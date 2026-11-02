만성 B형간염 기능적 완치 신약 힙세고, FDA 승인 및 임상 효과 분석

미국 FDA가 만성 B형간염 치료제 힙세고를 승인하며 표면항원 감소와 면역 회복을 통한 간암 예방 가능성이 주목받고 있다. 베피로비르센의 작용 기전과 안상훈 교수의 임상적 의의를 살펴본다.

만성 B형간염 치료 역사에 새로운 전환점이 마련됐다. 세계 첫 기능적 완치 목표 신약 베피로비르센 (제품명 힙세고)이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신약 허가를 받으면서, 기존 치료로는 달성하기 어려웠던 표면항원 소실과 면역 반응 회복 가능성이 구체화되고 있다.

베피로비르센의 FDA 승인 및 핵심 임상 데이터

세계보건기구(WHO) 기준 만성 B형간염 바이러스 감염자는 수백만 명에 달하지만, 그중에서도 한국은 고발병 국가로 분류된다. 2020년 기준 국내 만성 B형간염 바이러스 감염자는 약 120만 명으로 추산되며, 인구 10만 명당 18.9명이 B형간염 관련 간질환으로 사망하는 것으로 집계되었다. 이러한 높은 부담 속에서 일정 기간 약물 투여만으로 기능적 완치가 가능한 신약의 등장은 환자들에게 큰 희망으로 작용하고 있다.

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베피로비르센은 지난 8월 일본 후생노동성에 이어 이달 20일 미국 FDA로부터 신약 승인을 획득했다. 이 결정은 단순한 허가 절차를 넘어, RNA를 표적으로 하는 새로운 메커니즘이 기존 DNA 복제 억제제를 보완할 수 있음을 입증한 사례이다. 특히 3상 임상 연구 결과에서 선정 기준을 충족한 환자 5명 중 1명이 주 1회 24주 투여 후 기능적 완치를 달성하는 성과를 거두었다.

표면항원 감소 유도 및 면역반응 회복 기전

베피로비르센의 가장 큰 차별점은 바이러스 증식 억제뿐만 아니라 B형간염 표면항원(HBsAg) 생성을 줄여 체내 면역 반응을 회복시킨다는 점이다. 세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수는 "바이러스 농도 증가를 누르는 상태인 기존 치료 전략으로도 간암 발생 위험이 남아 있었던 만큼, 기능적 완치 치료제의 등장은 간암 예방에 획기적인 임상 변화를 가져올 것"이라고 기대감을 밝혔다.

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B형간염 바이러스는 간세포 핵 안에 유전정보를 유지하며 증식한다. 이때 바이러스 DNA 일부가 사람의 유전체에 삽입되는 통합 현상이 발생할 수 있으며, 이는 간경변증이 없더라도 간암 발생에 관여한다. 기존 핵산유사체 치료제는 바이러스 DNA 복제는 효과적으로 억제하지만, 표면항원 생성까지 충분히 낮추지 못하는 한계가 있었다.

안상훈 교수는 "B형간염 표면항원이 지속적으로 많이 존재하면 바이러스에 대한 면역반응이 저하될 수 있다"며 "기존 치료에서는 표면항원의 연간 자연 소실률이 대체로 1% 안팎으로 낮아 평생 약을 먹을 수밖에 없었다"고 설명했다. 반면 베피로비르센은 바이러스 RNA를 표적으로 삼아 표면항원 농도를 낮추고 면역반응 회복을 유도함으로써 기능적 완치 가능성을 높인다.

간암 발생 위험 감소 및 장기 관찰 연구 결과

기능적 완치가 간암 예방에 미치는 영향은 매우 크다. 국외 연구진이 만성 B형간염 환자의 간암 발생 위험도를 평균 8년 이상 장기 관찰한 결과, 기존 바이러스 억제 치료에 더해 표면항원 소실까지 달성한 기능적 완치 환자의 간암 발생 위험도는 0.6%까지 극적으로 줄어들었다.

이는 1년에 0.1%도 안 되는 수준으로 하락한 것이다. 반면, 바이러스 억제 치료를 실패한 환자에게선 7.8%, 기존 치료 목표인 바이러스 억제엔 성공했으나 표면항원이 남아 있는 환자에게선 5.6% 수준의 간암 발생 위험도가 확인되었다. 이는 표면항원 소실이 간암 예방에 중요한 지표임을 시사한다.

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안상훈 교수는 "신약 자체의 간암 예방 효과가 직접 입증됐다는 의미는 아니다"라고 선을 그었다. 그는 "기존 치료로 바이러스 증식을 억제하더라도 간암 발생 위험은 남아 있다"며 "기능적 완치율을 높이는 치료법의 등장은 장기적으로 간암 예방에도 중요한 진전을 가져올 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

국내 도입 전 주의사항 및 표준 관리 권고

해당 신약의 국내 도입까지는 향후 시일이 걸릴 전망이다. 이에 따라 안상훈 교수는 만성 B형간염 환자들에게 기존 치료를 잘 유지할 것을 거듭 당부했다. 그는 "현재 치료만으로도 다수의 환자에게서 B형간염 바이러스를 안정적으로 억제할 수 있다"며 "새로운 완치 치료법을 기다리는 동안에도 검증된 치료와 정기 검진을 꾸준히 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

구체적인 관리 방안으로는 음주를 피하고 대사이상지방간질환 예방을 위해 적정 체중을 유지하는 것이 권장된다. 또한 항바이러스제를 임의로 중단하지 않고, 간암 고위험군은 6개월 간격으로 간초음파와 혈청 알파태아단백(AFP) 검사 등의 감시 검사를 꾸준히 받을 필요가 있다.