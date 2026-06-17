멕시코 축구 전문가 테클로제가 본 한국-멕시코 경기 분석

한국과 멕시코의 월드컵 조별리그 2차전을 앞두고, 양국 축구를 잘 아는 데니스 테클로제 전 페예노르트 단장이 8년 전과 달라진 전력 구조를 분석하며 박빙의 승부를 예상했다.

멕시코 축구의 전성기를 이끈 축구 행정가 데니스 테클로제가 한국과 멕시코의 월드컵 맞대결을 앞두고 깊이 있는 분석을 내놓았다. 테클로제는 2011년부터 2018년까지 멕시코축구 협회에서 각급 대표팀을 총괄하며 라울 히메네스 같은 스타를 발굴했고, 이후 LA 갤럭시와 페예노르트 단장을 거쳐 현재 몬테레이 단장으로 새출발한다.

그는 한국과 멕시코 양국 축구를 누구보다 잘 아는 전문가로 평가받는다. 테클로제는 8년 전 카타르 월드컵 조별리그에서 멕시코가 한국을 2-1로 이긴 경기를 회상하며 당시 한국 선발 라인업 중 유럽 빅리그 소속이 손흥민과 기성용 둘 뿐이었던 반면, 멕시코는 11명 중 9명이 해외파였고 그중 절반이 빅리거였다고 설명했다. 그는 당시 손흥민을 막으면 이길 수 있다고 판단했지만, 손흥민의 능력이 예상을 넘어 한 골을 허용했으나 결국 승리했다고 덧붙였다. 이번 맞대결에 대해 테클로제는 양국의 전력 구조가 역전되었다고 진단했다.

현재 멕시코는 자국 리그 출신 젊은 선수 위주로 유럽파가 소수인 반면, 한국은 이강인, 김민재, 황희찬 등 엔트리 대부분이 유럽에서 뛰며 큰 무대 경험을 쌓았다고 강조했다. 그는 손흥민에 대해 전성기보다 스피드는 줄었지만 노련미와 리더십이 여전히 위협적이라고 평가했다. 또한 박빙의 승부에서 홈 어드밴티지를 가진 멕시코가 5.5대 4.5로 근소하게 앞설 것으로 전망하면서, 개인적으로는 애제자 히메네스의 골과 황인범의 어시스트에 이은 손흥민의 골로 1-1 무승부를 희망한다고 말했다. 테클로제는 페예노르트 단장 시절 한국 미드필더 황인범을 영입한 인연도 있다.

그는 황인범을 LA 갤럭시 시절 상대팀 선수로 만난 이후 꾸준히 주목해온 재목이라고 칭찬하며, 한국 축구를 연구한 결과 황인범의 활용법을 찾기 위해 노력했다고 밝혔다. 이번 경기에서 황인범과 손흥민의 호흡이 한국의 핵심 전략이 될 것으로 보인다. 멕시코 축구의 황금기를 이끈 테클로제의 분석은 양국 팬들에게 흥미로운 관전 포인트를 제공한다





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