맥북 네오 출시와 윈도우 노트북 시장의 급격한 변화

인공지능 열풍과 메모리 가격 상승으로 윈도우 노트북 가격이 급등하는 가운데, 애플이 저가형 맥북 네오를 출시해 가성비 논쟁을 주도한다. 대학생과 사회 초년생 사이에서 큰 호응을 얻으며 윈도우 제조업체들의 신제품 출시 경쟁을 촉발한다.

인공지능과 메모리 가격 상승으로 인해 윈도우 기반 노트북 가격이 크게 오르면서 PC 시장에 급격한 변화가 감지되고 있다. 특히 대학생과 사회 초년생 사이에서는 애플의 신형 맥북 네오 가 가격 대비 뛰어난 성능을 제공한다는 평가를 받으며 새로운 가성비 모델로 재조명되고 있다. 3월에 출시된 맥북 네오 는 미국 기준 599달러부터 시작하는 파격적인 가격을 제시했으며, 교육 할인 적용 시 499달러에 구매할 수 있다.

기존 맥북 에어나 프로 라인업이 프리미엄 사용자층을 겨냥했다면 이번 제품은 구글 크롬북과 저가형 윈도우 노트북이 장악해 있던 보급형 시장을 목표로 삼았다. 비용을 낮추면서도 사양은 충분히 강력해 아이폰16 시리즈에 탑재된 A18 프로 칩을 기반으로 일상적인 작업과 학업에 적합한 성능을 제공한다. 기본 사양은 8GB 램과 256GB 저장용량이며, 밝고 감각적인 색상 라인업을 통해 젊은 소비자들의 눈길을 끈다.

현재 프리미엄 윈도우 노트북의 가격이 200만원 수준까지 상승한 상황에서 100만원 이하에 진입한 애플 노트북은 강력한 대안으로 부상했다. macOS 고유의 최적화와 뛰어난 배터리 효율, 중고 잔존 가치까지 고려하면 실용성 면에서 윈도우 제품을 앞선다는 평이 나오고 있다. 시장 반응은 폭발적이다. 애플 공급망 분석가에 따르면 맥북 네오의 연간 출하 목표를 기존 500만 대에서 1000만 대로 확대했다는 것이 확인되었다. 출시 직후 예상보다 높은 수요가 몰리자 부품 공급망에 생산 확대를 긴급 요청한 것으로 전해졌다.

팀 쿡 최고경영자 역시 실적 발표에서 맥북 네오에 대한 고객 반응이 예상보다 뛰어났으며, 이번 제품이 새롭게 맥을 구매한 고객 수를 사상 최대 수준으로 끌어올리는 핵심 요인이라고 설명했다. 이러한 애플의 저가 전략은 윈도우 기반 PC 제조업체들에게 긴장감을 조성했다. 에이수스 고위 관계자는 맥북 네오 출시가 업계에 큰 충격을 주었다고 언급했으며, 에이수스 회장 역시 주주총회에서 애플의 비용 효율 전략에서 배울 점이 많다며 위기감을 표명했다. 윈도우 진영도 즉각적인 대응에 나섰다.

델은 맥북 네오를 겨냥해 699달러부터 시작하는 신형 XPS 13을 7월에 공개한다. 두께 12.7mm에 무게 1kg이라는 초경량 설계에 2.5K 터치스크린과 백라이트 키보드 등 맥북 네오에 없는 기능을 앞세워 경쟁한다. 에이서는 699달러부터 시작하는 스위프트 에어 14를 미국 시장에 선보이며 인텔 코어 3 시리즈 프로세서와 120Hz 주사율 디스플레이를 탑재했다. 또한 세이지 그린과 라일락 퍼플 등 화려한 컬러 마케팅을 통해 맥북 네오와 차별화된 이미지 전략을 구사한다.

퀄컴은 300달러대 초저가 노트북 시장을 겨냥한 스냅드래곤 C 프로세서를 발표했고, 에이서, HP, 레노버 등과 협력해 엔트리급 PC 라인업을 준비 중이다. 국내에서는 삼성 갤럭시북과 LG 그램이 AI 기능과 고성능 디스플레이를 앞세워 프리미엄 시장을 리드해 왔지만, 애플이 가성비를 무기로 학생과 사회 초년생, 기존 아이폰 사용자들을 빠르게 흡수하면 국내 프리미엄 노트북도 가격 경쟁 압박을 받을 가능성이 높다. 애플은 내년에 A19 프로 칩과 12GB 램을 탑재한 2세대 맥북 네오를 출시할 계획을 발표했다. 이는 향후 노트북 시장의 판도를 더욱 복잡하게 만들 전망이다





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