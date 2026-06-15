멕시코전 앞두고 사포판에서 마지막 훈련…한국, 조별리그 연속 승리 노린다

2026년 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와의 대결을 앞두고 한국 축구대표팀이 사포판 치바스 바예 베르데에서 집중 훈련에 들어갔다. 홍명보 감독은 고지대 적응 효과를 강조하며 전술 지시를 내렸고, 이번 승리가 조별리그 연속 승리와 월드컵 2차전 무승 징크스 탈피를 의미한다.

2026년 북중미 월드컵이 진행되는 멕시코 과달라하라 인근 사포판에서 한국 축구 국가대표팀은 조별리그 2차전인 멕시코와의 맞대를 앞두고 마지막 훈련에 들어갔다. 15일 현지시간 아침, 이강인과 조규성을 비롯한 주요 선수들이 치바스 바예 베르데 훈련장을 찾아 홍명보 감독 의 지시를 들으며 전술과 전반적인 체력 점검을 진행했다.

감독은 지난 12일 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두며 보여준 팀의 회복력을 강조하고, 멕시코와의 경기에서는 고지대에서 훈련해 얻은 저산소 적응 효과를 최대한 활용하라고 주문했다. 특히 황인범과 오현규가 기록한 연속 골은 팀의 공격 흐름을 강화시켰으며, 이번 경기에서도 전방에서의 압박과 측면 공략을 강화하는 전략이 예상된다. 한국팀은 1차전에서 보여준 탄탄한 수비와 빠른 전환 플레이를 바탕으로, 멕시코를 상대로도 비슷한 전술을 적용할 계획이다.

현재 FIFA 랭킹 13위에 올랐으며, 한국보다 9계단 높은 멕시코는 전통적으로 강한 상대이며, 과거 20년간 4번 맞대결에서 단 한 번도 승리한 적이 없었다. 하지만 이번 대회에서 홍명보 감독이 체코전에서 입증한 고지대 적응 훈련은 큰 무기가 될 전망이다. 고산지대에서의 적혈구와 헤모글로빈 증가가 저산소 환경에 내성을 키워 체력 싸움에서 유리하게 작용할 것이며, 이는 멕시코의 빠른 전방 압박을 견뎌내는 데 중요한 역할을 할 것이다. 멕시코 측에서도 강력한 공격수를 앞세우며 만반의 준비를 하고 있다.

라울 히메네스는 190센티미터의 큰 키와 뛰어난 패스 능력으로 팀의 공격 전개를 책임지고 있다. 그는 2025-2026 시즌 사우디 프로리그에서 33골을 기록하며 골감각을 입증했으며, 이번 월드컵에서도 추가 골을 노릴 것으로 기대된다. 한편, 한국 측은 손흥민을 측면에서 활용하는 방안도 검토 중이다. 손흥민이 측면에서 끼치는 위협은 상대 수비진을 흔들어 놓을 수 있으며, 오현규와의 호흡을 통해 득점 기회를 확대할 수 있다.

이강인과 조규성도 중원에서의 창의적인 플레이와 득점능력을 발휘해 경기 흐름을 조절할 것으로 보인다. 한국이 이번 경기에서 승리한다면, 월드컵 사상 최초로 조별리그 연속 승리를 달성하게 되며, '월드컵 2차전 무승' 징크스를 깨는 역사적인 순간이 될 것이다





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2026 북중미 월드컵 한국 축구대표팀 멕시코전 홍명보 감독 조별리그 연속 승리

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