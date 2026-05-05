맞벌이 부부의 '최후의 순간' 선택권, 왜 항상 워킹맘에게 쏠리는가

오마이뉴스는 시민들의 일상을 소재로 한 다양한 이야기를 다루고 있습니다. 최근 한 후배의 고충을 통해 맞벌이 부부의 현실을 마주하게 되었습니다. 후배는 전세 기간이 끝나자 친정 근처로 이사해 월세와 친정어머니에게 드리는 비용을 감당하며 일과 육아를 병행하고 있었습니다. 남편의 '소탐대실하지 마'라는 말에 후배는 머릿속이 하얘졌다고 했습니다. 이 기사에서는 맞벌이 부부의 '최후의 순간' 선택권이 왜 항상 워킹맘에게 쏠리는지, 통계와 사례를 통해 분석합니다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토 아래 시민들의 일상을 소재로 한 다양한 이야기를 뉴스로 다루고 있습니다. 최근 한 후배의 고충을 접하며 맞벌이 부부의 현실을 마주하게 되었습니다. 후배는 전세 기간이 끝나자 친정 근처로 이사해 월세와 친정어머니에게 드리는 비용을 감당하며 일과 육아를 병행하고 있었습니다.

출퇴근 시간만 2시간 이상 소요되는 데다, 아이는 두 살로 손이 많이 가는 나이였습니다. 친정어머니의 도움 없이는 일상이 돌지 않았습니다. 그러나 매달 나가는 월세와 친정어머니 월급을 합하면 후배의 월급과 맞먹는 상황이었다. 남편은 '그럴 거면 회사 다니지 말라'는 반응을 보였습니다.

남편의 연봉이 더 높고 근무 유연성도 더 좋아서, 남편 입장에서는 나가는 돈이나 벌어오는 돈이나 거기서 거기였습니다. 그러나 후배는 커리어와 육아의 책무 사이에서 남편의 말이 압박으로 느껴졌습니다. 특히 남편이 '소탐대실하지 마'라는 말을 했을 때, 후배는 머릿속이 하얘졌다고 했습니다. 소탐대실은 작은 것을 탐하다 큰 것을 잃는다는 뜻입니다.

남편의 논리로 보면 후배의 월급은 '소'이고, 본래 집을 비워두는 기회비용, 월세로 허공에 뿌리는 돈, 아이와의 애착관계는 '대'입니다. 그러나 남편의 계산에는 빠진 항목들이 있습니다. 후배가 직장을 그만두면 노동시장에서 감수해야 할 경력단절의 불이익, 재취업의 현실적 장벽, 독립적인 소득이 사라진 뒤 가정에서의 협상력 변화 등이 있습니다. 국민연금 가입 이력도 마찬가지입니다.

노후의 연금 수령액은 지금의 근속 기간과 직결됩니다. 이 모든 것을 금액으로 환산한다면, 과연 후배의 월급이 '소'로만 남을까요? 또한, 아이와의 애착관계는 엄마가 집에 있어야만 채워지는 것일까요? 왜 그 자리는 아빠가 아닌 엄마의 몫으로 상정되는 걸까요?

소탐대실의 프레임 안에서, 포기를 권유받는 쪽은 언제나 후배였습니다. 결국 후배는 반월세 계약 4년이 끝나는 시점에 또 한 번 고민하다 계약을 연장했습니다. 아이가 초등학교에 들어갈 때 육아휴직을 쓰고 본래 집으로 돌아가겠다는 계획만 세워둔 채, 복직 이후의 그림은 아직 없습니다. 이 사례는 특별한 것이 아닙니다.

맞벌이 부부를 구성하는 워킹맘과 워킹대디는 표면적으로는 동등한 경제활동 참여자이지만, '최후의 순간' 선택권은 대개 같은 방향으로 쏠립니다. 첫째, 연봉입니다. 남녀 임금 격차가 엄연히 존재하는 현실에서, 가정 경제의 논리는 연봉이 낮은 쪽의 노동을 먼저 의심하게 만듭니다. 여성가족부의 '2025 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면 2024년 여성의 시간당 임금 수준은 남성의 70.9%에 불과합니다.

둘째, 아이의 애착입니다. 어릴수록 아이들은 엄마를 찾습니다. 이것이 생물학적 자연이든 사회적 학습이든, 결과는 같습니다. 심리적 책무는 워킹맘 쪽에 더 무겁게 얹힙니다.

셋째, '선택을 고민하는 노동' 그 자체입니다. 매일 아침, 이 상황을 어떻게 유지할 것인가를 머릿속으로 시뮬레이션하는 사람은 대개 워킹맘입니다. 그 인지적 노동에는 이름도, 임금도 없습니다. 통계는 이미 오래전부터 이를 가리키고 있었습니다.

여성가족부 '2025 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면, 2004년 맞벌이 부부의 가사노동시간(가사관리·가족돌봄 포함 기준)은 아내 2시간 51분, 남편 59분입니다(2019년 맞벌이 부부의 가사노동시간이 아내 2시간 51분, 남성 59분이었습니다). 통계청 '2024년 생활시간조사'는 가사관리 항목을 더 넓게 집계하는데, 18세 미만 자녀가 있는 맞벌이 가구 기준으로 아내 3시간 32분, 남편 1시간 24분으로 나타났습니다.

조사 범위와 기준이 달라 수치에 차이가 있지만, 두 자료가 가리키는 방향은 하나입니다. 5년 전보다 격차가 20여 분 줄었다고는 해도, 여전히 두 시간 이상의 차이가 남아 있습니다(통계청 '2024년 생활시간조사' 기준). 미취학 자녀가 있는 가구는 그렇지 않은 가구보다 가사노동 시간이 하루 2시간 8분 더 많습니다. 그리고 그 시간의 대부분은 워킹맘의 몫입니다. OECD 30개국과 비교해도 한국의 남녀 무급노동 시간 격차는 5위 안에 듭니다.

퇴근 후 가사노동과 육아를 수행하는 워킹맘의 노동에는 근로소득이 붙지 않습니다. 전업주부도 마찬가지입니다. 바로 이 단순한 사실이, 우리 가정 안의 의사결정권을 구조적으로 결정짓습니다. 연봉으로 환산되지 않는 노동은 협상 테이블 위에 올라오지 않습니다.

후배 남편의 말은 어쩌면 악의 없는 경제적 계산이었을지도 모릅니다. 하지만 그 계산이 포함하지 않은 것들이 있습니다. 커리어를 잃은 여성이 이후 노동시장에서 감수해야 할 불이익, 노후의 국민연금 가입 이력, 경력단절 이후 재취업의 현실적 장벽들. 그리고 무엇보다, 매일 이 모든 것을 혼자 저울질해야 하는 사람이 내 곁에 있다는 사실입니다.

워킹맘의 남편이 진정 아내 편이 되려면, 그 저울 위에 함께 올라서는 일부터 시작해야 하지 않을까요





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워킹맘 맞벌이 육아 직장 경력단절

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