모수 서울, 와인 서빙 논란에 공식 사과…'미쉐린 투스타' 명성에 금이?

넷플릭스 '흑백요리사' 안성재 셰프의 레스토랑 '모수 서울'이 와인 빈티지 오류 논란에 대해 공식 사과했습니다. 온라인 커뮤니티에서 제기된 의혹에 따라 레스토랑 측은 고객에게 혼란을 드린 점과 미흡한 대처에 대해 사과하며 재발 방지를 약속했습니다.

미쉐린 투스타 레스토랑 모수 서울 의 와인 서빙 논란과 사과 넷플릭스 ‘흑백요리사’로 대중적인 인지도를 얻은 안성재 셰프 가 이끄는 파인다이닝 레스토랑 ‘ 모수 서울 ’이 최근 발생한 와인 서빙 관련 논란에 대해 공식적으로 사과하며 진화에 나섰다.

이번 논란은 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산되었으며, 레스토랑의 명성에 걸맞지 않는 서비스라는 비판이 제기되었다. 모수 서울은 23일 공식 SNS 채널을 통해 “최근 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 사안과 관련하여 깊이 반성하며 머리 숙여 사과의 말씀을 드린다”는 입장을 발표했다. 특히, 2026년 4월 19일에 발생한 와인 페어링 서비스 과정에서 고객에게 정확한 정보 전달이 이루어지지 않아 혼란을 야기하고, 이후 고객 응대 과정에서도 충분한 설명이 부족하여 실망감을 안겨드린 점에 대해 진심으로 사과한다고 밝혔다.

레스토랑 측은 사안 발생 직후 해당 고객에게 개별적으로 사과를 전달받았으며, 고객 또한 너그럽게 이해해 주었지만, 고객이 모수 서울에 보내준 기대에 미치지 못했다는 점을 인정하고 재발 방지를 위한 노력을 기울이겠다고 약속했다. 안성재 셰프를 비롯한 모수 서울의 모든 구성원은 이번 사태를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 관련 서비스 전반에 대한 철저한 점검을 통해 유사한 문제가 다시 발생하지 않도록 최선을 다할 것이라고 강조했다. 또한, 단순히 형식적인 사과에 그치지 않고 진정성 있는 자세로 고객과의 신뢰를 회복해 나가겠다는 의지를 표명했다.

논란의 발단은 최근 한 온라인 커뮤니티 게시글을 통해 시작되었다. 익명의 누리꾼 A씨는 모수 서울에서 와인 페어링 코스를 이용하던 중, 제공된 와인의 빈티지가 메뉴에 명시된 것과 다르다는 사실을 발견했다고 주장했다. A씨에 따르면, 한우 메인 요리와 함께 제공될 예정이었던 와인은 2000년 빈티지로 안내되었으나, 실제 서빙된 와인은 2005년 빈티지였다. A씨는 와인의 향과 맛에서 차이를 느껴 페어링 리스트를 다시 확인한 후 빈티지 오류를 인지하게 되었다고 설명했다.

더욱 의심스러운 점은 와인 사진 촬영을 요청하자 소믈리에가 잠시 자리를 비웠다가 돌아왔는데, 돌아온 소믈리에가 2000년 빈티지 병을 가져다 놓은 것을 목격했다는 것이다. A씨는 이를 통해 레스토랑 측이 이미 빈티지 오류를 인지하고 있었을 가능성을 제기했다. 또한, 소믈리에가 “2000년산 병이 1층에 있었다. 해당 제품도 맛보게 해드리겠다”라고 말한 부분에 대해서도 불만을 표출했다.

두 빈티지 간에는 시중가 기준으로 10만 원 이상의 상당한 가격 차이가 있었으며, 이러한 사실이 알려지면서 논란은 더욱 확산되었다. A씨는 “실수는 있을 수 있지만, 미쉐린 투스타 레스토랑에서 이러한 실수가 발생했다는 점이 이해하기 어렵다”라며 “당일 현장에서 어떠한 사과도 받지 못했고, 레스토랑 측의 대처와 응대가 매우 아쉬웠다”라고 비판했다.

모수 서울은 이번 논란에 대해 신속하게 사과 성명을 발표하며 사태를 일단락 짓고자 노력했다. 2017년 첫 개업 이후, 1년간의 재정비 기간을 거쳐 지난해 3월 재오픈한 모수 서울은 안성재 셰프의 독창적인 요리와 섬세한 서비스로 미식가들의 입맛을 사로잡으며 빠르게 명성을 얻었다. 하지만 이번 와인 서빙 논란은 레스토랑의 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있다. 모수 서울은 이번 사과를 통해 고객과의 신뢰를 회복하고, 더욱 발전된 서비스로 고객 만족도를 높이기 위해 노력할 것으로 보인다.

앞으로 모수 서울이 이번 사태를 계기로 서비스 품질을 개선하고, 고객과의 소통을 강화하여 다시 한번 최고의 파인다이닝 레스토랑으로 자리매김할 수 있을지 귀추가 주목된다. 레스토랑 측은 이번 사과와 더불어 내부 교육을 강화하고, 와인 관리 시스템을 개선하여 유사한 문제가 재발하지 않도록 만전을 기할 것이라고 밝혔다. 또한, 고객의 의견을 적극적으로 수렴하여 서비스 개선에 반영하고, 고객과의 지속적인 소통을 통해 신뢰를 구축해 나갈 것이라고 강조했다. 이번 사태는 고급 레스토랑의 서비스 품질과 고객 만족의 중요성을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었다





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