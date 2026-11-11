메가특구법 노동특례 논란, 민주노총 철회 촉구

민주노총이 메가특구법의 노동시간 특례 조항 철회를 요구하며, 근로시간 규제 완화가 노동자 과로와 고용 불안을 키울 수 있다고 주장했다.

민주노총 조합원들이 메가특구법 의 노동특례 조항 철회를 촉구하고 나섰다. 민주노총 조합원들은 21일 경기 김포시 박상혁 더불어민주당 의원의 지역구 사무실 앞에서 기자회견을 열고, 초광역전략산업특구법안( 메가특구법)에 담긴 노동 관련 특례를 철회하라고 요구했다. 메가특구법 은 노동시간과 고용 형태에 영향을 미치는 조항을 담고 있어 노동계의 반발이 이어지고 있다.

메가특구법은 지난 10월 중 약 10일에 걸쳐 세 차례 입법발의됐다. 박상혁 의원안은 10월 20일, 최기상 의원안은 10월 21일, 윤준병 의원안은 10월 30일에 각각 발의됐다. 세 법안은 이름과 내용이 유사하지만, 박상혁 의원안에만 노동조건을 크게 후퇴시킬 수 있는 내용이 가득 담겼다는 것이 민주노총의 지적이다.

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박상혁 의원안에 담긴 노동 관련 조항은 무엇인가

박상혁 의원안에는 파견, 근로시간, 기간제 고용 등 노동조건 전반을 바꿀 수 있는 조항이 포함됐다. 민주노총은 이 조항들이 노동자 보호 장치를 약화시킨다고 봤다.

먼저 파견 대상 업무와 기간에 관한 내용이다. 파견노동자 보호법이 정한 파견 대상 업무와 파견 기간을, 지방시대위원회의 심의·의결을 거친 전문업종을 대상으로 확대하거나 연장할 수 있다고 적시했다.

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근로시간과 관련해서는 초광역권 전략산업 특구기업의 사용자가 근로소득 상위 3%의 근로자에 대해 서면합의로 근로시간, 휴게와 휴일, 연장·야간 및 휴일근로를 달리 정할 수 있다고 명시했다. 전문가 및 관련 종사자의 경우에도 적용 대상 직무의 구체적인 범위와 보상을 서면합의하면 근로시간 등이 악화될 수 있다는 분석이다.

선택적 근로시간제는 현재 최대 1개월에서 3개월까지 가능한 기간을 최대 6개월까지 늘릴 수 있도록 설계됐다. 기간제 노동자의 경우 현재 최대 2년인 사용 기간을 4년까지 연장할 수 있게 했다. 민주노총은 이러한 제도가 불안정 노동계층을 대규모로 만들고 과로사 집단을 양산할 수 있다고 주장했다.

민주노총과 정부는 각각 어떤 입장을 밝혔나

민주노총은 노동 문제를 제외하면 메가특구법의 수백 가지 특례가 대체로 다른 조건에 우선해 승인하고 지정하는 방식이라는 점을 인정했다. 지역불균형 발전과 첨단산업 육성이라는 법의 목적을 고려하면 특례 자체는 필요할 수 있다는 입장이다.

그러나 민주노총은 특례의 방향이 한쪽으로 치우쳤다고 비판했다. 투자자에게는 신속한 행정 규제 특례와 세금 감면을 제공하고, 투자자에는 정부도 포함되어 예산을 쓰는 구조인데, 정작 이곳에서 일하는 노동자에게는 과로를 감수하도록 한다는 것이다. 민주노총은 이를 노동을 사람이 아닌 기계로 보는 태도라고 규정했다.

민주노총에 따르면, 김영훈 고용노동부 장관은 4일 발표 기준 전날인 3일 고용노동부 서울남부지청에서 이재진 민주노총 비상대책위원장과 면담을 가졌다. 김 장관은 사회적 대화에서 논의되고 합의된 결과를 토대로 초광역특구법을 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

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노동시간 규제 공백과 메가특구 노동자에게 미칠 영향

민주노총은 메가특구법이 이미 존재하는 노동시간 규제의 공백을 더 키울 수 있다고 우려했다. 현재 근로기준법은 5인 미만 사업장에 노동시간 규제를 적용하지 않으며, 이 범위에 속하는 취업자는 우리나라 취업자의 17%에 이른다.

특수형태근로종사자, 가짜 3.3 집단, 간병인처럼 근로자와 자영업자 사이에 놓인 불안정 고용계층도 노동시간 규제를 적용받지 못하고 있다. 여기에 포괄임금제 노동자, 특정 창의적 업무 종사자, 관리노동자까지 더하면 거의 절반의 일하는 사람들이 노동시간 규제 밖에 있는 것으로 추정된다.

민주노총은 이러한 상황에서 메가특구 안의 노동시간 악화 집단을 추가로 만드는 것은 문제라고 지적했다. 메가특구에 고용되는 노동자들은 다른 지역보다 더 안정적인 노동시장에 진입하고, 더 많은 교육훈련을 받으며, 더 나은 근무환경에서 일할 권리가 보장되어야 한다는 주장이다.

특히 민주노총은 과로로 인한 피해가 발생했을 때 그 책임을 누가, 어떻게 질 것인지 묻고 있다. 메가특구에서 과로사하는 노동자를 지켜보는 다른 지역 노동자들도 자신의 근무환경이 메가특구와 같아질지 불안해질 수 있다는 것이다. 민주노총은 미래 혁신 먹거리 산업과 지역 균형발전을 내세우면서 노동시간 악화를 감수하는 것은 시대적 오판이라고 주장했다.