매드포갈릭, 성남시아동보호전문기관과 업무협약 체결 및 학대 피해 가정 지원 나서

매드포갈릭이 성남시아동보호전문기관과 협약을 맺고 학대 피해 아동 및 가정의 정서적 회복을 돕기 위한 외식 지원과 사회공헌 활동을 본격화한다.

엠에프지코리아 (MFG KOREA)가 운영하는 프리미엄 다이닝 브랜드 매드포갈릭 (대표 윤다예)이 성남시 아동보호 전문기관과 손잡고 학대 피해 아동 및 가정의 심리적 치유와 건강한 관계 회복을 지원하기 위한 업무협약 (MOU)을 체결했다고 공식 발표했습니다. 이번 협약은 단순히 경제적인 지원을 넘어, 사회적 안전망에서 소외된 가정의 정서적 결핍을 보듬고 가족 간의 유대감을 다시 공고히 하기 위한 실질적인 상생 프로젝트의 일환으로 기획되었습니다. 양 기관은 이번 파트너십을 계기로 향후 아동 보호를 위한 다각적인 사회공헌 모델을 구축하고, 지속 가능한 후원 사업을 공동으로 추진하기로 합의했습니다. 지난 4월 20일 성남시 아동보호 전문기관에서 진행된 협약식에는 윤다예 대표를 비롯한 매드포갈릭 주요 관계자들과 아동 보호 전문가들이 참석하여 학대 피해 아동들이 겪고 있는 현장의 고충을 청취하고 실질적인 지원책을 깊이 있게 논의했습니다.

협약의 핵심 내용은 학대 피해 가정의 가족 기능 회복을 위한 외식 지원 사업, 아동 보호를 위한 연간 후원 캠페인, 그리고 지역사회 아동 복지 증진을 위한 공동 프로모션 추진 등으로 구성되었습니다. 특히 매드포갈릭은 성남 지역 내 학대 피해를 입은 40가정을 선정하여 매달 정기적인 식사권을 지원함으로써, 가족 구성원들이 맛있는 음식과 함께 담소를 나누며 서로를 이해하고 신뢰를 재구축할 수 있는 소중한 환경을 제공할 계획입니다. 또한 매드포갈릭 판교라스트리트점은 성남 지역사회와의 상생을 위해 위드스토어(With Store) 프로그램에 적극적으로 참여하며, 매월 정기적인 후원금을 전달하여 지역 내 아동 복지 인프라 확충에 힘을 보태기로 했습니다. 윤다예 엠에프지코리아 대표는 단순한 외식 서비스 제공을 넘어 가족이 함께 대화하고 공감하며 정서적 안정을 되찾을 수 있는 따뜻한 치유의 시간을 선물하고 싶다고 강조했습니다. 더불어 브랜드가 지향하는 모두의 다이닝 철학을 바탕으로 사회 구성원 누구나 건강한 외식 문화를 향유할 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다할 것이라고 덧붙였습니다. 매드포갈릭은 매드포패밀리(Mad for Family)라는 브랜드 슬로건 아래, 모든 고객을 가족처럼 모시는 기업 문화를 정착시키고 있습니다. 이러한 브랜드 혁신은 서비스 품질 개선에만 그치지 않고, 지난해 부천대학교 평생교육원과의 산학협력을 통해 미래 외식 인재를 양성하는 등 교육과 복지를 아우르는 폭넓은 사회공헌 활동으로 이어지고 있습니다. 앞으로도 매드포갈릭은 지역사회와 함께 성장하고, 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 주는 따뜻한 기업으로서 사회적 가치 실현을 위한 노력을 지속적으로 전개해 나갈 방침입니다





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매드포갈릭 사회공헌 아동보호 업무협약 엠에프지코리아

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