멕시코, 개막전서 남아공 2-0 완파…한국과 2차전 주목

2026 북중미 월드컵 개막전에서 멕시코가 남아공을 2-0으로 꺾고 A조 선두에 올랐다. 멕시코는 강한 압박과 측면 공격으로 승리했지만, 수비 불안과 공격의 세밀함 부족 등의 약점도 드러냈다. 오는 19일 한국과의 2차전이 A조 1위 결정의 분수령이 될 전망이다.

2026년 북중미 월드컵 개막전 이 11일(현지시간) 멕시코 시티의 에스타디오 아스테카에서 열렸다. 개최국 멕시코 는 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 A조 1위에 올랐다. 이 경기는 레드카드 3장이 나오는 난타전 끝에 멕시코 의 승리로 막을 내렸다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코(FIFA 랭킹 14위)는 전반 9분 훌리안 키뇨네스의 선제골과 후반 22분 라울 히메네스의 쐐기골로 남아공(60위)을 제압했다. 키뇨네스는 콜롬비아 태생으로 2023년 멕시코로 귀화한 선수다. 지난 시즌 사우디 프로리그에서 33골로 득점왕에 오른 그는 생애 첫 월드컵 경기에서 MVP로 선정됐다. 히메네스는 2014년, 2018년, 2022년 세 차례 월드컵에 출전했지만 득점 없이 침묵하다 이날 첫 골을 기록했다.

그는 올해 3월 세상을 떠난 아버지를 생각하며 감격의 눈물을 흘렸다. 남아공은 후반 4분 스페펠로 시틀레가 페널티박스 안에서 멕시코의 구티에레스를 넘어뜨려 레드카드를 받았다. 후반 39분에는 템바 즈와네가 알바라도의 얼굴을 가격하며 또 퇴장당했다. 멕시코도 후반 추가시간 중앙 수비수 세자르 몬테스가 남아공의 무다우를 밀쳐 퇴장당했다.

레드카드 3장은 1990년 이탈리아 월드컵 개막전 아르헨티나-카메룬전의 최다 퇴장 기록(2장)을 넘어선 신기록이다. 멕시코는 강한 전방 압박과 측면 공격으로 남아공을 압도했다. 첫 골은 전방 압박에서 비롯됐고, 두 번째 골은 오른쪽 측면 크로스에 이은 헤더였다. 그러나 멕시코는 선제골 이후 주도권을 완전히 잡지 못하고 답답한 공격을 보였으며, 수비는 역습에 자주 흔들렸다.

특히 몬테스의 퇴장은 수비 불안을 드러냈다. 멕시코는 오는 19일 과달라하라 스타디움에서 홍명보 감독이 이끄는 한국과 2차전을 치른다. 한국은 전날 체코를 2-1로 꺾고 승점 3(골 득실 +1)으로 2위에 올랐다. 멕시코(승점 3, 골 득실 +2)와 1위 경쟁이 치열하다.

멕시코의 강한 압박과 측면 공격은 한국에게 큰 위협이 될 전망이다. 하지만 멕시코도 역습에 취약한 약점을 드러냈다. 손흥민, 황희찬 등 빠른 선수들을 보유한 한국이 이를 공략할 가능성이 있다. 또한 멕시코의 홈 관중 응원도 극복해야 할 과제다.

홍명보호는 남은 기간 동안 멕시코의 압박을 견디고 측면 수비를 강화하는 전술을 준비해야 한다. 한국과 멕시코의 경기는 A조 1위를 결정짓는 분수령이 될 것이다. 멕시코의 약점을 분석해보면, 첫째로 공격의 세밀함이 부족하다는 점이다. 선제골 이후 경기 주도권을 잡지 못하고 답답한 모습을 보였다.

후반에는 수적 우위에도 불구하고 효과적인 공격을 펼치지 못했다. 둘째로 수비 라인이 역습에 취약하다. 포백 수비수들이 상대의 빠른 공격에 자주 흔들리며 퇴장까지 당했다. 이러한 점을 고려할 때 한국이 충분히 승산을 노릴 수 있다.

멕시코의 강점은 분명한 압박과 측면 공격이지만, 한국도 이에 대응할 전술을 준비하고 있다. 축구 팬들의 관심이 집중되는 이 경기에서 어떤 팀이 웃을지 주목된다





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멕시코 월드컵 개막전 한국 A조

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