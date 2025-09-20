멸치 섬, 횡간도: 사라진 멸치 풍경과 새로운 도약

과거 멸치잡이로 번성했던 여수 횡간도가 멸치 어획량 감소와 '가고 싶은 섬 가꾸기' 사업을 통해 새로운 변화를 맞이하고 있습니다. 아름다운 자연과 역사적 유산을 간직한 횡간도의 과거와 현재, 그리고 미래를 조명합니다.

전라남도 여수시 남면에 위치한 대 횡간도 는 한때 멸치잡이로 번성하며 '멸치 섬'으로 불렸습니다. 주변 섬들과 빠른 조류가 멸치잡이에 최적의 환경을 제공했기 때문입니다. 특히 여름철에는 멸치가 많이 잡혀, 섬 전체가 멸치잡이로 분주했습니다. 멸치 삶는 연기와 햇볕에 말라가는 멸치의 풍경은 횡간도 의 상징과도 같았습니다. 14일 방문 당시, 멸치잡이 철은 지났지만 섬의 아름다운 풍경은 여전했습니다. 대 횡간도 는 면적 0.35㎢, 해안선 길이 4.8km, 최고봉 91m의 작은 섬입니다. 돌산읍에서 1.5km 떨어진 곳에 위치하며, 주변에는 화태도, 금오도 등 여러 섬들이 자리하고 있습니다. 돌산읍 군내항에서 여객선을 타면 20여 분 만에 횡간도 에 도착합니다. 섬의 지형은 동남쪽으로 높고 서북쪽으로 완만한 장구 모양을 하고 있습니다.\ 횡간도 는 1625년 천안 전씨 전유동이 처음 들어와 살기 시작했으며, 이후 김억, 강만태 등 다양한 사람들이 이주해왔습니다.

한때 800여 명이 거주했지만, 현재는 61세대 101명이 살고 있습니다. 횡간도 선착장 우측에는 몽돌밭 '새알치'가 있습니다. 썰물 때 등대까지 길이 열리는 '모세의 길'로도 유명하며, 낚시 어선과 해녀들의 활동을 볼 수 있습니다. 과거에는 횡간도 아이들이 전복을 잡는 모습도 흔히 볼 수 있었는데, 이는 김윤식의 시에도 묘사되어 있습니다. 조선 시대에는 전라좌수영 소속 잠수군이 횡간도에서 전복을 채취하여 진상하기도 했습니다. 섬 동북쪽에는 전라좌수영 수군들이 무예를 연마하던 '놀이청'이 남아 있습니다. 이곳에는 각석문이 있으며, 과거 활쏘기 연습장이 있었다고 전해집니다. 마을 사람들은 이곳을 '놀이청', '청노리'라고 부릅니다. 내년 여수세계섬박람회를 대비해 안전 시설 정비의 필요성이 제기되고 있습니다. 마을 이장은 해상국립공원 지역이라 구름다리 설치에 어려움을 겪고 있다고 합니다.\횡간도에는 수령 300년이 넘는 후박나무 숲이 자리하고 있습니다. 20여 그루의 후박나무가 원시림을 이루며, 천연기념물 지정을 추진할 가치가 있습니다. 숲속에는 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 당집이 있었지만, 현재는 거의 훼손된 상태입니다. 관왕묘는 섬에서 보기 드문 유물로, 관우를 모시는 사당입니다. 일제강점기 일본 경찰에 의해 초상화가 빼앗기는 아픔을 겪었지만, 1914년 다시 제작되었습니다. 현재 초상화는 여수시에서 복원 중이며, 제사는 중단된 상태입니다. 멸치 어획량 감소로 멸치 삶는 풍경은 사라졌지만, '가고 싶은 섬' 사업을 통해 생태 관광지로의 변신을 꾀하고 있습니다. 멸치 어획량 감소의 주된 원인은 수온 변화로 추정됩니다. 횡간도는 2023년 '가고 싶은 섬 가꾸기 사업 대상지'로 선정되어 2027년까지 50억 원을 지원받아 관광 기반 시설을 확충하고 주민 역량을 강화할 예정입니다. 5~6km의 둘레길 조성 공사가 12월에 착공될 예정이며, 횡간도는 고유의 자연과 문화유산을 간직한 매력적인 섬으로 다시 태어날 것입니다. 횡간도는 아름다운 자연경관과 역사적 가치를 품고 있는 섬으로, 앞으로 관광객들에게 특별한 경험을 선사할 것입니다





