모로코 압박에 '우승후보' 브라질, 졸전 끝에 1-1 무승부…안첼로티 감독 책임론 제기

브라질이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 모로코에 1-1로 비기며 충격적인 부진을 보였다. 강한 압박과 빠른 전환에 완벽히 농락된 브라질은 전반 21분 실점 후 비니시우스의 동점골로 겨우 승점 1점을 챙겼지만, 내용상 압도당하며 우승후보의 위엄을 찾지 못했다. 카를로 안첼로티 감독의 전술과 선수 기용에 대한 비판이 뜨거워지고 있다.

모로코 의 강한 압박과 빠른 공수 전환에 시달린 브라질 이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 1-1 무승부를 기록하며 우승후보다운 면모를 보이지 못했다. 전반 21분 이스마엘 사이바리의 선제골로 끌려가다가 비니시우스 주니오르의 동점골로 극적으로 승점 1점을 나눠 가졌지만, 경기력 전반에 걸쳐 모로코 에 밀리는 졸전이었다.

점유율, 패스, 유효 슈팅 등에서도 근소한 우위에 그쳤고, 특히 중원의 카세미루와 브루누 기마랑이스가 볼을 안정적으로 지켜내지 못하며 수비 전환에 어려움을 겪었다. 수비진도 브라힘 디아스의 패스가 브라질 수비 두 명을 맞고 그대로 사이바리에게 연결되는 등 허술한 모습을 보였고, 공격에서는 비니시우스의 개인기에만 의존한 채 하피냐와 이고르 티아구는 거의 영향력을 발휘하지 못했다. UEFA 챔피언스리그 5회 우승을 자랑하는 카를로 안첼로티 감독의 데뷔전도 실망스러운 결과로 끝났다.

안첼로티 감독은 모로코의 조직적인 플레이를 인정하면서도 초반 부진을 인정했지만, 브라질 매체들은 his 전략과 선수 기용에 강한 비판을 쏟아냈다.

'글로부'는 빌드업과 높은 수비 라인이 문제로 지적하며 빠른 개선을 요구했고, 'UOL'의 발테르 카사그란지는 경기력 부진의 전적인 책임이 안첰로티 감독에게 있다고 주장했다. 브라질은 다음 경기인 아이티전에서 반등을 모색해야 할 상황이다





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브라질 모로코 안첼로티 2026 월드컵 축구

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