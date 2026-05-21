멸시를 연대로 바꾼 인도 청년들의 저항 바퀴벌레국민당 현상

인도 대법원장의 청년 비하 발언에 대응해 창설된 바퀴벌레국민당이 폭발적인 지지를 얻으며, 인도의 심각한 실업난과 경제적 불평등, 그리고 종교 중심의 낡은 정치 담론을 비판하는 사회 운동으로 확산되고 있습니다.

최근 인도 사회에서는 한 청년의 기발하면서도 뼈아픈 풍자에서 시작된 새로운 형태의 정치 운동이 거센 파도를 일으키고 있다. 이 운동의 중심에는 ' 바퀴벌레국민당 '이라는 이름의 가상 정당이 있으며, 이는 단순히 인터넷상의 밈을 넘어 인도 청년들이 느끼는 극심한 좌절감과 분노를 상징하는 사회적 현상으로 발전했다.

사건의 발단은 수리야 칸트 인도 대법원장이 공개 재판 도중 내뱉은 충격적인 발언이었다. 그는 취업난에 허덕이며 사회적 발붙일 곳을 찾지 못한 청년들을 향해 바퀴벌레와 같다는 비유를 사용하며, 이들이 언론이나 소셜 미디어, 정보공개청구 등을 통해 활동가 행세를 하며 사회 전반을 공격하고 있다고 비난했다. 사법부의 최고 수장으로서 헌법이 보장하는 표현의 자유와 기본권을 수호해야 할 인물이 오히려 청년들의 고통을 비하하고 그들을 혐오스러운 생물에 빗댄 것은 인도 사회에 엄청난 충격을 안겨주었다.

이러한 모욕적인 발언에 가장 먼저 반응한 인물은 미국 보스턴대학교에서 홍보학을 전공하고 돌아와 구직 활동을 하던 아비짓 딥케라는 30세 청년이었다. 그는 대법원장의 발언이 바로 자신과 같은 처지에 놓인 수많은 청년들을 정확히 겨냥한 것이라고 느꼈으며, 이에 분노하기보다 오히려 그 정체성을 역이용하는 전략을 택했다. 그는 자신이 바로 그 바퀴벌레라고 자처하며, 인도 집권당인 인도국민당(BJP)의 명칭을 풍자한 '바퀴벌레국민당'이라는 가상 정당을 창설했다.

딥케는 단 72시간이라는 짧은 시간 동안 인공지능(AI) 기술을 활용해 바퀴벌레를 의인화한 정당 로고와 이미지를 제작하고, 웹사이트와 SNS 계정을 구축했다. 그는 정당의 슬로건을 게으르고 실업 상태인 바퀴벌레들의 연합으로 정하며, 기존 정치권이 청년들을 바라보는 부정적인 시각을 그대로 투영해 조롱하는 방식을 취했다. 바퀴벌레국민당의 파급력은 상상을 초월했다. 창당 일주일도 되지 않아 인스타그램 팔로워는 1300만 명에 육박했고, 구글 설문지를 통해 가입을 신청한 인원만 사흘 만에 35만 명을 넘어섰다.

특히 이 정당의 가입 조건은 매우 독특하고 풍자적이었다. 실업 상태일 것, 육체적으로 게으를 것, 화장실 가는 시간을 포함해 하루 11시간 이상 온라인에 접속해 있을 것, 그리고 전문적인 비판 능력을 갖출 것이라는 네 가지 조건이 제시되었다. 이는 현대 인도 청년들이 처한 디지털 고립과 구직 실패라는 비극적인 현실을 역설적으로 표현한 것이었다. 이러한 움직임은 일반 청년들뿐만 아니라 일부 정치인들까지 참여하며 단순한 해프닝을 넘어 하나의 정치적 저항 운동으로 확산되었다.

딥케는 나는 바퀴벌레다라는 문구가 새겨진 티셔츠를 굿즈로 제작하며 운동의 가시성을 높였다. 이 현상의 이면에는 인도 경제의 화려한 성장 지표 뒤에 숨겨진 참혹한 청년 실업의 현실이 자리 잡고 있다. 인도는 매년 800만 명이 넘는 대학 졸업생을 배출하는 거대한 인적 자원 국가이지만, 정작 이들 중 약 30%가 적절한 일자리를 찾지 못해 방황하고 있다.

급격한 경제 성장으로 인해 국가 전체의 부는 증가했지만, 그 결실은 소수의 자본가와 권력층에게만 집중되는 심각한 불평등 구조가 고착화되었다. 12년째 이어지는 인도국민당 정권 아래에서 물가 상승과 실업난은 더욱 심화되었고, 청년들은 성실하게 노력해도 보상받지 못하는 사회 구조에 깊은 환멸을 느끼고 있었던 것이다. 딥케는 인터뷰를 통해 권력자들이 바퀴벌레가 썩은 곳에서 번식한다는 사실을 기억해야 한다며, 현재 인도의 사회적 부패와 모순이 바로 그런 썩은 환경과 같다고 일갈했다. 더 나아가 바퀴벌레국민당은 인도 정치의 고질적인 병폐인 종교 갈등 담론에 대한 강력한 비판을 제기하고 있다.

지난 10여 년간 인도의 정치 지형은 힌두교와 이슬람교라는 종교적 대립 구도를 이용한 혐오 정치와 선동에 의해 좌우되어 왔다. 딥케는 이제는 이러한 소모적인 종교 전쟁에서 벗어나 청년들의 삶과 직결된 실질적인 의제를 논의해야 한다고 주장한다. 그는 AI, 반도체 산업, 청정에너지 전환과 같은 미래 지향적인 정치 담론이 제시되어야 하며, 청년들이 침묵을 깨고 자신의 권리를 요구하는 정치가 실현되어야 한다고 강조했다.

바퀴벌레라는 멸시의 상징을 연대의 상징으로 바꾼 이 운동은, 억눌려 있던 청년 세대가 더 이상 권력의 오만한 언사에 굴복하지 않고 자신들만의 방식으로 사회적 메시지를 던지기 시작했음을 보여주는 상징적인 사건이다





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