명품 가격 인상·외국인 관광객 증가… 백화점 매출 사상 최고 기록

고물가·고금리 속에서도 백화점 업계는 명품 매출 급증과 외국인 관광객 증가, 자산시장 호조 등 복합 요인으로 사상 최고 실적을 기록했다. 롯데·신세계·현대백화점 모두 전년 대비 30% 이상 성장했으며, 향후도 명품 가격 인상과 외국인 수요가 성장 동력으로 작용할 전망이다.

고물가 와 고금리의 장기화에도 불구하고 국내 백화점 업계는 사상 최대 수준의 호황을 기록하고 있다. 증시 상승에 따른 자산 효과와 명품 가격의 연속 인상에 대비한 선구매 수요, 그리고 외국인 관광객 증가가 맞물리면서 매출이 폭발적으로 성장한 것으로 분석된다.

백화점 업계가 4월부터 5월까지 발표한 자료에 따르면, 롯데백화점은 전년 동기 대비 명품 매출이 50% 상승했으며, 신세계백화점과 현대백화점도 각각 41.1%, 33.4%의 성장률을 보였다. 특히 신세계백화점은 전체 매출 중 명품 비중이 올해 1분기에 45.8%에 달했는데, 이는 2024년 1분기 39.9%에 비해 2년 만에 크게 확대된 수치다.

이러한 추세는 명품 브랜드들의 연쇄적인 가격 인상이 소비자를 자극해 '오늘이 가장 싸다'는 심리를 만들면서, 가격이 오르기 전에 구매하려는 포모(FOMO) 현상이 확대된 결과로 풀이된다{



}가격 인상을 앞세운 불가리·까르띠에에 이어 롤렉스와 쇼메까지가 차례로 가격을 올리면서, 소비자들 사이에서는 '오픈런' 현상이 이어지고 있다. 동시에 코스피 상승과 반도체 업황 회복에 따른 성과급 지급, 주식 평가이익 증가 등이 가계 소비 여력을 높이는 데 기여하고 있다. 특히 반도체와 IT 기업 종사자 비중이 높은 경기 남부권에 위치한 점포들의 매출 성장세가 두드러진다.

롯데백화점 동탄점은 5월 매출이 30% 상승했으며, 현대백화점 판교점은 20% 이상 성장했다. 신세계 사우스시티 역시 20.7%의 매출 증가율을 기록했다. 한 관계자는 경기 남부 지역이 자산시장 상승 효과가 가장 먼저 소비로 연결되는 지역이라고 설명했다{



}또한 원화 약세는 백화점에 오히려 긍정적인 요인으로 작용한다. 원화 가치가 하락하면서 해외 관광객 입장에서는 한국 내 명품 가격이 상대적으로 저렴해졌기 때문이다.

현대백화점 더현대 서울은 5월 외국인 명품 매출이 전년 대비 140.6% 급증했으며, 하이주얼리는 220.1% 상승했다. 신세계백화점 본점에서도 명품 매출 중 외국인 비중이 지난해 9.2%에서 올해 15.8%로 크게 늘었다. 업계 관계자는 향후 하반기에도 명품 가격 인상 기조와 외국인 관광객 증가, 자산시장 강세가 지속될 경우 백화점 업황이 내수 경기와는 별개의 흐름을 유지할 가능성이 높다고 전망했다. 소비 양극화가 심화되는 상황에서도 명품 및 프리미엄 패션에 대한 수요는 견조하게 유지되고 있으며, 외국인 수요까지 합쳐지면서 핵심 점포를 중심으로 성장세가 지속될 것으로 기대된다고 밝혔다





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