머니마켓펀드 273조원에도 기업어음 금리 상승, 연말 이자 부담 가중

머니마켓펀드 잔액이 273조원으로 사상 최대를 기록했음에도 A1등급 기업어음 금리가 급등하며 기업들의 연말 자금 조달 비용이 크게 증가했다.

머니마켓펀드 설정 잔액이 273조원으로 사상 최대치를 기록하는 와중에 기업어음 금리가 상승세다. 이는 단기 유동성이 풍부함에도 불구하고 만기 구조와 금리 인상 기대감으로 인해 장기 단기 금융비용이 증가하고 있음을 보여준다. 기업들은 연말 자금 조달에 따른 이자 부담이 커짐에 따라 자금 조달 전략을 재조정해야 하는 상황에 놓였다.

단기 유동성 과잉에도 국고채 대비 CP 금리 역전

9일 iM증권에 따르면 지난 4일 최상위 신용등급인 A1등급 기업어음 91일물 금리는 연 3.82%를 기록했다. 기업어음은 기업이 운영자금을 마련하기 위해 발행하는 어음으로, 금리가 오를수록 단기로 돈을 빌리는 비용이 커진다. 반면 3년 만기 국고채 금리는 9월 말 이후 하락해 지난주 연 3.6%대에 진입했다. 9월 말에는 기업어음 91일물 금리가 국고채 3년물보다 약 0.70%포인트 낮았지만, 최근에는 오히려 소폭 높아졌다. 이는 정부가 3년간 돈을 빌릴 때보다 우량 기업이 3개월간 빌릴 때 적용받는 금리가 더 높아진 것이다.

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만기 불일치로 인한 투자자 요구 금리 급등

같은 A1등급 기업어음이라도 1주일물 금리는 연 3.17%, 1개월물은 3.29%였지만 3개월물은 3.82%에 달했다. 1개월물과 3개월물의 금리차는 9월 0.09%포인트에서 최근 0.53%포인트로 벌어졌다. 이는 2022년을 제외하면 2015년 이후 가장 큰 격차다. 이달 초 발행한 1주일물은 11월 한국은행 금융통화위원회 전에 만기가 돌아온다. 1개월물은 금융통화위원회를 지나지만 연말 전에 돈을 돌려받는다. 반면 3개월물은 금융통화위원회와 연말을 모두 넘겨 내년에 만기를 맞는다.

연말 자금 유출 우려와 기준금리 인상 기대

투자자 입장에서는 돈을 빌려준 사이 기준금리가 더 오를 가능성을 고려해야 한다. 과거 사례에서도 기업의 연말 자금 수요와 금융기관의 회계 마감 등이 겹치면서 2015년부터 2025년까지 매 12월마다 머니마켓펀드에서 3조원에서 29조원이 빠져나갔다. 이승재 iM증권 연구원은 추가 금리 인상 가능성과 연말 자금 유출 우려가 겹치면서 3개월물에 더 높은 금리가 적용되고 있다고 설명했다. 지금 자금이 풍부하더라도 내년까지 빌려줄 돈에는 추가 이자를 요구하는 이유다.

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회사채 조기 발행 검토 및 등급 간 금리차 축소

기업들은 자금조달 시기와 방식을 다시 따져야 할 처지다. 단기자금을 반복해서 빌리는 비용이 높아지면, 회사채를 발행해 장기간 쓸 돈을 미리 확보하는 편이 유리해질 수 있다. iM증권은 최근 회사채 AA-등급 3년물과 기업어음 91일물의 금리차가 약 0.60%포인트로 좁혀지면서 장기자금 조달을 검토할 여지가 커졌다고 분석했다. 일부 기업은 통상 연초에 진행하던 회사채 발행을 앞당길 가능성이 있다. 다만 현재 상황을 기업이 돈을 구하지 못하는 자금경색으로 확대 해석하기는 어렵다. iM증권은 최근 A1등급 기업어음 금리가 A3등급보다 더 크게 올라 등급 간 금리차가 축소됐다고 분석했다.

향후 금리 전망 및 기업 대응 방향

iM증권은 기업의 상환 능력에 대한 불안보다는 금리 인상 전망과 연말 자금 수요의 영향이 크다는 설명이다. 연말이 지나도 기업의 이자 부담이 곧바로 크게 줄어들지는 않을 전망이다. 연말을 앞두고 붙은 추가 이자는 줄어들 수 있지만 기준금리 인상 가능성은 남아 있기 때문이다. iM증권은 올해 11월과 내년 2월 기준금리가 각각 0.25%포인트 오를 것으로 예상했다. 이 연구원은 기업어음 금리는 기준금리 인상에 따라 높은 수준을 유지하겠지만, 기준금리와의 격차는 연말에 가장 크게 벌어진 뒤 연초부터 점차 줄어들 것이라고 전했다.