메가프로젝트 전력 인프라에 10년간 80조원 투입 전망

더불어민주당 메가성장특위는 메가프로젝트 전력 인프라 구축에 향후 10년간 80조원이 소요될 것으로 전망하며 국고 지원 50조원 필요성을 밝혔다.

더불어민주당 메가 프로젝트 및 지방성장 특별위원회는 2026년 11월 13일 국회 의원회관에서 메가프로젝트 예산안 설명 간담회를 개최했다. 이 자리에서 위원회는 정부로부터 제출된 예산안 내용을 상세히 보고받았으며, 특히 메가프로젝트 의 핵심 기반인 전력 부문에 대한 장기적 투자 규모가 주목받았다.

전력 인프라에 80조원 장기 투자 필요

메가프로젝트 관련 예산 중 내년도뿐만 아니라 장기적으로 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 바로 전력 인프라 확충이다. 당정은 이 부문에 앞으로 10년 동안 총 80조원 정도의 자금이 필요할 것으로 추산하고 있으며, 이 중 국고 지원으로 약 50조원을 투입해야 한다고 판단했다. 구체적으로 전력 인프라 확충에는 79조원이, 용수 인프라 확충에는 5조원이 각각 배정될 것으로 예상된다.

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특위 간사인 장철민 의원은 이번 예산안 설명회에서 이러한 자금 조달 계획과 사용처를 명확히 제시하며 메가프로젝트의 규모를 가늠하게 했다. 이는 단순한 단기 사업이 아니라 국가 기간산업의 근간을 닦는 초대형 프로젝트임을 방증한다. 장 의원은 국고지원액이 전체 예산의 절반 이상을 차지할 수 있음을 강조하며, 국가 재정 부담의 가중 가능성을 시사했다.

기후환경부와 수지형 변전소 방안 논의

전력 인프라 구축 과정에서 기술적 실행 방안과 지역별 의견 조율도 중요한 쟁점으로 떠올랐다. 기후환경부는 수요 유치형 변전소 방식을 통해 사업 기간을 단축하고, 지역별로 불확실성이 높은 전력 문제를 해소하겠다는 계획을 공개했다. 이 같은 접근 방식은 기존 방식보다 신속한 공급이 가능하지만, 지역 주민들의 수용성 확보가 관건이 될 전망이다.

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간담회에서는 기후환경부의 이러한 계획에 대한 지역별 다양한 의견이 제시되었다. 각 지역은 자국의 전력 수요 예측과 인프라 입지 선정에 있어 고유한 입장을 피력하며, 중앙정부의 일괄적 접근과 지역 실정 간의 괴리를 좁히는 논의가 이어졌다. 이는 메가프로젝트가 중앙主導 방식에서 지역 맞춤형 방안으로 패러다임이 전환될 수 있음을 시사한다.

6개 부처가 주관하는 AI데이터센터 사업

이번 간담회에는 메가프로젝트의 핵심 기술인 피지컬 인공지능(AI)과 AI데이터센터(AIDC) 사업 예산을 점검하기 위해 여섯 개의 주요 정부 부처가 참석했다. 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 국방부 등이 참여하여 관련 예산의 연계성과 중복 투자를 방지하기 위한 협조 방안을 모색했다.

권칠승 메가 프로젝트 및 지방성장 특별위원회 상임부위원장은 간담회에서 위원회의 엄격한 예산 심의 의지를 재확인했다. 위원회는 첨단 기술 산업인 AI데이터센터가 단순 데이터 저장소를 넘어 미래 산업의 핵심 동력이 될 것으로 보고, 이에 대한 예산의 효율적 사용과 감시 역할을 다할 예정임을 밝혔다. 이는 메가프로젝트가 기술 혁신과 경제 성장을 동시에 견인하는 핵심 수단이 되어야 한다는 입장을 반영한 것이다.

초광역특구법 별도 논의 및 향후 일정

메가프로젝트와 함께 논의된 초광역특구법 관련 사안들은 별도의 정책 논의 채널을 통해 진행될 예정이다. 장철민 의원은 초광역특구법과 관련된 여러 쟁점 사항들에 대해서는 정책위원회 등에서 당 차원의 정책 의원총회를 개최하여 따로 논의할 것이라고 밝혔다.

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이를 통해 더불어민주당은 메가프로젝트 예산안 통과와 입법 작업 사이에서 발생할 수 있는 갈등을 최소화하고, 각 사안에 대한 심도 있는 검토 시간을 확보하고자 한다. 당정은 현재 메가프로젝트 추진에 필요한 법적, 제도적 기반을 다지는 데 주력하고 있으며, 초광역특구법이 통과될 경우 지방 성장의 새로운 동력이 될 것으로 기대된다. 앞으로 위원회는 정부 부처들과의 지속적인 협력을 통해 예산안의 구체적 내용을 보완해 나갈 계획이다.