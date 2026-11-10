모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 대폭 하향

모건스탠리 애널리스트가 메모리 반도체 공급 과잉 우려와 데이터센터 건설 지연을 이유로 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 19%, 38% 하향 조정했다. 향후 수익성 악화가 예상됨에 따라 단기 실적은 개선되나 중장기 전망은 보수적으로 설정되었다.

모건스탠리 는 메모리 반도체 시장의 수급 불균형이 완화되면서 삼성전자 와 SK하이닉스 의 수익성이 악화할 수 있다고 진단했다. 9일(현지 시각) 숀 킴 모건스탠리 애널리스트는 ' 메모리 반도체 -미국 중간선거 이후 핵심 쟁점' 보고서에서 양사의 목표주가를 대폭 하향 조정했다고 밝혔다.

목표주가 19%~38% 하향 조정

모건스탠리는 SK하이닉스의 목표주가를 기존 260만원에서 160만원으로, 삼성전자 목표주가를 38만1000원에서 30만9000원으로 각각 낮췄다. 이는 각각 38%, 19%에 해당하는 하향 조정 폭이다. 또한 삼성전자 우선주의 목표주가도 30만4800원에서 24만7200원으로 감소했다.

Also read 엔비디아 CEO 조사, 네이버·삼성·SK 등 한국 주요 기업 AI 협력에 미칠 영향은?

공급 증가와 데이터센터 지연 우려

현재 인공지능 산업 성장으로 수요가 급증하며 메모리 반도체 부족 현상이 심각하지만, 2027년 말부터 신규 생산시설이 본격 가동되면 공급 부족은 완화될 전망이다. 공급자 우위의 시장 구도가 약화되면 공급 부족으로 인해 높아진 가격을 유지하기 어려울 것으로 예상한다.

특히 미국 중간선거 결과 민주당의 승리로 데이터센터 건설 요건을 강화하려는 움직임이 나타나고 있다. 지나 이노호사 텍사스주지사 당선인은 선거 기간 중 신규 데이터센터 건설 승인 일시 중단 공약을 내세웠으며, 2028년 가동 예정인 약 5기가와트 규모의 프로젝트가 2029년으로 연기될 수 있다고 분석했다.

Advertisement

중국 기업 경쟁과 HBM 마진 축소

창신메모리테크놀로지 등 중국 반도체 기업의 생산 확대와 고대역폭메모리 시장에서의 경쟁 심화도 수익성 저하 요인으로 지목된다. 카운터포인트리서치에 따르면 창신메모리테크놀로지는 올해 3분기 글로벌 D램 시장에서 매출 기준 9%의 점유율을 기록하며 전년 동기 대비 점유율이 두 배 이상 증가했다.

이에 따라 SK하이닉스의 2027~2028년 고대역폭메모리 영업이익률 전망치는 기존 78~80%에서 약 70%로, 삼성전자는 기존 약 80%에서 65~72%로 하향 조정되었다. 이는 메모리 공급 확대 시 현재의 높은 이익률이 과거 평균 수준으로回落할 수 있음을 반영한 것이다.

단기 실적 개선과 투자 의견 유지

부정적인 중장기 전망과 달리 내년 실적은 오히려 더 좋을 것으로 예상된다. 모건스탠리는 삼성전자의 2027년 영업이익 전망치를 기존보다 9% 올린 약 688조원으로 제시했다. SK하이닉스 영업이익 전망치도 13% 상향한 약 468조원으로 추정했다.

목표주가는 낮췄으나 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 삼성전자에 대한 경쟁력을 높게 평가하며 반도체 최선호주를 삼성전기에서 삼성전자로 교체했다. 숀 킴 애널리스트는 기업의 기초체력보다 주가가 먼저 움직이며 향후 공급이 수요를 따라잡을 위험을 선반영했다고 설명했다.