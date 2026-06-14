브라질과 모로코가 뉴저지 스타디움에서 시작한 C조 첫 경기에서 전반 동점골을 나누며 1-1 무승부를 기록했다. 두 팀은 4-2-3-1 전술을 이용해 치열한 전방 전투를 벌이며 무거운 승부감을 토입했다. 경기 후반에는 체력 소모와 극한 기온을 감안해 앞아웃보다 수비 안정에 주력했고, 양팀 모두 추가 골 기회는 존재했지만 전반의 긴장감은 사라졌다. 두 팀은 20일에 제2전에서 서로 다른 상대와 격돌한다.

뉴전지 장난과 같은 서브라디아 모래바람을 뚫고, 미국 필라델피아 인근 뉴저지주의 뉴욕/뉴저지 스타디움은 이번 북중미 월드컵 이 열리는 장소가 되었다. 브라질과 모로코는 상반된 배경과 전술을 가진 팀이지만 양쪽 모두 FIFA 랭킹 10위권에 드러난 숙련된 선수들을 보유함으로써 C조 첫 대결이 단순한 1:1 무승부가 아니었다.

경기 전날 기온이 30도까지 올라가면서 선수들의 체력과 전술이 끊임없이 시험대에 오른 셈이다. 전반이 시작되자 브라질은 4-2-3-1 포메이션을 최전방 이고르 티아구(브렌트포드)를 배치해 빠른 패스로 아웃샷을 끌어냈다. 반면 모로코는 같은 4-2-3-1 전형을 택해 전진을 키우며, 특화 된 단일 투딱시 공성 라인을 구축했다. 이후 양팀은 전반 10분 이내에 각각 6번의 슈팅을 시도하며 전방을 위협했다. 21분, 모로코의 최전방 스트라이커 이스마엘 사이바리(에인트호번)가 브라질 골키퍼 알리송 베케르(리버풀)와의 일대일에서 침착하게 패스를 끌어내며 골망에 튕기는 구성을 남겼다.

모로코의 첫 골은 브라질 사회에서 큰 반향을 일으켰고, 관중석은 뜨거운 열기와 함께 끊임없이 플래그를 흔들며 이중 악플의 '황금 세대'를 한자리에 모았다. 바로 10분 뒤, 브라질이 이신폭터를 돌입해 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)가 수비진을 뚫고 오른발로 동점골을 노려냈다. 이 공은 두 팀 모두가 왜 4년 전 카타르 WC에서 팀을 말할 수 있는지 설명해 주는 순간이었으며, 경기 전체를 금세 변환시켰다. 경기 막바지 전반 이후, 모로코와 브라질은 체력 저하와 더위에 시달리며 수비 강화에 초점을 맞추었다.

라켓같은 전면 전투는 사라졌지만, 양측은 기회를 노려 세 점을 골해 줄 수 있었다. 지나간 전반의 스프린트와 완벽한 개인기로 가득한 하이라이트와는 대조적으로, 후반기에는 상대방을 대각선으로 끌어내려 추모(탈출) 방식을 취하는 듯 보였다. 양 팀은 20일에 골대 경기를 다시 만나 아이티와 스코틀랜드를 각각 상대한다. 이번 경기에서의 무승부는 상호간 경계가 다른 팀 간의 긴장과 기대감을 동시에 반영했고, 두 팀은 각각의 측면에서 보안과 보완점을 찾아필요했다.

브라질과 모로코는 경기 종료 직후 서로를 격려하며 팬들에게 끊임없는 응원을 전했고, 팬단들은 경기 직후 전지점이스페상과 조희월의 견고한 수비 속도와 조합에 대해 호응을 보였다. 전반전 선제골을 차폐한 모로코의 치안과 브라질의 동점골은 강한 반사와 수비컨트롤 사이에서 서로를 포기하지 않고, 1:1 경기를 완전히 방어했다. 경기 체력과 전략을 맞추어 체력을 끌어도 교환 형태 서로 상반된 구성 원칙과 함께 A팀은 공격전투와 그에 맞서, B팀은 질서된 수비를 벌이며 1:1 공식전을 진행했다.

동시에, 두 팀은 조별 리그 전 경기에서 기계장치와 경기 방식을 통해 다시 흠뻑 증발의 관중들에게 지금까지 최고의 뉴 잉글랜드 수사감에 큰 따끈함을 두고 있었다





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