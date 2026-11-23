한국토지주택공사가 모듈러 주택 발주 물량을 대폭 늘리고 공사비 지원과 기성금 지급 방식 개선을 추진한다. 이재명 대통령의 지시에 따라 시장 성장을 이끌고 있으나, 높은 단가와 국회 계류 중인 특별법 등 해결해야 할 과제가 남아있다.

한국토지주택공사 와 국토교통부 는 모듈러 주택 공급 확대를 위해 2027년부터 2030년까지 공공주택 발주 물량을 2만 가구까지 늘리겠다는 계획을 발표했다. 이는 지난 1월 밝힌 목표치에서 4천 가구 이상 증가한 수치로, 이재명 대통령 의 현장 지시가 시장 정책에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.

이번 정책 변화의 배경에는 기존 건설 공법의 한계를 극복하고 주택 공급 속도를 높이기 위한 전략적 판단이 작용하고 있다. 특히 경기 의왕시 초평동에서 엔알비가 시공 중인 22층 3개동, 총 381가구 규모의 통합공공임대주택 사례는 모듈러 공법이 고층 주택으로 확장될 수 있음을 입증하는 주요 사례로 주목받고 있다.

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모듈러 주택 기술적 특징과 공급 확대 전략

모듈러 주택은 내진에 강한 철골구조체에 벽체, 창호, 전기배선, 배관, 욕실, 주방기구 등 자재와 부품의 70에서 80%를 공장에서 제작한 후 현장에서 조립·설치하는 주택 방식이다. 이러한 모듈러 공법은 폭염, 혹한, 장마 등 날씨 요인에 따른 공기 지연을 방지할 수 있으며, 제작 과정의 자동화를 통해 공기 단축 효과를 얻을 수 있다.

모듈러 공법의 주요 장점은 공기 단축과 환경 보호, 그리고 인력 문제 해결에 있다. 제작 과정의 상당 부분을 공장 내부에서 진행하므로 에너지 사용 및 탄소 배출량을 줄일 수 있고, 소음, 진동, 분진 등 환경 문제도 최소화된다. 또한 건설업계의 고령화와 숙련공 부족 문제를 완화하며, 현장 중심의 안전사고 발생 위험도 낮출 수 있다.

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높은 공사비 부담과 해결을 위한 정책 지원

모듈러 주택의 가장 큰 걸림돌은 기존 철근 콘크리트 공법 대비 약 30% 높은 공사비 부담이다. 이는 공장 제작은 물론 운송 및 설치 과정에서 추가 비용이 발생하기 때문이며, 초기 자금 투자가 큰 공장 설비 문제로 생산량 변동에 따른 단가 상승pressure도 상존한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 정부는 다양한 지원책을 검토하고 있다.

국토교통부는 가구당 3천 5백만 원의 초과 공사비 지원금 지급을 계획하고 있다. 이는 기존 공법보다 높아진 건설 비용을 일부 보상하여 시장 초기 단계에서의 진입 장벽을 낮추고자 하는 조치다. 또한 한국토지주택공사는 모듈러 주택의 유동성 지원을 위해 기성금 지급 방식을 변경한다. 현장 반입 후 지급하던 기존 방식에서 공장 제작 진행 과정에 맞춰 지급하는 방식으로 전환한다.

대량생산 체제 구축과 시장 확대 전망

한국토지주택공사는 내년부터 연간 3천 5백 가구 이상의 모듈러 주택 발주를 이어가겠다는 방침이다. 현재 진행 중인 남양주왕숙2 A10블록 555가구, 고양창릉 A3블록 668가구, 포천송우2 A1블록 916가구 등의 발주를 매듭짓는 동시에 안정적인 물량 확보에 나섰다. 이는 모듈러 공법의 고질적인 약점인 높은 단가를 대량생산 체계를 통해 낮추기 위한 전략이다.

이재명 대통령은 지난달 20일 인천 계양구 공공주택지구를 찾아 관련 업계와 장기 공급계약을 통해 단가 인하를 논의할 것을 주문했다. 일정한 총 물량을 시공하면 평균 가격으로 공급할 수 있는 협정 방식을 통해 시장 확대와 비용 절감을 동시에 꾀하겠다는 것이다. 이러한 정부의 의지는 모듈러 주택 시장이 빠르게 성장하고 있다는 분석과 맞물려 시너지를 내고 있다.

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제도적 기반 마련과 미래 시장 규모 전망

모듈러 주택 활성화를 위한 제도 정비도 중요한 과제다. 모듈러 공법은 설계부터 제작, 운송, 설치에 이르기까지 건설산업 전반의 생산체계를 변화시키므로, 이에 적합한 설계·감리 기준과 인증 체계 마련이 필수적이다. 그러나 국회에서는 관련 입법이 아직 통과되지 않은 상태다.

2023년 12월 여야가 공동 발의한 모듈러 건축 활성화 지원에 관한 특별법안은 11개월째 국회 국토교통위원회에 계류 중이다. 이 법안의 조속한 통과가 시급한 이유다. 한국철강협회 모듈러건축위원회의 조사에 따르면, 지난해 국내 모듈러 건축시장은 6천 74억 원 규모로 집계됐다.

국내 모듈러 건축시장은 2021년 1천 7백 67억 원에서 가파른 증가세를 보이고 있다. 2023년에는 교육부의 그린스마트스쿨 사업으로 모듈러 교실 활용이 늘어나 시장 규모가 8천억 원을 웃돌기도 했다. 현재는 중견기업 위주지만, 시장이 커지면 대기업의 진출도 기대된다. 업계에서는 2030년에 모듈러 주택 시장이 2조 8천억 원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있다.