멕시코 아기레 감독, 한국전 경계대상 1호로 이강인 지목…'공 잡는 것 막겠다'

멕시코 축구 국가대표팀의 하비에르 아기레 감독이 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 2차전을 앞두고 기자회견을 열었다. 아기레 감독은 한국을 상대할 때 가장 경계할 선수로 이강인을 꼽으며, 그를 효과적으로 막기 위한 전술을 이미 공유했다고 말했다. 과거 마요르카에서 이강인을 지도한 경험을 바탕으로 그가 발전한 점을 인정하면서도, 측면에서 안쪽으로 파고드는 그의 플레이를 방지하는 데 중점을 두겠다는 계획을 밝혔다. 또한 손흥민, 오현규, 황인범 등 다른 한국 선수들에 대해서도 주의를 기울이겠다고 언급했다. 아기레 감독은 지난 평가전에서 한국의 빠른 속도에 중원이 밀렸던 경험을 토대로 이번 경기에서는 그런 문제를 해결하겠다는 의지를 보였다.

멕시코 축구 국가대표팀의 하비에르 아기레 감독 이 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 한국과 맞붙는 경기를 하루 앞두고 기자회견을 열었다. 아기레 감독 은 한국을 상대할 때 경계해야 할 선수로 이강인 을 첫 번째로 꼽았다.

아기레 감독은 과거 마요르카 시절 이강인의 지도 경험을 바탕으로 그가 발전한 점을 인정하면서도, 이번 경기에서 그를 효과적으로 막을 방안을 이미 마련했다고 강조했다. 이강인은 측면에서 빠르게 안쪽으로 파고들며 패스를 연결하는 플레이가 특징이며, 이를 방지하기 위해 수비 전술을 공유했다고 설명했다. 또한 손흥민의 빠른 속도와 오현규의 직선적인 움직임, 황인범의 최근 활약도 주의 깊게 지켜보고 있음을 밝혔다. 아기레 감독은 지난해 평가전에서 한국의 빠른 공수 전환 속도에 중원에서 밀렸던 경험을 상기시키며, 이번 경기에서는 그弱点을 보완하겠다는 각오를 드러냈다.

멕시코는 과달라하라 스타디움에서 열리는 이번 2차전에서 승점 3점이 절실한 상황이며, 한국 또한 조별리그 통과를 위해 중요한 경기로 인식하고 있다. 양 팀 모두 전술적으로 완벽한 준비를 마친 가운데, 아기레 감독의 특별한 지도와 한국 선수들에 대한 분석이 이번 경기의 승패를 좌우할 중요한 요소로 부상하고 있다





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