망리단길 재개발 확정, 상권 소멸과 난개발 우려

서울 마포구 망원1구역 재개발이 확정되며 망리단길의 특색 있는 상권이 소멸할 것이라는 우려와 함께 난개발 가능성에 대한 걱정이 커지고 있다.

서울 마포구 망원1구역의 재개발 사업이 최종 확정되면서 골목상권 보존과 주거 환경 개선 사이의 갈등이 봉착했다. 지난달 2일 서울시는 신속통합기획 지역으로 망원동 416-53 일대를 선정했다고 발표했다. 이로 인해 최고 29층 규모 약 1550가구의 대단지 아파트가 건설될 예정이며, 이는 2022년 이후 세 차례의 후보지 신청과 탈락을 반복한 끝에 이루어진 결과이다. 재개발로 인해 특색 있는 골목상가가 사라질 것이라는 우려가 커지고 있다.

망원동 재개발 확정과 상인들 우려

마포구 망원1동 일대는 최근 '핫플레이스'로 주목받으며 많은 관광객을 불러모으고 있다. 지난달 31일 망원동 유명 빵집 앞에는 평일 낮임에도 불구하고 열 명 남짓한 사람들이 입장 순서를 기다리고 있었다. 빵봉투를 든 방문객들이 가게를 배경으로 사진을 찍는 모습은 마포구의 새로운 관광 지대로서의 위상을 보여준다. 연차를 내고 '빵지순례'를 온 조은솔씨(28세)는 웨이팅 시간 동안 근처 소품 숍을 둘러보거나 담벼락 앞에서 사진을 찍으며 시간이 간다고 말했다.

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하지만 이러한 활기는 곧 사라질 위기에 처해 있다. 두 달 전 망원동에 빵집을 오픈한 노효정씨(31세)는 계약 후 재개발 사실을 알게 되어 혼란스러워했다. 노씨는 3년에서 4년 정도 영업이 가능하겠으나 분위기가 어수선해질 것이라며, 재개발이 완료되면 망원동에서 계속 장사를 하기 어려울 것 같다고 밝혔다. 이는 망리단길 인근 점포들이 재개발 대상에서 제외된 탓에 일시적으로 영업을 이어갈 수는 있으나, 장기적인 불확실성에 직면해 있음을 보여준다.

소품 숍을 운영하는 정모씨(33세)도 망원동의 자연스러운 분위기가 소실될 것을 걱정했다. 번화가와 달리 작은 가게들이 자연스럽게 어우러지는 곳이 망원동이라고 설명하며, 대단지 아파트가 들어서면 이러한 분위기를 유지하기 어렵다고 지적했다. 재개발로 인해 망원동만의 특색이 변하면 기존에 매력을 느끼고 찾던 방문객들이 줄어들 가능성이 크다는 분석이다.

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노후화 대응과 정비사업 불가피성

반면 마포구청에 따르면 망원동 416-53 일대 건물의 약 70%가 노후 건물로, 주거 환경 개선 차원에서 정비사업이 필요하다고 밝혔다. 2022년부터 세 차례 후보지 신청과 탈락을 반복했던 이 지역은 결국 대단지 아파트 신축을 통해 주거 인프라를 확충하게 되었다. 신통기획 선정으로 인해 망리단길 인접 점포만 재개발에서 제외된 상황이며, 이는 보전과 개선 사이에서 마포구가 고심한 결과로 보인다.

망원1구역의 주민 재개발 동의율은 73.7%를 기록하여 사업 추진의 타당성이 뒷받침되고 있다. 망리단길에서 영업하는 상인들 중에는 해당 구역 내 건물이나 토지를 소유하지 않은 경우가 많아 사업 추진을 막을 법적 수단이 부족하다. 이에 망원동 재개발 저지 공동대책위원회는 여러 차례 선정과 탈락을 반복하는 과정에서 동의율이 높은 지역만 구획해 후보지를 선정했다고 주장했다.

대책위원회는 골목상권이 죽고 난개발이 될 우려가 크다고 지적하며, 상인들의 생계 위협을 호소했다. 재개발 대상지에 속하지 않은 인근 상인들도 여파를 걱정하고 있다. 망원시장에서 28년간 장사를 해온 김진철씨는 주말 망원시장을 방문하는 사람의 절반이 놀러 오는 사람들이라고 말했다. 한강 피크닉을 가려는 사람들이 망원시장에서 간식거리를 사서 한강공원으로 걸어가는데, 재개발로 인해 그 길이 아파트 단지로 막히면 시장 상권도 죽을 수밖에 없다고 우려했다.

마포구의 소통 노력과 미래 전망

마포구는 재건축·재개발 신속추진전담반을 통해 재개발 후보지 추진 주체와 반대 주민 간 소통을 이어갈 계획이다. 보전과 개선 사이에서 누구의 편을 들기도 어려운 상황에 처한 마포구는 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하며 균형을 찾으려 노력하고 있다. 그러나 망리단길의 특색 있는 상권과 주거 환경 개선 사이의 갈등은 장기적으로 해결되어야 할 과제로 남았다.

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이번 재개발은 망원동의 도시적 경관을 완전히 바꿀 것으로 예상된다. 기존에 형성된 골목상권의 생존과 새로운 주거 인프라의 확충 중 어느 쪽을 우선시할 것인가에 대한 사회적 논의가 필요해졌다. 마포구의 정책 결정이 망원동 미래의 모습을 결정짓는 중요한 기준이 될 것으로 보인다.