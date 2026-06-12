멕시코 주장 몬테스 퇴장…한국 월드컵 2차전 전술에 큰 변수

북중미 월드컵 개막전에서 레드카드 3장이 쏟아지는 이례적인 상황이 발생했다. 멕시코 주장이자 핵심 수비수인 세사르 몬테스가 퇴장되며 한국과의 조별리그 2차전에 출전하지 못하게 되어 한국 대표팀에 호재가 될 전망이다.

2026년 FIFA 북중미 월드컵 개막전에서 이례적인 ' 레드카드 폭풍'이 휘몰아치며 조별리그 A조의 전술 구도를 뒤흔들었다. 개최국 멕시코 는 남아프리카공화국을 2-0으로 물리치고 기분 좋은 출발을 했지만, 후반 추가시간 핵심 수비수이자 주장인 세사르 몬테스 가 직접 퇴장당하는 악재를 맞았다.

이날 경기에서는 총 3장의 다이렉트 퇴장이 나왔는데, 이는 지난 2022 카타르 월드컵 전체 64경기 동안 단 4장만 나온 것과 비교하면 극도로 엄격해진 판정 기류를 보여준다. 남아공은 후반전 두 명이 연속으로 퇴장당하며 무너졌고, 멕시코의 몬테스도 상대의 결정적인 역습을 끊어내는 과정에서 레드카드를 받아 경기장을 떠났다. 몬테스의 퇴장은 차후 대회 운영에도 중요한 시사점을 던진다. 몬테스는 195cm의 우수한 체격과 제공권, 빌드업 능력을 고루 갖춘 베테랑 수비수로, 멕시코 수비의 핵심이자 정신적 지주다.

그는 스페인 라리가와 러시아 로코모티프 모스크바에서 활약하며 대표팀에서 요안 바스케스와 함께 수비의 뼈대를 담당해왔다. 그러나 이번 퇴장으로 인해 그는 오는 19일 열리는 한국과의 조별리그 2차전에 출전할 수 없게 되었다. 이는 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에게 예상치 못한 호재로 작용할 전망이다. 한국은 손흥민, 오현규 등을 앞세운 빠른 역습 카운터어택을 준비해왔는데, 상대 핵심 센터백의 부재로 헐거워진 뒷공간을 더욱 노골적으로 공략할 수 있는 기회가 생겼다.

몬테스는 김민재(바이에른 뮌헨)에 버금가는 한국 공격진의 주요 경계 대상이었기에 그의 부재는 한국에 유리한 전술적 요소로 작용할 수 있다. 멕시코는 하비에르 아기레 감독 지휘 아래 개최국다운 첫 승을 거두었지만, 주장을 잃은 상태로 한국과의 중요한 다음 경기를 치러야 하는 상황이 되었다. 엄격해진 심판 판정이 이번 대회의 특징으로 자리잡을 가능성이 높아진 가운데, 팀의 정신적 지주이자 핵심 수비수를 잃은 멕시코의 대응에도 관심이 모인다





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