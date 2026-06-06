망종의 지혜: 단팥빵과 백모단으로 여름 건강 챙기기

망종 절기에 맞춰 몸을 돌보는 전통 지혜를 소개합니다. 밀과 팥의 조합인 단팥빵과 맑은 백모단 차가 더운 여름철 건강을 지키는 방법을 설명합니다.

바쁜 일상 속에서 차 한 잔은 짧은 휴식을 선사합니다. 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록하는 이 순간, 초여름의 볕은 날로 뜨거워집니다. 창문을 열면 후끈한 바람 속에 눅눅한 습기가 느껴지고, 숲과 가로수는 짙은 초록으로 물들어 갑니다.

바로 망종(芒種, 6월 6일)입니다. 망종의 '망'은 보리나 밀처럼 까끄라기가 있는 곡식을, '종'은 씨앗이나 파종을 의미합니다. 이는 누렇게 익은 보리와 밀을 서둘러 수확하고, 그 자리에 벼 모를 심어야 하는 중요한 시기입니다. 농촌에서는 1년 중 가장 바쁜 농번기의 정점으로, 옛 어른들은 '발등에 오줌 싼다'는 우스갯소리로 이 시기의 분주함을 표현했습니다.

또한 '보리 가을'이라 하여 여름 초입에 가을 수확을 미리 맛보는 운치를 즐기기도 했죠. 그러나 망종은 농부에게 엄격한 데드라인이었습니다.

'망종 넘은 보리, 스물 넘은 비바리'라는 속담처럼, 이 시기를 넘기면 보리가 쓰러지고 맛이 떨어져 농사가 헐값이 되었습니다. 조상들은 수확의 골든타임을 지키기 위해 밤낮으로 낫을 휘둘렀습니다. 자연이 때를 다투는 이 시기에 인간의 몸은 정반대로 반응합니다. 기온 상승과 습도 증가로 몸은 나른해지고 처집니다.

중국 속담에는 '망종에서 하지까지는 길을 걸으려면 누가 붙잡아줘야 하고, 붙잡아주는 사람도 누가 끌어줘야 하며, 끌어주는 사람도 누가 밀어줘야 한다'는 말이 있습니다. 이는 마치 '누가 좀 밀어줬으면' 싶을 정도의 나른함을 표현합니다. 아침에 일어나기 힘들다면 이 절기 탓이니 너무 자책하지 마세요. 한의학에서는 여름 초입에 땀을 많이 흘리면 기와 진액이 함께 빠져나가 몸이 상한다고 봅니다.

이럴 때는 복잡한 보양식보다 열을 내리고 수분을 보충하는 소박한 음식이 좋습니다. 24절기 식문화를 살펴보면 밀과 팥이 제격입니다. 갓 수확한 밀은 성질이 차서 가슴 답답함과 열을 내리고, 붉은 팥은 열독을 풀고 수분 대사를 원활히 해 부종을 가라앉힙니다. 망종 무렵의 밀과 팥은 여름철 건강을 위한 최고의 제철 조합입니다. 이 지혜를 실행하기 위해 가장 쉽고 맛있는 방법은 단팥빵입니다.

동네 빵집에서 통통하고 윤기 나는 옛날 단팥빵을 골랐습니다. 밀가루 반죽에 붉은 팥소를 채워 구운 이 빵은 21세기 망종의 몸보신 처방이 될 수 있습니다. 땀 흘려 구한 단팥빵을 차와 함께 즐기려고 백모단(白牡丹)을 준비했습니다. 백모단은 하얀 솜털의 여린 싹과 푸른 잎이 섞인 백차로, 끓인 물을 식혀 부으면 찻잎이 피어나며 작은 모란꽃 같다고 해서 붙은 이름입니다.

망종 무렵에는 소박한 먹거리를 권하는데, 백모단은 덖거나 비비지 않고 자연 건조해 맑고 담백함의 결정체입니다. 인간의 개입을 최소화해 자연의 성질을 그대로 간직했죠. 후텁지근한 더위에 기운이 소모되고 입이 텁텁할 때, 백모단 한 잔은 구원 투수입니다. 공도배에 따라낸 찻물은 늦은 오후 햇살을 닮은 맑은 살구빛입니다.

한 모금 마시면 여름 숲 이슬 같은 은은한 꽃향기가 입안을 적십니다. 백차의 서늘한 성질이 심장 열기를 내리고, 칼륨과 수분이 땀으로 빠져나간 빈자리를 채웁니다. 이제 단팥빵을 맛볼 차례입니다. 포슬포슬한 빵 사이로 검붉은 팥소가 드러납니다.

한 입 베어 물면 달큰하고 든든한 팥 맛이 입안을 가득 채웁니다. 더위에 잃었던 입맛을 되살리는 직관적인 단맛이죠. 하지만 계속 먹으면 목이 메거나 단맛이 지루해질 수 있습니다. 그때 백모단을 한 모금 마시면 마법이 일어납니다.

서늘하고 맑은 찻물이 팥의 무거운 단맛을 풀어헤치고 입안을 산뜻하게 씻어냅니다. 빵의 든든함은 남고, 들큼함은 꽃향기로 덮입니다. 단팥빵이 더위로 텅 빈 기운을 채우고, 백모단이 청량한 바람을 불어넣습니다. 차를 두어 잔 마시면 모공이 열리며 이마와 등에 땀이 배어 나옵니다.

땀이 빠지고 백차의 맑은 기운이 스며들면 몸의 열기가 식으며 시원해집니다. 뜨거운 차로 더위를 씻는 역설적인 쾌감이죠. 개운함이 온몸을 돌면 찌뿌둥함 대신 생기가 돕니다. 계절에 맞춰 몸을 돌보는 일이 거창할 필요 없습니다.

동네 빵집 단팥빵과 투명한 백모단 한 잔이면 무거운 초여름 오후를 산뜻하게 일으키기에 충분합니다. 한바탕 땀 내고 찻잔을 비우니, 창문 너머 눅눅한 바람도 시원하게 느껴집니다. 화려하지 않아도 든든하고 개운하게, 이 끈적한 계절의 문턱을 가벼운 발걸음으로 건너갑니다





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