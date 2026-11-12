메르츠-마크롱, 유럽대표 선정보다 푸틴 협상 의지 강조

12일 더블린 EPC 정상회의에서 유럽 지도자들은 우크라이나 평화협상을 위해 유럽 단일 대표를 정하는 것보다 러시아가 협상에 진지한 의지를 보이는 것이 더 중요하다고 밝혔습니다.

12일 아일랜드 더블린에서 열린 유럽정치공동체 (EPC) 정상회의에서 유럽 주요국 정상들은 우크라이나 전쟁 종식과 관련된 협상 구조 문제를 둘러싼 논의에 임했습니다. 메르츠 독일 총리와 젤렌스키 우크라이나 대통령은 50명 가까운 유럽 정상들이 참석한 이번 회의에서 향후 5년간 지속된 우크라이나 전쟁과 대륙 전체의 불안정한 안보 상황을 주제로 격의 없는 머리를 맞댔습니다.

유럽 대표 선정보다 푸틴 협상 의지가 관건

러시아와의 평화협상을 본격화하려면 유럽의 참여가 필수적이며, 이를 위해 유럽 전체를 대변할 단일 대표를 조속히 뽑아야 한다는 목소리가 우크라이나와 미국 등을 중심으로 커지고 있는 상황입니다. 그러나 유럽 정상들은 진정한 종전협상을 위해서는 유럽 대표를 정하는 절차적 문제보다 러시아가 협상에 진지하게 임할 의지가 있는지 여부를 더 중요한 변수로 인식하고 있음을 드러냈습니다.

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유럽 최대 경제국인 독일의 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 회의에서 우크라이나 평화협상에 나설 유럽 측 특사를 결정하기에 앞서, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 협상테이블로 이끌어내는 것이 선행되어야 한다는 명확한 인식을 밝혔습니다. 메르츠 총리는 "중요한 것은 특사로 내세울 특정 인물이 누구냐가 아니라, 푸틴이 대화에 나설 준비가 되어 있는지 여부"라고 강조하며 절차적 형식보다 실질적 의지를 우선시하는 입장을 재확인했습니다.

마크롱, 명확한 목표 설정과 단합된 비전 촉구

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 역시 유럽은 특정 특사를 검토하기에 앞서 우크라이나 협상에 대한 명확한 목표를 설정하는 것이 필요하다는 입장입니다. 그는 "무엇보다 유럽이 우크라이나와 유럽 스스로를 위해 무엇을 원하는지에 관해 분명하고, 단합된 비전을 갖는 것이 필요하다"면서 "내용이 형식을 결정한다고 생각한다"고 발언해 메르츠 총리의 견해에 힘을 실었습니다.

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알렉산더 스투브 핀란드 대통령은 EPC 회의와는 별개로 이날 미국 언론 CNN과의 인터뷰에서 러시아, 미국, 우크라이나, EU 대표단이 함께 하는 실무 회의가 향후 1~2주 이내에 열릴 수 있을 것으로 전망했습니다. 스투브 대통령은 유럽이 협상 테이블에 앉는 것 자체가 그 자체만으로 진전일 것이라고 평가하며, 유럽의 적극적인 개입 필요성을 다시 한번 강조했습니다.

NATO·EU, 러시아의 의지 부재 우려와 지속 지원 강조

나토 사무총장인 마르크 뤼터는 이주 초 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 러시아, 우크라이나, 미국의 3자 종전협상에서 "긍정적인 진전이 있었다"고 인정하면서도, 러시아가 실제로 전쟁을 종식하기 위한 협상에 나설 의지가 있는지 여전히 불분명하다고 경계했습니다. 그는 "모든 것은 러시아 측에 달려 있으며, 그들이 협상에 임할 의지가 있는지가 관건"이라면서 러시아와의 협상이 이어지는 동안 우크라이나의 역량을 최대한 강력하게 유지해야 한다고 덧붙였습니다.

EU 정상회의 상임의장 안토니우 코스타도 "지금까지 우리가 목격한 것은 러시아가 긴장 고조와 우크라이나 민간인 공격에 집중하고 있다는 점"이라며 평화가 가능해지려면 이러한 상황이 반드시 바뀌어야 한다고 강조했습니다. 코스타 의장은 향후 며칠이 전쟁을 끝내려는 러시아의 의지를 가늠할 '결정적 시험대'가 될 것이라고 전망하며, 러시아의 진정성을 검증할 시점이 도래했음을 시사했습니다.

젤렌스키의 호소와 EPC의 역사적 의의

한편, 이번 EPC 회의는 러시아의 우크라이나 전면 침공으로 전쟁이 발발해 유럽의 안보 위기가 고조된 2022년 6월 에마뉘엘 마크롱 대통령의 제안으로 탄생한 범유럽 차원의 협의체입니다. EU 27개 회원국뿐 아니라 브렉시트로 EU를 탈퇴한 영국, 튀르키예, 서발칸 국가 등 EU에 속하지 않은 국가들까지 아우르며 유럽 대륙 전체의 정치적·안보적 결속을 도모하기 위해 창설되었으며, 매년 2차례씩 EU와 비EU 국가에서 번갈아 정례 정상회의를 열고 있습니다.

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EPC 회의에 정기적으로 참석해온 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 회의에 동석하여 최근 미국의 주도로 재개된 우크라이나와 러시아의 종전협상 진행 상황을 유럽 우방국에 설명했습니다. 젤렌스키 대통령은 종전협상 와중에도 겨울철 우크라이나의 핵심 기반시설을 상대로 공세를 강화한 러시아에 맞서, 우크라이나에 대한 군사적·재정적 지원을 늘려줄 것을 호소했다고 외신은 전했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 전쟁과 영토 위협 속에서 전통적 우방 미국과의 관계가 급격히 냉각된 마크 카니 캐나다 총리도 자리에 함께해 최근 뚜렷해지고 있는 유럽 밀착 기조를 이어갔습니다. EU 지도부와 EU 회원 27개국 정상들은 13일에도 더블린에서 다시 모여 우크라이나 추가 지원 방안과 미국이 압도하고 있는 인공지능(AI) 분야에서 유럽의 경쟁력을 끌어올리는 방안 등에 대해 집중적으로 논의할 예정입니다.