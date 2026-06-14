멕시코가 한국을 응원하는 이유는? 2026 월드컵 한국전에서 케이컬처와 축구의 힘

멕시코에서 열린 2026 북중미 월드컵 한국 대 체코 경기에서 현지 팬들이 한국을 향해 열렬한 응원을 보냈다. 그 배경에는 케이팝과 한국 드라마 등 케이컬처에 대한 사랑과 2018 월드컵에서의 한국의 활약이 은혜로 작용했음이 확인되었다. 그러나 다음 상대는 멕시코라서 일방적인 홈 관중의 응원은 한국 팀에게 큰 부담으로 작용할 전망이다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전 한국 대 체코 경기가 멕시코 과달라하라 경기장에서 열렸다. 경기 시작 전부터 현지 관중들의 열렬한 응원이 이어졌다. 태극전사들의 이름이 호명될 때마다 우레 같은 함성이 터져 나왔고, 체코 선수 소개에는 큰 야유가 쏟아졌다.

멕시코 팬들은 한국의 공격 시 환호하며 적극적인 지지를 보였고, 체코가 공격할 때는 '우~' 소리를 내며 험악한 분위기를 조성했다. 경기 종료 후 한국의 2-1 승리가 확정되자 멕시코 중년 여성은 '승리를 축하한다'며 손 키스를 보내는 등 한국을 향한 뜨거운 반응을 계속했다. 왜 멕시코인들은 한국을 이토록 열성적으로 응원하는 것일까? 한국은 멕시코와 같은 조에 속해 있어서 경쟁 상대이며, 2차전에서 맞붙을 예정임에도 불구하고 이러한 모습을 보였다.

그 이유는 케이팝을 비롯한 한국 대중문화에 대한 깊은 애정에서 찾을 수 있다. 현장에서 만난 안드리아는 자신이 방탄소년단(BTS) 팬이라고 소개하며 '내 또래 친구들은 한국을 정말 사랑한다. 세련되고 화려하고 멋지다. 넷플릭스로 한국 드라마도 많이 본다'고 말했고, '이번 대회에서 한국이 멕시코와 함께 잘했으면 한다'고 외쳤다.

실제 현지에서는 한국 기자에게 사진 촬영을 요청하거나 먼저 인사하는 경우가 많았고, 두산 베어스 유니폼을 입은 멕시코 팬도 발견되는 등 케이컬처의 영향력이 뚜렷하게 나타났다. 한국을 사랑하는 다른 요인은 2018 러시아 월드컵에서의 한국 축구 성과에서 비롯된다. 당시 한국은 조별리그 최종전에서 독일을 2-0으로 꺾었고, 이 덕분에 멕시코는 어부지리로 16강에 진출할 수 있었다. 에드가는 '여자들은 케이팝 때문에 한국을 좋아하지만 난 축구 때문에 한국을 응원한다.

우리를 구해준 팀이다'라고 말하며 지금도 그 은혜를 잊지 않고 있다. 그러나 한국에 대한 멕시코 팬들의 열렬한 응원은 이제 경쟁 관계로 전환될 위기에 놓였다. 한국과 멕시코는 오는 19일 조별리그 2차전에서 맞대결을 펼칠 예정이다. 홍명보 감독은 '멕시코가 남아프리카공화국전에서 홈 팬들의 열렬한 성원을 받으며 경기하는 것을 봤다.

우리에게 큰 부담이 될 것'이라고 경고했고, 이강인 선수는 '상대 홈 팬들이 일방적인 분위기를 만들면 어려운 경기가 될 수 있다'고 말했다. 케이컬처와 축구를 통해 쌓은 우정의 순간은 이제 강력한 홈 관중의 압박 앞에서 한국 대표팀이 극복해야 할 과제가 되었다





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