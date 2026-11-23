뉴욕 메츠가 태릭 스쿠벌과 9년 4억5000만달러(약 6060억원) 계약을 맺으며 투수 역대 최대 규모 계약에 도달했습니다. 메츠는 내셔널리그 동부지구 최하위 탈출을 위해 강력한 보강을 단행했습니다.

뉴욕 메츠 가 왼손 불꽃 투수 태릭 스쿠벌 과 9년 4억5000만달러(약 6060억원) 규모의 계약을 체결했다. 이는 메이저리그 역사상 투수에게 주어지는 최대 계약 규모로 기록된다. 현지 시간으로 22일 메이저리그 공식 누리집 엠엘비닷컴은 소식통을 인용해 스쿠벌이 메츠와 합의했다고 공식 보도했다. 메츠는 내셔널리그 동부지구 최하위의 암울한 성적을 씻어내기 위해 지극히 공격적인 영입 전략을 취했다.

역대급 계약 규모와 구체적인 계약 조건

계약 조건을 세분화하면 스쿠벌은 계약금으로 4500만달러를 즉시 수령한다. 연평균 금액은 5000만달러로 산정되며, 이는 총액과 연평균 모두 투수 부문 역대 최고치를 경신하는 수치이다. 현재까지의 총액 기준 최고 기록은 2024년 야마모토 요시노부가 LA 다저스와 체결한 12년 3억2500만달러이며, 연평균 기준에서는 맥스 셔저와 저스틴 벌랜더의 4333만달러가 정점에 위치해 있었다. 스쿠벌의 이번 계약은 이를 모두 상회하는 액수이다.

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타자를 포함한 전체 선수를 대상으로 하면 이 금액은 역대 4번째로 큰 규모이다. 후안 소토의 15년 7억6500만달러, 오타니 쇼헤이의 10년 7억달러, 블라디미르 게레로 주니어의 14년 5억달러에 이어 네 번째 자리를 차지한다. 스쿠벌은 계약 기간 중 자유계약선수(FA) 자격을 다시 얻을 수 있는 옵트아웃 조항이 포함되지 않았다. 대신 전 구단 트레이드 거부권이 계약서에 명시되어 있어, 스쿠벌이 원하지 않는 이상 구단 변경이 불가능하다.

현역 최고 투수의 검증된 성적과 사이영상 영예

태릭 스쿠벌은 현역에서 가장 우세한 위치를 점한 투수이다. 2024년 그는 다승 18승, 평균자책점 2.39, 탈삼진 228개라는 완벽한 성적으로 아메리칸리그 투수 3관왕을 달성했다. 이 활약으로 그는 만장일치로 사이영상을 수상하며 구단 역사상 두 번째로 이 상을 거머쥐었다. 2025년 시즌에는 평균자책점 1위(2.21)와 탈삼진 241개를 기록하며 사이영상을 2년 연속으로 획득했다. 그는 사이영상을 연달아 받은 역대 12번째 투수라는 명예로운 기록도 가지고 있다.

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통산 성적도 매우 탄탄하다. 스쿠벌은 지금까지 163경기에 등판하여 66승 44패, 평균자책점 3.02라는 높은 안정력을 보였다. 올 시즌 팔꿈치 뼛조각 제거 수술로 인해 약 6주 동안 마운드를 이탈하는 우여곡절이 있었지만, 회복 속도는 빨랐다. 지난 8월 디트로이트 타이거스와 1대 3 트레이드를 통해 LA 다저스로 이적한 후, 두 팀 합쳐 총 26경기에 선발 등판하여 12승 7패 평균자책점 2.72의 뛰어난 활약을 펼쳤다.

메츠의 강력한 보강 전략과 리그 내 경쟁 구도

메츠의 이번 결정은 내셔널리그 동부지구 최하위라는 충격적인 결과에 대한 즉각적인 대응이다. 구단은 시즌 중 최고 연봉 총액 약 3억5200달러(약 4730억원)를 지출했으나 74승 88패로 지구 최하위에 머물렀다. 선발진의 평균자책점 4.47는 리그 23위로 처져 있었다. 엠엘비닷컴은 스쿠벌이 정규시즌 마지막 16경기에서 평균자책점 2.36을 기록하며 팔꿈치에 대한 우려를 씻어냈다고 평가했다. 메츠는 이미 2024년 역대 최고액 외야수 후안 소토(15년 7억6500만달러)를 영입한 바 있어, 스쿠벌과 소토의 계약 총액은 무려 12억1500만달러(약 1조6370억원)에 달한다.