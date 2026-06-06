만성 가려움증, 단순 피부 문제가 아니다…원인 찾아 맞춤 치료해야

만성 가려움증은 단순한 피부 증상을 넘어 삶의 질을 저해할 수 있다. 갑상선 질환이나 만성 신장 질환 같은 전신 질환이 원인일 수 있으며, 약물 부작용도 주요 원인이다. 6주 이상 지속되거나 수면을 방해하면 원인 진단과 단계적 치료가 필수이다.

가려움증 은 단순히 피부 표면의 불편함을 넘어 만성화될 경우 삶의 질을 크게 저해할 수 있는 증상이다. 국내 인구의 10% 이상이 경험하는 만성 가려움증 은 정확한 원인 규명과 맞춤 치료 없이는 악순환에 빠지기 쉽다.

가려움증의 원인은 피부 질환뿐 아니라 갑상선 질환, 만성 신장 질환, 당뇨병, 간담도 이상, 혈액암, 고형암 등 전신 질환에서 비롯될 수 있으며, 노인 인구 증가와 다약제 복용으로 인한 약물 부작용도 주요 원인으로 부상하고 있다. 특히 노년층은 피부 장벽 기능 저하와 면역 노화로 인해 취약한데, 가려움 발생과 긁는 행동이 반복되면 피부 손상과 염증이 증폭되는 악순환이 만성화로 이어진다. 따라서 6주 이상 지속하는 가려움, 수면 방해, 피부 두꺼워짐, 전신 증상 동반 등 특정 징후가 있다면 원인 진단을 서둘러야 한다.

진단을 위해서는 증상 평가와 함께 혈액검사, 피부 조직검사, 첩포검사 등을 통해 원인을 추적해야 하며, 특히 접촉성 알레르기와 같은 숨은 원인을 찾는 데 첩포검사가 핵심적이다. 원인이 밝혀지면 해당 요인 차단, 자외선B·레이저 치료, 약물치료 등을 단계적으로 적용하는 맞춤 치료가 필요하다. 한림대강남성심병원 난치성가려움증센터는 가려움증을 하나의 진단명으로 접근해 원인을 찾고 치료 전략을 조정하는 것이 중요하다고 강조한다. 일상에서는 보습제 꾸준히 바르기, 자극적 환경 피하기, 실내 온습도 유지 등 생활습관 개선이 도움이 되며, 가려움 일기를 통해 악화 요인을 기록하면 원인 파악에 유용하다. 가려움증을 방치하면 신체적·심리적 부담이 커지므로 조기 진단과 적극적 치료가 필요하다





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