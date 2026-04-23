멈춰 선 봄, 사랑으로 다시 피어나다

녹내장 수술 후 망막이 떨어지는 사고로 절망에 빠졌던 필자가 사랑하는 사람들의 격려와 지지 덕분에 다시 일어서는 과정을 그린 감동적인 이야기입니다. 사고 후 9년 만에 벚꽃을 배경으로 사진을 찍으며 일상 속에서 행복을 느끼는 필자의 이야기는 희망과 용기를 선사합니다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토를 가지고 있으며, 시민들의 일상 이야기를 뉴스로 다룹니다. 2017년 봄, 필자는 녹내장 수술 후 망막이 떨어지는 사고를 겪고 휴직 중이었습니다. 봄의 기운이 느껴지는 주변과는 달리, 필자는 절망감과 무력감에 휩싸였습니다.

사고 이후 사람들의 위로가 오히려 부담으로 느껴졌고, 중증 장애를 갖게 되어 평생 누군가의 도움을 받아야 한다는 사실에 좌절했습니다. 남편의 격려와 주변 사람들의 따뜻한 마음 덕분에 필자는 점차 마음을 추스르고 삶의 의지를 되찾았습니다. 특히 사랑하는 사람들의 존재가 필자에게 큰 힘이 되었으며, 갇혀있던 상황을 돌파할 수 있는 용기를 주었습니다. 사고 후 9년이 흐른 지금, 필자는 다시 벚꽃을 배경으로 사진을 찍으며 일상 속에서 행복을 느끼고 있습니다.

필자는 사랑하는 사람들의 존재가 삶을 다시 흐르게 만들었다고 이야기합니다. 세상에는 그저 곁에 있어 주는 것만으로도 충분한 시절이 있으며, 초록이 우리 곁에 숨 쉬고 있을 때 그 쓸모와 용도를 굳이 계산하지 않는 것처럼, 사랑하는 사람들의 존재는 삶의 의미를 더해줍니다. 필자는 자신의 경험을 통해 사랑의 힘과 주변 사람들의 소중함을 강조하며, 희망적인 메시지를 전달합니다. 이 글은 개인 SNS와 브런치에도 게시될 예정입니다.

필자는 사고 이후 9년이라는 시간 동안 겪었던 고통과 좌절, 그리고 극복 과정을 솔직하게 이야기하며, 독자들에게 깊은 공감과 감동을 선사합니다. 필자는 자신의 이야기를 통해 어려움을 겪고 있는 사람들에게 희망과 용기를 주고 싶어합니다. 또한, 사랑하는 사람들의 소중함을 다시 한번 깨닫게 해주고 싶어합니다. 필자는 자신의 경험을 바탕으로 삶의 의미와 가치에 대해 깊이 생각하게 만들며, 독자들에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 필자는 앞으로도 자신의 이야기를 통해 세상에 희망과 사랑을 전파할 것입니다





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