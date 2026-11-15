메가스피드 앨리스 황 전 최고경영자 퇴임과 미-싱가포르 규제 동향

메가스피드가 앨리스 황의 2025년 8월30일부 퇴임을 발표했다. 거대한 자산 성장과 함께 지속되는 중국 간첩 의혹, 수출통제 협조 여부 등 핵심 쟁점을 정리한다.

싱가포르 인공지능(SAI) 기반 슈퍼컴퓨터 기업인 메가스피드 는 15일(현지시각) 공식 성명을 통해 앨리스 황 이 2025년 8월30일부로 기업에서 완전히 퇴임했다고 밝혔다. 현재 앨리스 황 은 메가스피드 내에서 어떠한 역할도 수행하지 않고 있으며, 기업과의 모든 공식적 관계가 종료된 상태다. 이에 따라 앨리스 황 이 설립 초기부터 추진해 온 급격한 기업 확장 전략과 최근 제기된 각종 규제 이슈에 대한 직접적인 책임 소재가 명확히 구분되는 계기가 마련되었다.

메가스피드 경영권 변화와 공식 입장의 정황

메가스피드는 성명서를 통해 앨리스 황의 퇴임 사실을 공식 확인하면서, 그를 둘러싼 다양한 의혹들과 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황과의 혈연 관계에 대해서는 답변을 회피했다. 기업 측은 사적인 사항임을 강조하며 구체적인 관계를 해명하지 않았으나, 사업 전반은 합법적으로 운영되고 있음을 명시했다. 특히 해외 운영 및 공급망과 관련된 일부 보도가 검증 가능한 증거로 뒷받침되지 않는 주장을 포함하고 있다고 강력히 반박했다.

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하지만 메가스피드는 개별적인 혐의 항목들에 대해서는 구체적으로 해명하지 않는 대신, 외부 법률고문을 선임하여 철저한 내부 조사를 진행하겠다고 약속했다. 이는 기업이 제기된 문제들에 대해 투명성을 확보하려는 시도로 해석되나, 여전히 대중과 규제 기관의 불안을 완전히 해소하기에는 미흡한 접근이라는 평가가 나온다. 메가스피드는 미국 수출통제법에 따른 의무를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 미 상무부 산업안보국(BIS)의 점검 및 다른 미국 당국의 조사에도 전적으로 협조할 준비가 되어 있음을 재차 강조했다.

앨리스 황의 실제 지배력 여부와 기업 구조의 논란

메가스피드가 언제부터 앨리스 황의 통제 아래 있었는지, 그리고 그가 실제 언제까지 회사를 지배했는지는 여전히 주요한 쟁점으로 남아 있다. 싱가포르 기업 등록 기록을 살펴보면, 앨리스 황은 이미 2023년 11월에는 이사회 이사직에서 물러난 상태였다. 이때부터 그의 보유 지분은 싱가포르 사업가 탄용퐁, 즉 제임스 탄이 소유한 법인 이름으로 이전된 것으로 확인되었다. 이는 앨리스 황이 표면상 경영에서 물러났더라도, 기업 운영에 여전히 깊게 관여했을 가능성이 있다는 의혹을 키우는 결정적 근거가 된다.

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메가스피드는 중국 게임 개발사의 해외 사업 부문으로 출발하여 2015년 싱가포르에 설립된 기업이다. 당시 기업명은 세븐로드 인터내셔널이었으며, 2023년 3월 현재 사명으로 변경되었다. 기업 기록에 따르면, 메가스피드의 총자산은 2023년 말 대비 2024년에 약 90배로 급증했으며, 그 규모가 30억달러(약 4조원)에 육박했다. 이처럼 짧은 기간 동안 이루어진 비약적인 성장세는 외부의 시선을 집중시켰고, 자본 출처 및 기술 유입 경로에 대한 심층적인 감시와 검토를 불가피하게 만들었다.

싱가포르 정부와 미국의 규제 대응 현황

싱가포르 정부는 메가스피드가 구매 과정에서 서버 관련 허위 신고가 있었는지 여부를 확인하기 위해 지난해 2월 조사를 착수했다. 당시 당국은 앨리스 황을 최고경영자이자 이사회 의장, 그리고 핵심 지배권자 중 한 명으로 파악하고 그를 조사하는 한편 그의 여권을 보관하기도 했다. 그러나 이후 조사 과정에서 범죄 혐의를 입증할 충분한 증거가 발견되지 않았다고 판단하여, 초기의 강도 높은 수사 국면을 일단락했다. 이러한 사법적 판단은 공적 책임에 대한 논란을 완전히 종식시키지는 못했으며, 기업 내부의 실제 운영 실체를 밝히는 과정에서 중요한 쟁점으로 남았다.

앨리스 황의 중국 간첩 의혹 역시 아직 확정된 사실이 아니다. 미국 법무부는 그의 간첩 행위 여부에 대해 아직 결론을 내리지 않은 상태이며, 중국 정부는 이러한 관련 의혹을 근거 없는 주장이라며 단호히 부인했다. 메가스피드는 이러한 민감한 국제적 논란 한가운데서도, 미국 수출 통제 규정을 준수하기 위해 자체적인 내부 통제 시스템을 강화하고 외부 감사와의 협력을 지속적으로 유지하겠다고 밝혔다. 향후 메가스피드가 미국 당국과 어떻게 상호작용하며, 기업의 장기적인 생존 전략을 마련해 나갈지가 시장의 주요 관심사가 될 것이다.