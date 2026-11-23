메모리 반도체 가격 급등으로 AI 서버 납품가가 최대 45%까지 올랐으며, 스마트폰과 PC 시장 출하량도 20% 가까이 감소하며 글로벌 IT 업계에 피해가 확산되고 있습니다.

메모리 반도체 가격의 가파른 상승세가 스마트폰과 PC 같은 소비재 시장을 넘어 기업용 서버 가격까지 압박하고 있다. 주요 서버 제조사들이 사전 계약 체결 후 실제 납품 직전에 단가를 올리는 사례가 빈번해지면서 공급망 불안정이 심화되고 있다.

서버 제조사별 계약 위반 및 가격 인상 현황

영국 파이낸셜타임스(FT)는 22일(현지시각) 인공지능(AI) 서버의 주요 제조 기업인 델, 에이치피이(HPE), 레노버, 슈퍼마이크로 등이 고객사와 체결한 계약 금액보다 최대 45% 높은 가격을 요구한다고 보도했다.

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데이터센터용 서버는 일반적으로 수개월 전에 주문이 접수되지만, 실제 공급 시점이 가까워지는 동안 메모리 가격의 급등으로 제조사들이 원가 부담을 고객사에게 전가하고 있는 상황이다.

FT의 분석에 따르면 그래픽처리장치(GPU) 서버의 가격 상승률은 최소 20%에서 30%에 달하는 반면, 메모리 비중이 높은 중앙처리(CPU) 서버의 가격은 3배 이상 뛰었다.

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이 같은 가격 상승 배경에는 디(D)램 가격의 폭발적인 상승이 자리하고 있다. 제이피(JP)모건 리서치는 디램 가격이 2024년 초부터 올해 말까지 400% 이상 상승할 것으로 추정했다.

삼성전자도 최근 분기 보고서에서 모바일용 메모리 매입 가격이 지난해 평균 대비 약 263% 상승했다고 공개하며, 원가 부담의 실체를 드러냈다.

계약 파기와 법적 분쟁으로 비화

서버 가격 인상은 단순한 협상 문제를 넘어 법적 분쟁으로 이어지고 있다. 영국 트레이딩업체 엑스티엑스 마켓츠(XTX Markets)는 핀란드에 데이터센터를 구축하는 과정에서 델과 5억4900만달러 규모의 서버 공급 계약을 체결했다.

그러나 엑스티엑스 마켓츠는 델이 공급 임박 시점에서 최소 6200만달러에서 많게는 7000만달러의 추가 금액을 요구했다고 주장했다.

이에 엑스티엑스 마켓츠는 지난 6월 아일랜드 법원에 델을 상대로 소송을 제기했으며, 메모리 가격 상승이 데이터센터 구축 기업의 투자 비용까지 끌어올리고 있음을 시사했다.

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완제품 시장 위축과 글로벌 수요 감소

부품 가격 상승은 제조사의 원가 부담으로 작용하여 최종 소비자 시장의 위축으로 빠르게 전이되고 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 3분기 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 19% 감소했다고 밝혔다.

동일한 기간 동안 PC 출하량도 21% 줄어들었으며, 유럽 지역의 스마트폰 출하량은 18% 감소하여 13년 만에 가장 낮은 분기 실적을 기록했다.

이러한 감소는 부품 가격 상승으로 인한 제품 가격 인상 수요 위축으로 해석된다.

삼성전자는 올해 세계 스마트폰 시장 규모가 지난해 12억5천만대에서 11억대 수준으로 줄어들 것으로 전망하며, 고금리와 고물가가 소비 심리를 더욱 위축시킬 것이라고 우려했다.