 동반할 수 있다고 설명했습니다. 특히 일자목이나 거북목의 경우, 스마트폰 사용 시 고개를 숙이거나 낮은 모니터를 볼 때 고개를 앞으로 내미는 자세로 인해 목에 가해지는 부담이 커지면서 디스크 발생 가능성이 높아진다고 덧붙였습니다. 제가 일자목과 거북목이라는 사실을 인지하고 있었기에, 그동안 겪었던 증상들이 명백히 목 디스크의 경고 신호였음을 뒤늦게 깨달았습니다. 안일하게 생각하고 넘겼을 뿐이었습니다.

처음 진단을 받았을 때는 당분간 운동을 쉬어야겠다고 생각했습니다. 복싱장에 가지 않을 생각으로 월요일 출근길에는 손목 스트랩과 무릎 보호대도 챙기지 않았습니다. 하지만 퇴근길, 저는 다시 복싱장으로 향하고 있었습니다. 병명 진단보다 더 크게 다가왔던 고민은 '꾸준히 만들어온 생활 리듬이 깨지는 것은 아닐까'하는 것이었습니다. 운동은 늘 그래왔습니다. 하루 이틀 쉬는 것은 큰 문제가 되지 않는 것처럼 느껴지지만, 그 시간이 길어지면 어느새 몇 주, 몇 달씩 운동을 놓아버리게 됩니다. 직장 생활 20여 년 만에 겨우 흥미를 붙인 운동을 잠깐이라도 멈추고 싶지 않았습니다. 퇴근 후 복싱은 제게 단순한 운동을 넘어, 무너져가던 몸과 마음을 다시 일으켜 세워주는 삶의 활력이었기 때문입니다. 운동을 멈추는 대신, 방식을 바꾸기로 결심했습니다.

관장님께 상황을 설명하자, '당분간 스파링은 쉬세요. 무리하면 안 되니까.'라는 간결한 답이 돌아왔습니다. 그래서 운동을 완전히 중단하는 대신, '어떻게 하면 목에 부담을 주지 않으면서 운동을 계속할 수 있을까'를 고민하기 시작했습니다. 정형외과 전문의들은 목 디스크 초기 단계에서는 무조건적인 휴식보다는, 통증을 유발하지 않는 범위 내에서 가벼운 운동과 자세 교정을 병행하는 것이 회복에 도움이 된다고 설명합니다. 오히려 움직임을 완전히 멈추면 근육이 약해지고 회복이 더뎌질 수 있다는 것입니다. 전문가의 의견을 참고하여 운동 강도를 낮추고 유지하는 것으로 자신과 합의를 보았습니다. 줄넘기 대신 걷기, 숙이는 스트레칭 동작 대신 다른 동작으로 대체, 러닝머신 속도를 낮추고 걷는 시간을 늘렸습니다. 사이클을 탈 때도 허리를 곧게 펴고 바른 자세를 유지했습니다. 이전에는 스마트폰을 보며 러닝과 사이클을 했지만, 고개를 숙이게 되는 자세 때문에 이를 중단했습니다. 더불어 지하철에서 고개를 숙이고 스마트폰을 보는 시간을 줄이고 음악 감상 시간을 늘렸습니다. 목과 어깨를 웅크리는 복싱 연습 시간도 줄였습니다. 샌드백 타격 대신 가볍게 주먹을 뻗는 섀도우 위주로 연습하고, 손목의 부담을 줄이기 위해 더 가벼운 글러브로 교체했습니다. 상체 근력 운동은 잠시 멈추고 하체 위주로 훈련하고 있습니다. 운동 중에는 수시로 목 디스크에 도움이 되는 스트레칭을 반복하고 있습니다. 과거에는 더 세게, 더 오래 하는 것이 목표였다면, 이제는 몸을 보호하는 것이 우선순위가 되었습니다.

첫 진료 당시에는 시간에 쫓겨 정신없이 치료받느라 의사에게 운동을 계속해도 되는지 직접적으로 묻지 못했습니다. 하지만 의사가 초기 단계이므로 자세 교정과 약물 치료로 회복이 가능하다고 설명했기에, 일단 운동을 하러 갔고 별다른 지장 없이 훈련을 마쳤습니다. 그럼에도 혹시나 병을 키우는 것은 아닌가 하는 마음에 며칠 뒤 다시 병원을 찾았습니다. 의사에게 다시 한번 물었을 때, '잠시 쉬어도 좋지만... 살살 하세요. 목에 힘이 들어가는 운동은 피하고, 통증이 오면 즉시 멈추세요.'라는 답변을 들었습니다. 나이가 들어가면서 몸에 이상 신호가 생기면 '아, 이제 늙었구나'라고 자책하기보다, 건강을 더욱 세심하게 챙길 기회를 얻었다고 긍정적으로 받아들이고 있습니다. 젊었을 때 소홀히 했던 몸을 나이가 들어서라도 소중히 여기기 위함입니다. 최근 중학생 관원과 스파링을 하며 새삼 느낀 점이 있습니다. 지치지 않고 링 위를 뛰어다니는 그 젊음과 스피드를 중년인 제가 따라가기에는 무리가 있다는 사실을 말입니다. 이제는 제 몸의 한계를 인정하고, 그 안에서 최선의 움직임을 찾아내는 '중년만의 유연한 스타일'이 제게 더 필요하다는 것을 깨달았습니다. 통증이 완전히 사라진 것은 아닙니다. 하지만 예전처럼 무리하게 버티는 방식 대신, 멈추지 않기 위해 유연해지는 법을 선택했습니다. 목 디스크라는 예상치 못한 불청객을 안고서라도, 어렵게 찾아낸 삶의 리듬을 놓치고 싶지 않기 때문입니다. 결국, 근육이나 운동 강도보다 더 중요한 것은 끊기지 않고 자신만의 속도로 꾸준히 이어가는 것이라고 생각합니다.

덧붙이는 글: 이 기사는 브런치스토리에도 게재됩니다





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