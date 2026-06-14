멕시코 축구 대표팀, 한국과 맞붙을 북중미 월드컵에서 훈련중이다

멕시코 축구 대표팀은 14일(현지시간) 멕시코시티 내 대표팀 훈련센터에서 훈련을 하고 있다. 멕시코는 북중미 월드컵에서 한국과 맞붙을 예정이다. 전문가들은 멕시코의 궁극적인 약점은 골 결정력이다. 확실한 골잡이가 없는 상황

멕시코 축구 대표팀 이 14일(현지시간) 멕시코시티 내 대표팀 훈련센터에서 훈련을 하고 있다. 멕시코는 북중미 월드컵 에서 한국과 맞붙을 예정이다. 2026년 북중미 월드컵 조별리그 두 번째 경기에서 한국 축구 대표팀 과 맞붙을 북중미의 강호 멕시코는 12일(한국시간) 남아프리카공화국과의 개막전에서 2-0으로 이겼으나 객관적 전력 차를 고려하면 경기력에선 압도했다는 평가를 받지 못했다.

전반 이른 시간 선제 득점한 이후 상대 선수의 퇴장에 따른 수적 우위에도 쉽게 달아나지 못했고, 경기 막바지엔 주축 센터백인 세사르 몬테스의 퇴장까지 나왔기 때문이다. 열정적인 멕시코 홈 팬들의 야유가 나오기도 할 정도였다. 하지만 전문가들은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 벌어질 멕시코와의 조별리그 A조 2차전을 앞두고 그 경기로 멕시코를 판단해선 안 된다며 홍명보호의 철저한 준비가 필요하다고 입을 모았다.

멕시코 대표팀 주장 에드손 알바레스는 최근 멕시코에 머물며 멕시코 대표팀의 월드컵 대비 평가전을 현장에서 지켜본 김학범 전 올림픽 축구 대표팀 감독 또한 남아공전으로 멕시코에 대해 판단하는 것은 '오산'이라고 경고했다. 멕시코 축구 국가대표팀이 14일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 본격적인 훈련에 앞서 가볍게 몸을 풀고 있다.

멕시코는 북중미 월드컵에서 한국과 맞붙을 예정이다. 2026년 북중미 월드컵 1차전에서 승리하고 멕시코와 2차전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀이 14일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 본격적인 훈련에 앞서 가볍게 몸을 풀고 있다. 멕시코 축구 대표팀 선수들이 14일(현지시간) 멕시코시티 내 대표팀 훈련센터에서 질주 후 짐볼에 부딪히는 훈련을 하고 있다. 멕시코는 북중미 월드컵에서 한국과 맞붙을 예정이다. 멕시코 축구 대표팀 주장 에드손 알바레스가 14일(현지시간) 멕시코시티 내 대표팀 훈련센터에서 훈련을 하고 있다.

멕시코는 북중미 월드컵에서 한국과 맞붙을 예정이다. 전문가들은 멕시코의 궁극적인 약점은 골 결정력이다. 확실한 골잡이가 없는 상





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