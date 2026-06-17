모건스탠리 "美 전력 수요, AI 데이터센터 확대로 10년간 최대 50% 증가"

모건스탠리 임원들은 미국 뉴욕 본사에서 열린 기자간담회에서 AI 데이터센터 확대와 제조업 재편으로 미국의 전력 수요가 향후 10년간 크게 증가할 것이라고 전망했다. 또한 AI 관련 에너지 경쟁이 미중 간 '에너지 안보' 경쟁으로 확대되고 있으며, 한국 기업들의 미국 시장 진출 성과도 긍정적으로 평가했다.

모건스탠리 고위 임원들이 미국 뉴욕 본사에서 열린 'AI 인프라 전력 공급의 미래' 기자간담회에서 미국의 전력 수요 가 AI 데이터센터 확대와 제조업 재편으로 인해 향후 10년간 최대 50% 증가할 수 있다고 전망했다.

레나토 그랑몽 모건스탠리 글로벌 투자오피스 전무는 AI 데이터 센터 확대와 제조업 재편 등으로 미국의 전력 수요가 향후 10년간 최대 50% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 크리스 오르테가 모건스탠리 투자운용 인프라 파트너스 미주 총괄은 미국이 지난 20년간 전력 수요가 거의 증가하지 않았다가 지금 급격한 변곡점에 와 있으며, 올해 4대 하이퍼스케일러의 자본지출이 약 7천억 달러에 달할 것이라고 말했다. 또한 데이터 센터의 전력 수요는 현재 미국 전체의 약 4%에서 2년 안에 8%로 늘어날 것으로 전망했다.

이 간담회에서는 AI 전력 경쟁이 미중 간 지정학적 '에너지 안보' 경쟁으로 확대될 가능성에 대한 분석도 제기되었다. 조너선 프레이글 캘버트 전력 총괄은 중국이 '녹색 경제의 석유수출국기구(OPEC)'로 불릴 정도로 청정 에너지 공급망에서 강력한 영향력을 행사하고 있다고 지적했다. 그랑몽 전무는 미국이 복잡한 인허가 절차로 어려움을 겪는 반면, 중국은 중앙 집권적 의사결정 구조로 인프라를 빠르게 추진하고 있다고 비교했다.

오르테가 총괄은 미래 글로벌 경제와 AI 패권이 전력 가용성과 지적 자산, 기업가 정신에서 우위를 점한 미국과, 압도적인 인프라 동원력과 기동력을 갖춘 중국의 양극화 체제로 굳어질 것이라고 전망했다. 한편, 이 자리에서는 한국 기업의 미국 시장 진출 현황에 대해 긍정적인 평가도 있었다. 크리스 오르테가 총괄은 AI 인프라와 기술 분야 한국 주요 기업들이 미국 시장에 성공적으로 진입해 접근권을 확보하고 있다고 언급했다.

간담회에는 톰 그린버그 모건스탠리 투자은행 부문 부회장을 비롯한 모건스탠리와 계열사 캘버트의 인프라 및 투자 분야 핵심 임원들이 참석해 AI 시대의 에너지 수요 변화와 글로벌 경쟁 구도에 대해 논의했다





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모건스탠리 AI 데이터센터 전력 수요 미국 에너지 안보 미중 경쟁

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