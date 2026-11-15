싱가포르 메가스피드가 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계를 부인했다. 엔비디아 AI 칩 최소 75억 달러 규모가 우회 유출됐다는 보도가 나오면서 메가스피드 사업 구조에 대한 조사 관심이 커지고 있다.

싱가포르 회사 메가스피드 가 미국 엔비디아 의 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 우회 반출하는 통로로 지목된 가운데, 회사 측이 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황 (중국명 황러)과 현재 아무런 관계가 없다고 강조했다. 로스앤젤레스 김경윤 특파원에 따르면 메가스피드 는 이 같은 입장을 밝혔다.

이 소식은 서울에서도 함께 주목받고 있다. 서울 이재윤 기자는 로이터 통신이 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 10일(현지시간) 보도한 내용을 전했다. 해당 보도는 앨리스 황과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 관계가 엔비디아 칩 유출에 영향을 줬다는 취지다.

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앨리스 황 지분 이전과 이사직 사퇴 논란

메가스피드는 앨리스 황이 2023년 11월부터 싱가포르인 탄 용 퐁(제임스 탄)에게 회사를 넘기고 이사직에서 물러났다고 설명했다. 일부 보도도 이 내용을 전하며 앨리스 황이 회사와 거리를 두고 있다는 점을 강조했다.

그러나 리서치 업체의 분석은 다른 모습을 보여준다. 이 업체는 지난 5월에도 직원들이 앨리스 황을 여전히 '실질적인 보스'로 여기고 있다고 분석한 바 있다. 지분 이전과 이사직 사퇴가 실제 경영 통제의 변화로 이어졌는지에 대해서는 시각이 엇갈린다.

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메가스피드의 전신은 중국 선전에 본사를 둔 중견 게임회사 세븐로드(7Road·第七大道)의 싱가포르 자회사 세븐로드 인터내셔널이다. 이 회사는 2023년 3월 사명을 변경했으며, 이 과정에서 앨리스 황이 회사 소유권을 가져온 것으로 알려졌다.

메가스피드의 입장과 로이터 보도의 쟁점

메가스피드는 앨리스 황이 중국 측의 스파이라는 의혹에 대해서는 입장을 밝히지 않았다. 젠슨 황 CEO와의 불륜 관계에 대해서도 언급하지 않았다.

회사는 앨리스 황의 개인적이고 사적인 문제에 대해서는 발언하지 않는다고 덧붙였다. 메가스피드는 자사 관련 언론보도 가운데 검증할 수 있는 증거가 없는 주장이 담겨 있다는 점을 문제 삼았다.

메가스피드는 자신들이 적법하고 합법적인 사업을 하고 있다고 주장했다. 반면 로이터 보도는 황 CEO와 앨리스 황의 연인 관계가 최소 75억 달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 AI 칩을 중국 기업들에 우회 유출·운송하는 데 기여했다고 전했다.

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이 보도의 핵심 쟁점은 개인적 관계가 실제 반출 경로에 얼마나 영향을 줬는지에 있다. 현재까지 공개된 자료만으로는 두 주장 가운데 어느 쪽이 사실인지 확정하기 어렵다.

급성장한 메가스피드 규모와 반도체 유통 파장

메가스피드의 총자산은 2023년 말부터 2024년 사이에 90배 증가했다. 회사 자산 규모는 30억 달러(약 4조원)로 불어나며 빠르게 성장한 것으로 나타났다.

이처럼 짧은 기간에 자산이 급증한 점은 반도체 공급망을 둘러싼 감시를 강화하는 계기가 될 수 있다. 특히 미국산 AI 반도체가 제3국 기업을 거쳐 중국으로 들어가는 경로가 문제로 떠오르고 있다.

메가스피드는 앞으로도 사업의 적법성을 강조할 방침이다. 다만 앨리스 황의 실제 영향력과 칩 유통 경로에 대한 추가 확인 여부는 현재 공개되지 않았다.