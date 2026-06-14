멕시코 대표팀, 한국전 필승 전략 완성 위한 마지막 담금질…강한 몸싸움 훈련 공개

북중미 월드컵 A조 조별리그에서 한국과 맞붙을 멕시코 대표팀이 개막전 승리 후 휴식 없이 이어지는 훈련을 진행하고 있다. 특히 14일 공개 훈련에서는 실전 같은 몸싸움 훈련을 강조하며 전술 완성도를 높였고, 골키퍼들은 별도 훈련에 집중했다. 다음날 전면 비공개 훈련을 앞두고 한국 전에 대한 대비를 마무리할 예정이다.

북중미 월드컵 에서 한국과 맞붙을 멕시코 축구 대표팀이 조별리그 2차전을 앞두고 마지막 담금질에 들어갔다. 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀 은 14일 멕시코시티 내 국가대표 훈련 센터에서 훈련을 이어갔다.

멕시코는 11일 남아프리카공화국과의 개막전에서 2-0 승리를 거둔 뒤 특별한 휴식 없이 다음 경기를 준비해 왔다. 전날 오전 훈련 이후에는 일부 선수들이 오후에 가족들을 만날 수 있도록 잠시 외출을 허락받기도 했다. 이날 공개 훈련에서는 이전과 달리 초반부터 사뭇 다른 분위기가 연출되었는데, 선수들은 노란 더미를 피한 뒤 대형 짐볼을 향해 뛰어오르며 강한 몸싸움을 연습했다. 이는 실전에서의 몸싸움을 방불케 하는 강도였고, 착지 시 두 발의 안정성까지 신경 썼다.

골키퍼들은 필드 플레이어들이 나오기 전에 별도의 피치에서 슈팅 막기 훈련에 집중했고, 라울 랑헬, 기예르모 오초아, 카를로스 아세베도가 포함됐다. 한편 멕시코 대표팀은 15일 전면 비공개 훈련을 실시해 한국전 필승 전략의 완성도를 높일 예정이며, 결전지 과달라하라로 출발하기 전날 마지막 담금질에 몰입할 계획이다





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멕시코 대표팀 한국전 북중미 월드컵 조별리그 하비에르 아기레

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