모두의 창업 프로젝트, 5000명 최종 선발…13세부터 78세까지 연령·지역·분야 고르게 분포

중소벤처기업부가 주최한 '모두의 창업 프로젝트'에 6만2000여명이 지원한 가운데 5000명이 최종 선발됐다. 선발자는 청년층이 68.4%로 많았으나 13세와 78세 등 전 연령대에서 고르게 나왔으며, 비수도권이 74%를 차지했다. 정보기술(IT) 분야와 생활·F&B 등 지역 트랙도 다양하게 나타났다. 선발자에게는 창업자금과 AI 솔루션, 멘토링이 제공되고 탈락자에게도 재도전 기회가 주어진다.

중소벤처기업부 는 ' 모두의 창업 프로젝트 '에 아이디어를 제안한 창업 인재 5000명을 최종 선발했다고 9일 밝혔다. 선발자는 전국에서 다양한 배경과 연령을 아우르며, 68.4%가 39세 이하의 청년층이었고 특히 20대가 전체의 35.4%를 차지했다.

최연소 선발자는 13세로, 학교폭력을 와이파이 신호로 감지하는 안전 시스템을 기획했고 최연장 선발자는 78세로, 음식물 쓰레기를 이용한 친환경 나프타 제조 기술을 제안했다. 외국인 참가자들은 한국어능력시험(TOPIK) 쓰기 연습 AI 애플리케이션과 일본인 관광객 대상 부산 여행 정보 플랫폼 등의 아이디어를 내놓았으며, 지역별로는 비수도권이 74%로 영남권 25.8%를 비롯해 충청·호남·강원·제주 등에서 고르게 선발됐다. 분야별로는 일반·기술 트랙에서 정보기술(IT)이 32%로 가장 많았고 라이프스타일·바이오·의료·교육 순이었으며, 로컬 트랙은 생활·F&B·뷰티 중심이었다.

선발자 전원에게는 창업활동자금 200만원과 AI 솔루션, 초기 멘토링이 제공된다. 탈락한 5만8000여명에게는 멘토 평가 의견과 오프라인 재도전 멘토링(22일~전국 40회)이 지원되며, 온라인 멘토링도 22일부터 3회 진행될 예정이다. 멘토링 참가자나 아이디어 보완 도전자에게는 다음 달 초 열리는 '모두의 창업 프로젝트 2기' 선정평가에서 가점 등 우대 혜택이 주어진다. 이번 프로젝트에는 정부 부처 창업·아이디어 공모전 중 사상 최대 규모인 6만2000여명이 지원했다





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