메모리 칩의 가치가 석유보다 높아졌다

월스트리트저널이 지난달 31일 보도한 바에 따르면, 메모리 칩의 가치가 석유보다 높아졌다고 한다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 칩 '빅3'가 모두 '시가총액 1조 달러 클럽'에 등극했다.

월스트리트저널이 지난달 31일 보도한 바에 따르면, 메모리 칩 의 가치가 석유보다 높아졌다고 한다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 칩 '빅3'가 모두 '시가총액 1조 달러 클럽'에 등극했다.

현재 이들 빅3의 합산 시총은 글로벌 3대 오일 메이저의 합산 시총보다 22% 높다. WSJ은 메모리 칩 산업이 전통적으로 사이클 특성을 갖고 있다는 점을 고려하면 가격 급등은 주가가 곧 하락세로 돌아설 시점이 가까운 것으로 보일 수 있다고 보도했다. 하지만 최근의 업계 관행 변화는 미래 수익에 대한 예측 가능성을 훨씬 높여준다. 미래 수익을 기준으로 평가하면 1조 달러 기업가치도 여전히 싸 보인다.

메모리 칩은 석유와 마찬가지로 가격 변동이 심한 원자재다. 하지만 AI 확산이 메모리 칩 수요를 크게 끌어올리는 바람에 가격도 치솟고 있다. 업체들은 이를 지렛대 삼아 고객사들과 장기계약을 맺고 있다. 마이크론의 경우 최근 실적 발표에서 5년 장기공급 계약을 처음 맺었다고 발표했다.

지난주 투자 콘퍼런스에서는 다른 회사들과의 장기계약 협의도 '상당한 진전'을 이뤘다고 밝혔다. SK하이닉스의 경우 최근 실적 발표에서 향후 3년간 수요가 회사의 공급 능력을 '훨씬 초과한다'고 밝혔다. UBS의 팀 아쿠리 애널리스트는 장기계약이 내년 업계 전체 D램 출하량의 최대 30%를 차지할 것으로 추정했다. 그는 보고서에서 '다른 말로 하면, 하이퍼스케일러들은 가격 측면에서 양보하는 대신 다년간의 공급 안정성과 미래 비용에 대한 예측 가능성을 더 확보하려 하고 있다'고 평가했다.

마이크론의 회계연도 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 1.56달러에서 12.20달러로 급증했다. 이에 따라 마이크론의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10배 미만으로, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 기업 중 하위 10% 수준이다. 샌디스크는 10.5배다. 금융정보업체 팩트셋 자료에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 PER는 6~7배 수준으로 더 저평가돼 있다. 필라델피아 반도체 지수 구성 30개 종목의 평균 멀티플은 약 26배다





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메모리 칩 석유 AI 장기계약 기업가치

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