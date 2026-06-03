멘시크, 2026 프랑스오픈 4강 진출…체코 최연소 메이저 4강 기록

야쿠프 멘시크가 2026 프랑스오픈 남자 단식 8강에서 주앙 폰세카를 3-0으로 꺾고 준결승에 올라 체코 테니스 역사상 최연소 메이저 4강 진출자가 되었다. 멘시크는 강력한 서브와 네트 플레이로 승부를 압도했으며, 준결승에서는 알렉산더 즈베레프와 대결한다.

야쿠프 멘시크 (체코)는 2일(현지시각) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스 필립 샤트리에 코트에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 8강전에서 주앙 폰세카 (브라질)를 세트 스코어 3-0(6:4/6:3/7:6〈3〉)으로 물리치고 생애 첫 메이저 대회 준결승에 진출했다.

이로써 멘시크는 체코 테니스 역사상 최연소 메이저 4강 진출자라는 기록을 남겼다. 경기는 체력과 서브에서 승패가 갈렸다. 폰세카는 이전 라운드에서 조코비치와 루드 등 강적들을 꺾었지만 4경기 동안 14시간 29분을 소화하며 지친 상태였다. 멘시크는 강력한 서브와 네트 플레이로 폰세카의 약점을 파고들었고, 첫 서브 성공 시 득점률 83% 네트에서 51포인트 중 38포인트를 따내는 압도적인 모습을 보였다.

멘시크는 경기 후 인터뷰에서 초반 긴장했지만 후반 멋진 샷이 많이 나왔으며, 3세트 브레이크에도 끝까지 집중해 이길 수 있었다고 소감을 전했다. 그의 준결승 상대는 대회 2번 시드이자 2024년 준우승자인 알렉산더 즈베레프(독일)이다. 상대 전적은 즈베레프 1승으로 앞서 있지만, 메이저 우승 경험이 없는 두 선수라 치열한 승부가 예상된다. 이번 대회는 디펜딩 챔피언 알카라스의 부상과 세계 1위 신네르의 조기 탈락으로 우승자를 예측하기 어려운 상황이다.

여자 단식 8강에서는 마르타 코스튜크(우크라이나)가 엘리나 스비톨리나(우크라이나)를 2-1로 꺾고 생애 첫 메이저 4강에 올랐다. 코스튜크는 준결승에서 러시아 출신 미라 안드레예바와 맞붙는다





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