멕시코전 앞둔 한국 대표훈련장에 불법 드론 출현... 보안요원이 강제 추락

한국 축구대표훈련장에 불법 드론이 나타나 보안요원에 의해 추락되는 소동이 벌어졌다. 전술 유출은 없었으며, 용의자들은 도주했다.

한국 축구대표팀 이 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코와의 조별리그 2차전을 준비하던 중 훈련장에 불법 드론이 출현하는 소동이 발생했다. 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 17일 한국시간으로 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 베르데 바예 훈련장에서 약 1시간 30분 동안 전면 비공개 훈련을 진행했다.

이 훈련은 멕시코와의 중요한 경기를 이틀 앞두고 진행된 것으로, 대표팀은 훈련장 출입을 철저히 통제하며 보안에 만전을 기했다. 대한축구협회에 따르면 훈련 초반 준비운동이 진행되던 중 갑자기 훈련장 상공에 불법 드론이 나타났고, 이를 대표팀 보안요원이 신속히 발견했다. 현장에는 멕시코군 드론 차단 요원이 배치되어 있었는데, 그들은 즉시 전파를 방사하여 드론을 추락시키는 데 성공했다. 이 빠른 대응 덕분에 대표팀의 전술이 유출될 위기를 넘길 수 있었다.

그러나 드론이 추락한 후, 조종자로 추정되는 남성 2명이 현장에 접근하여 드론을 수거한 후 재빨리 도주하는 사건이 발생했다. 이들의 도주 장면은 훈련장 내 대표팀 영상팀이 촬영한 영상을 통해 확인되었지만, 국적이나 신원은 아직 밝혀지지 않았다. 경찰이 수사에 나섰지만, 현재까지 용의자 체포나 추가 정보는 없는 상태다. 대표팀에 파견된 국제축구연맹 안전요원은 멕시코 경찰에 즉시 수사를 의뢰했고, 대한축구협회도 관련 내용을 FIFA에 전달하며 재발 방지를 위한 협조를 요청했다.

현재까지 경찰 수사 결과나 FIFA 측의 추가 피드백은 없는 것으로 전해졌다. 다행히 현장 요원의 신속한 조치로 전술 유출 피해는 발생하지 않았으며, 훈련은 정상적으로 마무리됐다. 대표팀 관계자는 전술 훈련이 시작되기 전인 워밍업 단계에서 상황이 종료되어 전술 노출에는 전혀 영향이 없었다고 설명했다. 또한 이 드론이 우리 팀 전력을 파악하려는 목적이었는지, 외국 미디어의 소행인지, 아니면 일반인의 장난인지에 대해서는 현재로서는 단정할 수 없다고 덧붙였다.

상황이 종료된 후, 대표팀은 부상에서 회복한 배준호와 김태현을 포함한 선수단 28명 전원이 훈련을 정상적으로 소화했다. 배준호는 스토크시티에서, 김태현은 가시마에서 활약 중인 선수들로, 이들의 합류는 대표팀에 힘을 더해줄 전망이다. 한국 대표팀은 오는 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치를 예정이다. 이 경기는 북중미 월드컵을 대비한 중요한 평가전 성격을 띠고 있으며, 홍명보 감독은 이번 경기를 통해 팀의 전술과 조직력을 점검할 계획이다.

멕시코는 강력한 홈팀이지만, 한국 대표팀은 그동안의 훈련을 바탕으로 좋은 경기력을 보여주겠다는 각오다. 이번 드론 사건은 대표팀에 잠시 혼란을 주었지만, 선수들은 침착하게 대응하며 훈련에 집중했다. 대표팀은 앞으로도 철저한 보안 속에서 남은 일정을 소화할 방침이다. 이번 사건을 계기로 FIFA와 현지 조직위원회는 보안을 더욱 강화할 것으로 보인다.

팬들은 안전한 환경 속에서 선수들이 최고의 경기력을 발휘하기를 기대하고 있다. 한편, 이번 드론 출현 사건은 국제 스포츠 행사에서 보안의 중요성을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었다





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