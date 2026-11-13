모레노 호, 카타르 도하서 사우디에 2-3 패배...전술적 한계 드러나

한국 축구 대표팀은 11월 13일 카타르 도하에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 2-3으로 패했다. 손흥민과 황희찬 등 핵심 선수들의 불화설에도 불구하고 전술적 유연성 부족으로 승점 획득에 실패했다.

한국 축구 대표팀 은 11월 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움 에서 열린 사우디아라비아 와 11월 A매치 2연전의 첫 경기에서 2-3으로 패배했다. 로베르트 모레노 감독이 지휘하는 대표팀은 승리를 거두지 못하며 11월 A매치 4연전 중 첫 승을 올리지 못했다.

이 경기는 최근 내부 불화설로 어려움을 겪었던 모레노호에게 중요한 의미를 지닌다. 9월부터 10월까지 이어진 A매치 4연전 동안 '92라인'의 손흥민(LAFC)과 이재성(마인츠), '96라인'의 황희찬(샬케), 황인범(포르투), 김민재(뮌헨) 등 핵심 선수들 간의 불화설이 대표팀에 부담으로 작용했다.

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선수들이 공동 입장문을 발표하며 의기투합한 후, 팬들은 이번 사우디전을 통해 전력이 업그레이드된 모습을 기대했다. 모레노 감독은 선발 라인업에 불화설 당사자였던 손흥민과 황희찬, 황인범, 김민재 등을 모두 기용해 전력의 핵심 자원들을 총동원했다.

모레노 감독의 전술적 고민

모레노 감독은 조현택(울산)과 설영우(아우크스부르크)를 좌우 풀백에 배치하고, 김민재와 이한범(브루게)이 중앙 수비수로 호흡을 맞췄다. 골키퍼에는 김승규(도쿄)가 나섰다. 그러나 중원을 맡은 황인범에게 볼이 연결되어도 상대의 강한 압박 속에서 볼을 전달할 공간을 확보하지 못했다.

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이러한 상황 속에서 대표팀은 상대 뒷공간을 노리는 롱볼 전술에 의존할 수밖에 없었다. 전반 19분, 황희찬이 중전에서 찔러준 볼을 손흥민이 왼발 슈팅으로 연결하며 위협적인 장면을 연출했을 뿐, 그 이후로는 전술적 약속에 기반한 세트 플레이가 꾸준히 나타나지 않았다.

반면 사우디아라비아는 포지션에 구애받지 않고 공간이 생기면 빠르게 침투하는 전술적 유연성을 보여주었다. 이에 비해 모레노 호는 '4-4-2 포메이션'의 형태만 유지하려는 경향이 강해 전술적 대응력에 한계가 드러났다.

후반 집중력 부족과 승부처

후반 2분, 황인범의 패스에 이어 설영우의 크로스가 연결되었고, 오현규가 마무리하며 한국 대표팀이 골망을 흔들었다. 이 골은 선수들이 기대했던 대로 경기 흐름을 뒤집을 수 있는 절호의 찬스였다.

이어 후반 23분에는 페널티지역 왼쪽으로 파고든 황희찬의 패스를 받은 이재성이 추격 골을 성공시켰다. 두 골은 대표팀에게 경기 부활의 신호탄이었으나, 득점 시점이 너무 늦게 찾아온 것이 가장 큰 아쉬움으로 남았다. 전반전에 상대의 전술적 대응을 막지 못한 것이 승패를 갈랐다.

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선수들의 화합과 전술 실행력

손흥민과 황희찬 등 핵심 선수들의 불화설 해소를 위해 노력했던 모레노 감독의 시도가 경기장 안에서 완벽하게 구현되지는 못했다. 선수 개개기의 능력은 입증되었으나, 팀으로서의 유기적인 움직임과 전술 이행력에서 차이가 보였다.

사우디아라비아는 공간 활용과 빠른 전개에서 우위를 점하며 경기를 지배했다. 한국 대표팀은 후반전에 두 골을 넣으며 반전의 계기를 만들었지만, 전반전에 확보하지 못한 리드를 되찾지는 못했다. 이번 패배는 모레노 호가 향후 경기에서 어떤 전략적 변화를 통해 돌파구를 찾을지 주목받는 계기가 되었다.