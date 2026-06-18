멕시코전 대비 한국 축구 대표팀, 세사르 몬테스 퇴장 공백과 키뇨네스 대응 관건

한국 축구 대표팀이 멕시코와의 조별리그 2차전을 앞두고 상대 수비의 핵심 세사르 몬테스 퇴장으로 인한 수비 라인 변화와 측면 공격수 훌리안 키뇨네스 대응에 초점을 맞추고 있다. 개최국 홈 어드밴티지와 고지대 적응 문제도 변수로 작용할 전망이다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 남아공에 2-0 승리를 거둔 뒤, 같은 장소에서 개최국 멕시코와 2차전을 펼친다.

두 팀 모두 첫 경기에서 승리하며 A조 1위를 다투는 승점 3점이 걸린 중요한 경기다. 멕시코는 남아공과의 1차전 막판 수비의 핵심 세사르 몬테스가 퇴장당한 여파로 수비라인을 재정비해야 하는 상황이다. 현지 언론에 따르면 하비에르 아기레 감독은 몬테스 대신 에드손 알바레스를 투입할 전망이다. 알바레스는 멀티 플레이어로 중앙 수비형 미드필더뿐 아니라 센터백으로도 활약할 수 있어 수비 안정감을 높여줄 것으로 보인다.

다만 적극적인 수비 스타일로 인해 파울과 옐로카드를 자주 받는 것이 단점이다. 그는 한국전에서 왼발잡이 수비수 호안 바스케스와 함께 센터백 라인을 구축할 예정이다. 멕시코의 공격 핵심은 올 시즌 사우디 프로리그 알카디시에서 31경기 33골을 넣으며 득점왕을 차지한 훌리안 키뇨네스다. 그는 폭발적인 스피드와 역습 능력을 갖춘 돌격형 공격수로, 한국 수비진의 주의 대상이다.

키뇨네스는 남아공과의 1차전에서 선취골을 넣으며 경기 MVP에 선정된 바 있다. 한국 대표팀은 고지대 적응과 개최국의 열광적 응원이라는 변수에도 대비해야 한다. 과달라하라 경기장의 해발고도는 1571m이며, 멕시코는 해발 2200m가 넘는 멕시코시티를 베이스캠프로 삼아 훈련했다. 멕시코 할리스코주 정부는 경기일에 주 전체에 휴교령을 내리는 등 팬들의 일방적인 응원이 예상된다. 한국 대표팀은 이 같은 환경에서도 체계적인 수비 조직력과 빠른 역습으로 승점 3점을 노린다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

멕시코 전 세사르 몬테스 퇴장 훌리안 키뇨네스 고지대 경기 한국 대표팀 조별리그 A조 1위 결정전 과달라하라 에드손 알바레스 홈 어드밴티지

United States Latest News, United States Headlines