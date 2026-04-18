모즈타바 하메네이, 이란군의 날 맞아 강경 메시지…호르무즈 해협 재봉쇄 움직임

이란의 차기 최고지도자로 지명된 모즈타바 하메네이가 '이란군의 날'을 맞아 미국과 이스라엘을 향해 강력한 경고 메시지를 발신했다. 외무장관의 호르무즈 해협 개방 발언과 상반되는 군부의 해협 재봉쇄 움직임은 이란 내부의 정치적 균열 가능성을 시사한다.

지난 9일(현지시간) 이란 당국이 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 를 차기 최고지도자 로 지명했다는 발표가 국영 TV를 통해 보도되었다. 이 발표 이후, 모즈타바 하메네이 는 ' 이란군 의 날'을 맞아 강력한 메시지를 발표하며 국제 사회의 이목을 집중시켰다.

성명서에서 그는 이란의 드론이 미국과 이스라엘을 향해 번개처럼 타격을 가하듯, 용맹한 해군이 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 되어 있다고 밝혔다. 특히 해군을 직접적으로 언급한 것은 전날 아라그치 이란 외무장관이 호르무즈 해협을 일시 개방하겠다고 밝힌 발표와 맥락을 같이하는 것으로 해석된다.

미국 트럼프 대통령은 이 발표 이후 이란이 우라늄 핵 문제 등 주요 쟁점에서 미국의 요구를 수용했다는 식으로 언급하며, 동시에 이란 해상 봉쇄를 유지할 것이라고 경고했다. 이러한 상황 속에서 2차 종전 협상이 임박했다는 관측이 나오는 가운데, 협상 주도권을 놓치지 않기 위한 최고지도자의 강경 메시지로 풀이된다. 실제로 이란 군부는 성명 발표 당일 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하는 움직임을 보였다.

모즈타바 하메네이는 과거 팔레비 왕조 시대를 ‘부패한 압제 체제’라고 비판하며, 이슬람 혁명의 승리가 이란군의 분기점이 되었다고 주장했다. 그는 군이 과거 두 차례의 전쟁(2024년, 2025년 미국·이스라엘의 공격)에서와 마찬가지로 강력한 신적, 국민적 지지를 바탕으로 조국의 영토와 깃발을 용감하게 수호하고 있다고 강조했다. 최고지도자 선출 이후 그의 육성이 공개된 것은 이번이 처음이며, 메시지는 텔레그램 채널과 이란 국영 매체를 통해 서면으로 발표되었다.

흥미롭게도, 이러한 최고지도자의 강경한 메시지와 외무장관의 유화적인 발언 사이의 엇갈림은 이란 내부의 정치적 균열 조짐으로 해석되기도 한다. 미국의 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 이란 이슬람 혁명수비대 계열 매체들이 아라그치 장관의 발언으로 인해 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 관한 여론을 주도할 기회를 얻었다고 비판한 사실을 지적했다. ISW는 이를 이란 정권 내부의 광범위한 분열을 반영하며, 서로 다른 파벌 간에 협상안에 대한 입장이 매우 상이하다는 점을 시사한다고 분석했다. 이러한 복합적인 정세는 이란의 향후 외교 및 안보 정책에 중요한 변수가 될 것으로 보인다.





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